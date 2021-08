Comment cette maman de 46 ans est devenue une sensation du skateboard et une star de TikTok

Oorbee Roy est une mère de deux enfants de 46 ans originaire de Toronto, mais une fois qu’elle est sur une planche à roulettes en tenue traditionnelle indienne, elle devient la sensation des médias sociaux connue sous le nom de Aunty Skates.

Roy a commencé le skateboard il y a seulement trois ans, mais c’est rapidement devenu une passion qui, selon elle, a fait d’elle un meilleur parent en plus d’une star de TikTok connue pour sa présence édifiante.

« En tant que femme de 46 ans qui entre dans un bol et patine dans un sari, je veux que les gens sachent que vous pouvez faire tout ce que vous voulez », a-t-elle déclaré à Craig Melvin AUJOURD’HUI mardi. « Soyez gentil avec vous-même et suivez ces rêves. Faites ce que vous pensiez qu’il était trop tard pour le faire. Faites ce qui vous rend heureux. Tante croit en vous. »

Ce n’est pas tous les jours que vous voyez une maman d’une quarantaine d’années en tenue traditionnelle sud-asiatique se rendre dans votre skatepark local, mais cela a été thérapeutique pour Roy.

« Quand je monte sur une planche à roulettes, c’est le sentiment le plus libérateur que j’aie jamais ressenti, et quels que soient les problèmes que j’ai dans ma vie, ils disparaissent tout simplement », a déclaré Roy.

« Et quand je mets un sari et que je commence à voler dans le bol, c’est vraiment amusant. Je me sens très chanceux d’avoir trouvé le skateboard. J’aurais pu vivre toute ma vie et ne jamais l’avoir trouvé. »

Roy a d’abord créé un compte Instagram pour documenter ses séances de patinage en famille avec son mari, Sanjeev Shah, et ses enfants, Avnee et Rohan. Elle a ensuite créé son compte TikTok en janvier en tant que débouché pendant la pandémie et a depuis amassé plus de 112 000 abonnés.

« Ce fut une période particulièrement sombre pour je pense que beaucoup de gens, avec Covid, et tout le monde semblait simplement déprimé », a-t-elle déclaré. « Les gens ne le cachaient même plus, et moi y compris. La santé mentale de tout le monde souffrait. J’ai donc créé Aunty Skates comme un moyen de répandre la joie et la positivité. »

Roy avait créé le personnage de tante, qui parle avec un accent sud-asiatique, il y a des années tout en faisant de la comédie d’improvisation. Elle voulait l’utiliser pour retourner le script sur la réprimande traditionnelle et imiter une tante critique mais aimante pour faire d’elle une présence plus inspirante.

« Je devenais de plus en plus sur Instagram et j’ai commencé à suivre de jeunes femmes sud-asiatiques », a-t-elle déclaré. « Et j’ai commencé à remarquer qu’ils se plaignaient souvent de tante. Chaque culture a cette personne toxique dans leur vie, la personne qui essaie de les abattre, la personne qui les juge toujours, la personne qui dit: » Pourquoi ne sont-ils pas tu es déjà marié ?’

« Et chaque culture a ça, ma culture incluse, alors pourquoi ne pas être la personne qui construit les gens ? Et c’est pourquoi Aunty Skates a été créé spécifiquement. »

La joie que Roy émane en patinant dans son sari coloré a touché des personnes de tous horizons.

« De l’homme de 40 ans qui patinait quand il était enfant et qui a acheté une planche à cause de moi, à la jeune fille d’un village en Inde qui a dit : ‘Si tu peux le faire, je peux le faire’, a résonné avec tant de gens de tant de manières différentes », a déclaré Roy.

Roy a embrassé le sport malgré son éducation stricte après que ses parents ont immigré au Canada dans les années 1960.

« Ils ne se sentaient pas vraiment à l’aise d’élever une fille dans un nouveau pays plus libéral, et je pense que ce qui s’est passé, c’est qu’ils ont en quelque sorte doublé leurs valeurs de la vieille école », a-t-elle déclaré. « Ils faisaient ce qu’ils pensaient être le mieux pour moi et ils fixaient des normes basées sur leurs propres peurs.

« Et ce qui est bien avec mes parents, c’est qu’ils ont appris de leurs erreurs », a-t-elle poursuivi. « Oui, j’ai obtenu un diplôme en informatique. Oui, j’ai travaillé à Wall Street. Mais ce jour-là, j’ai appelé mon père et lui ai dit que je quittais ce travail, et il m’a soutenu et ma mère m’a soutenu, je savais que J’aurais toujours le soutien de mes parents, peu importe la folie que je ferais. »

Son père bien-aimé, Summit, est décédé cette année, mais il était fan de Aunty Skates.

L’homme qui l’a initiée au skate est son mari.

« Quand j’ai commencé à parler à Sanjeev, le skate est tout de suite apparu », a déclaré Roy. « Il m’a dit qu’il s’était foulé la cheville en faisant du skate et qu’il ne pouvait pas venir me rencontrer, et que je devrais venir le rencontrer. Et je lui ai immédiatement demandé : ‘Tu es un skateur pro ?’

« Je n’avais aucune idée du skateboard pour adultes. »

« Elle est juste tombée amoureuse de ça », a déclaré Shah. « La prochaine chose que vous savez, je reçois un SMS d’elle tombant sur un quarter pipe, et comme tomber sur ses fesses et rire. Je pense que c’était ça. Cela vous a accroché. »

Roy a également utilisé le skateboard pour donner des leçons de vie à ses enfants.

« J’ai vu la confiance de mes enfants grandir au fur et à mesure qu’ils font de la planche à roulettes, et ils en apprennent aussi un peu sur la persévérance », a-t-elle déclaré. « Vous n’allez pas obtenir quelque chose tout de suite. Il ne vous sera pas remis.

« Ils voient toutes les émotions que je traverse et ils me voient les traverser, et ils imitent ce comportement maintenant », a-t-elle poursuivi. « Parfois (je vois) les gens sont au skate park et ils sont un peu nerveux. Et je vais toujours voir ces gens et je leur dis : « Comment allez-vous ? Avez-vous besoin d’aide ? » Et maintenant (mes enfants) font la même chose aussi, et juste le fait qu’ils aient de la compassion et de l’empathie et qu’ils aient appris cela, ça me rend tellement fier. C’est la parentalité 101, je suppose. «

Compte tenu des racines anti-autorité du skateboard, certains enfants pourraient ne pas penser que c’est si cool que leur mère vienne faire du skate avec eux. Les enfants de Roy sont très bien avec les gens sachant que leur mère est Aunty Skates.

« Les gens demandent des trucs, ils disent toujours : ‘Vos enfants sont-ils gênés que vous commenciez le truc ?' », a déclaré Shah. « Et nous ne le sommes pas. Nous sommes vraiment fiers d’elle. Il n’y a aucune raison d’être gêné. Si vous avez un parent super cool ou une maman super cool, soyez-en fier. »

En rapport: