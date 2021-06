Comment chacun de nous vit en quarantaine

La quarantaine est une raison de repos pour très peu ! Pour la majorité de la population, il s’agit d’un défi à la fois financier et émotionnel : financier parce que cette période de vacances imprévues met à rude épreuve la poche d’une manière ou d’une autre, et émotionnel parce que l’être humain n’a pas l’habitude de traiter avec sa propre entreprise.

Nous sommes tout le temps entourés de distractions et de personnes dans notre vie quotidienne, et nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe en nous. Avec l’isolement, cette réalité nous frappe durement, et nous ne savons pas comment gérer, surtout avec notre liberté réduite, en faveur de notre santé.

Et c’est précisément parce que cette période est si difficile à gérer que nous allons vous distraire – et vous instruire – sur ce que sont les signes en quarantaine, ce qu’ils aiment faire, ce qui peut changer en eux pendant le confinement et, bien sûr. : que faire pour maintenir votre santé mentale.

Curieuse? Vérifiez maintenant comment les signes sont en quarantaine.

bélier

Les Aryens sont pleins d’énergie. Ils adorent être en mouvement tout le temps, et c’est pourquoi la quarantaine est une véritable aide divine pour eux. Pendant cette période, il est courant qu’ils vivent sur Pinterest. Ils y trouvent beaucoup d’idées pour l’artisanat, les projets de maison, les décorations et tout ce qui les intéresse et est utile pour occuper leur temps. Cependant, même si vous essayez de libérer cette énergie, cette période est toujours un confinement, et il est possible pour les natifs du Bélier d’exprimer leur frustration sur les gens qui les entourent. Afin de mettre cette énergie en mouvement, que diriez-vous de vous porter volontaire pour faire des emplettes pour les personnes du groupe à risque, ou de livrer des boîtes à lunch ou des bonbons aux professionnels de la santé ? N’oubliez pas d’utiliser toutes les protections appropriées, mais le choix vous appartient !

Taureau

Personne n’aime la quarantaine, mais les Taureaux ne se plaignent pas tellement. La quarantaine est l’occasion pour eux de faire ce qu’ils aiment le plus : manger et rester dans le confort de la maison ! Cependant, la routine à la maison peut devenir fastidieuse. Et, lorsque l’insécurité financière se resserre, il est naturel que l’émotionnel soit ébranlé, après tout, la sécurité financière est l’une des plus hautes priorités de votre vie. Pour éviter d’éventuels maux de tête à l’avenir et vous sentir plus en sécurité pour votre argent, que diriez-vous de planifier vos dépenses dans cette nouvelle phase ? Bien que ce ne soit pas permanent, la planification est toujours bonne, et avoir un plan B ou C n’est pas mauvais !

jumeaux

Les Gémeaux sont le signe de la communication, donc la quarantaine est une vraie douleur, car ils ne peuvent pas en avoir avec leurs amis. Ainsi, les réseaux sociaux sont votre plus grand refuge. Instagram, Facebook, WhatsApp et surtout TikTok sont les outils parfaits pour les divertir. Les plus geeks gagneront à jouer à des jeux en ligne avec leurs amis, mais bien sûr, ils manquent toujours le contact humain. Mais l’isolement est l’isolement, et les sautes d’humeur typiques des Gémeaux peuvent s’intensifier. Par conséquent, essayez de faire quelque chose qui fonctionne avec votre équilibre émotionnel, soit en restant en contact avec vos collègues, soit en faisant quelque chose que vous considérez comme thérapeutique, comme l’un de vos passe-temps préférés.

Cancer

Le cancer est le signe qui souffre le plus de la quarantaine, après tout, il n’aura pas toujours toutes les personnes qu’il aime dans la même maison que lui, 24h/24. Il traverse généralement une quarantaine assez mélancolique, ce qui peut être dangereux car ce facteur peut entraîner certaines complications, comme la dépression. Pour éviter cela, profitez autant que possible du temps avec votre famille. Faites quelque chose de différent chaque jour, même s’il est temps pour toute la famille de cuisiner une nouvelle recette ensemble. Utilisez et abusez des livres et des séries pour garder la tête pleine d’idées, de distraction et, bien sûr, de fantaisie, qui est l’une des choses que vous appréciez le plus.

