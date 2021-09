Comment c’était de travailler sur le grand succès de HBO Max, The White Lotus

Pendant quelques semaines, Le lotus blanc est la seule chose dont on parle parmi ceux qui ne manquent aucune fiction de HBO Max. La satire de la plate-forme se concentre sur un hôtel excentrique que seuls ceux qui ont la chance d’avoir une puissance économique enviable vont, qui commencent rapidement à exposer leurs misères personnelles. L’accueil du spectacle a été si bon qu’il a été rapidement confirmé qu’il y aurait un deuxième versement.







L’un des acteurs qui faisait partie du spectacle était Jon pleure, auquel certains peuvent s’associer Perdu, en tant que père de Benjamin Linus, et bien d’autres se souviendront de leur passage Dynamite Napoléon, où était Oncle Rico. A cette occasion, il devait jouer Grégoire dans les trois derniers épisodes du premier opus. En dialogue avec Divulgacher Il a parlé de ce que c’était que de faire partie de cette émission dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. « Partout où je vais, les gens m’arrêtent pour en parler. Cela ne m’est même pas arrivé avec Dynamite Napoléon« , a-t-il souligné.

« C’est époustouflant, c’est tellement bon, tellement original. C’est sombre, sans doute, mais ça fait rire, ça met mal à l’aise, car il y a des moments qui te causent vraiment grimacer« , il a souligné Gries, qui a également souligné Mike blanc, responsable de la création Le lotus blanc. « Essentiellement, HBO il n’avait aucun contenu à cause de la pandémie, ils avaient peur, ‘qu’est-ce qu’on fait ? Nous avons cet hôtel de luxe, qui sait-on qui est le scénariste le plus rapide de tous ? Mike blanc, bien sûr’. Il l’a écrit en trois semaines et demie, et avant qu’ils ne le sachent, il a été tourné et tourné. C’était un don de Dieu »a noté l’artiste dont le personnage avait un lien avec Tanya McQuoidu (Jennifer Coolidge).

Jon Gries était dans les trois derniers épisodes. (IMDb)



En parlant de se préparer à être Grégoire, Gries Il a expliqué comment une personne qui a été un employé du gouvernement toute sa vie pouvait se sentir et ne pourrait jamais se permettre un logement de ce genre. «Pour lui, c’est sur sa liste de choses à faire. Je l’ai préparé comme si c’était quelque chose qu’il voulait faire toute sa vie d’adulte, séjourner dans un très bel hôtel à Maui et aller à la pêche « , il a compté.

tournage de Le lotus blanc Cela s’est produit au milieu d’une pandémie et l’hôtel a été fermé pour production. « J’ai été étonné de voir à quel point nous nous entendions bien. C’était un super casting « , a assuré l’acteur. Il a également remarqué à quel point c’était amusant d’avoir l’hôtel juste pour eux. « Ils l’ont ouvert fin novembre et les gens ont commencé à arriver, ça n’avait pas le même sentiment romantique que lorsque nous étions seuls », a-t-il souligné.

La série est composée de six épisodes. (HBO Max)



Le temps qu’il a passé là-bas, il l’a surtout partagé avec Coolidge, avec qui il dit avoir pris « très bien » et cela aurait pu être long. « Je l’ai aidée à faire des vidéos pour ses amis, pour les anniversaires des gens. Il est très drôle », Souligné Gries. « Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, à regarder les tortues dans l’eau, à aller à la plage. C’était très facile de s’entendre devant la caméra, parce que ça continuait ça, sauf que hors caméra nous étions amis et à la caméra nous étions amants », a-t-il condamné.

La morbidité du lotus blanc : s’amuser avec la classe supérieure

Ce n’est pas la première fois qu’une série sur la classe la plus élevée est positionnée comme la plus regardée. Dans le cas d HBO, en plus, il se démarque Succession comme l’une des meilleures productions de la dernière fois. Vous pouvez également mentionner Lignée au Netflix ou des blockbusters comme Asiatiques riches et fous. Le public aime voir comment vivent les riches.

Sydney Sweeney d’Euphoria est Olivia dans Le lotus blanc. (HBO Max)



Après avoir été interrogé à ce sujet, Gries il pointa : « C’est une question qui m’intrigue encore aujourd’hui ». En fait, il a fait remarquer qu’il s’est toujours demandé ce qui amuse les gens à regarder ce type de fiction ou de téléréalité comme le clan Kardashian. « Dans ce cas, dans une satire. Je pense que c’est amusant d’être comme une mouche sur le mur en les regardant. Ils ont une catastrophe après l’autre, rien à redire, mais leur vie est horrible. », a-t-il exprimé entre deux rires.