Lion

Les Lions sont des êtres super sociables et la quarantaine est synonyme de catastrophe, car il leur est interdit d’aller à des fêtes et de briser les cœurs là-bas. Cette période n’est pas non plus très bonne pour votre ego, car elle a tendance à augmenter encore plus, créant des situations quelque peu égocentriques et égoïstes de la part du natif de Lion, un peu plus que d’habitude, même. Pour éviter que les choses n’empirent, restez attaché à tout ce qui favorise l’empathie : des histoires émotionnelles, qu’elles soient réelles ou fictives, et essayez d’aider les gens chaque fois que vous le pouvez. Et en ce qui concerne votre ego, nous savons tous que votre fil d’actualité sera plein d’OTC, même si ce n’est pas jeudi, alors vous n’avez pas à vous en vouloir, d’accord ?

vierge

La Vierge est la journaliste familiale en quarantaine. Il met un point d’honneur à suivre l’actualité 24h/24. C’est lui qui connaîtra toutes les recherches menées sur le virus, le nombre de morts, les mesures prises pour contenir l’épidémie… En d’autres termes : l’encyclopédie ambulante. Cependant, trop d’informations est également mauvaise, et il faut s’attendre à ce que l’anxiété augmente considérablement à cause de cela. Accordez-vous donc quelques heures de détox dans votre journée. Éloignez-vous de la télévision, du téléphone portable, de la tablette et lisez un livre, étudiez un nouveau cours, restez distrait avec quelque chose qui vous fait vous sentir bien.

Kg

La Balance est un autre signe qui ne gère pas si mal la quarantaine, après tout, ce sont des experts pour trouver l’équilibre des situations, selon la balance. C’est un moment où ils prendront soin d’eux-mêmes et de la maison. Toutes les crèmes de beauté sortiront du placard, et vous pourrez vous préparer à redécorer les meubles de la maison ! L’heure est à la vanité et à la créativité. Mais bien sûr, comme tout n’est pas rose, puisque les Balance sont très sociables, il est courant qu’elles manquent le contact humain dans leur vie quotidienne, alors restez en contact direct avec votre famille, vos amis et appelez-les chaque fois que vous vous sentez seul. . Cela vous fera certainement beaucoup de bien.

Scorpion

Les Scorpions sont fans d’un mystère. Et avec tout cet isolement, il s’aventurera dans l’inconnu. Les vidéos et les livres sur les anecdotes seront votre truc. Sans parler des théories du complot sur le coronavirus : le Scorpion les connaîtra toutes. Mais le Scorpion est aussi une personne qui contient de nombreux sentiments en lui, et il peut finir par se replier encore plus sur lui-même pendant cette période. Alors, pour éviter d’éventuelles souffrances, ne vous retirez pas autant. Continuez à parler aux personnes qui vous sont chères et essayez de parler de ce que vous pensez, même si c’est dans un journal, mais laissez tout sortir.

Sagittaire

Les Sagittaires adorent voyager et leurs plans d’aventure pour 2020 ont dû être repoussés à l’année prochaine. Malheureusement, la quarantaine est vraiment difficile pour eux, et peut-être finissent-ils par évacuer toute leur frustration et leur ennui sur la nourriture pendant le confinement. Pour éviter cela, que diriez-vous de faire des projets pour l’avenir ? Parcourez des destinations moins fréquentées, découvrez les meilleurs restaurants pour un futur voyage… prenez ce temps pour investir dans votre futur carnet de voyage. Cela vous fera gagner beaucoup de temps au moment de faire vos valises.

Capricorne

Les Capricornes sont toujours actifs et aiment tout contrôler. Malheureusement, l’isolement est hors de votre contrôle et il peut être difficile à gérer, surtout lorsqu’il s’agit d’un éventuel déficit financier à l’avenir. Même si en quarantaine, vous êtes toujours celui qui s’interrogera sur tout et fera semblant d’aller bien, alors qu’en fait vous ne l’êtes pas. Pour éviter cette situation, essayez de diriger votre énergie vers quelque chose de productif. Essayez de devenir un vrai chef, investissez dans un cours en ligne, réfléchissez aux opportunités que vous avez maintenant ou à la fin de la quarantaine. Ce n’est pas parce que vous êtes chez vous que vous ne pouvez pas être productif.

Aquarium

La liberté est tout pour le natif du Verseau, et le confinement est quelque chose qui vous donnera beaucoup de doutes et de questions. Pendant l’isolement, vous êtes cette personne qui fera tout pour être présente dans la vie des personnes que vous aimez, même loin. C’est vous qui aidez ceux qui ont besoin d’un soutien en ce moment, sans oublier vos éventuels textes de motivation sur les réseaux sociaux pour donner cette force aux professionnels de la santé qui sont là en première ligne. Notre conseil est : gardez cette attitude. Restez actif et social (en prenant toujours les mesures de sécurité nécessaires), et vous vous sentirez libre, même avec la quarantaine en cours.

Poisson

Les Poissons n’ont aucun problème à se reposer quand cela leur est offert. Ils en profiteront pour mettre en pratique leurs loisirs et, bien sûr, rêvasser, ce qu’ils font de mieux. Cependant, cette période est assez difficile, surtout avec toutes les tristes nouvelles que nous devons affronter tout au long de la journée. Pour éviter l’absorption d’énergies négatives, qui peuvent sérieusement affecter vos émotions, faites attention à votre côté spirituel. Priez ou méditez pour travailler sur vos énergies intérieures afin de garder espoir et de répandre la positivité autour de vous.