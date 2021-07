Comment cet artiste a créé une vidéo virale de Simone Biles en utilisant 100 papiers découpés

L’artiste de Seattle Rudy Willingham donne à Internet de quoi sourire. Jeudi, le créateur a publié une vidéo en stop-motion mettant en vedette la gymnaste de l’équipe américaine Simone Biles … et la foule s’est déchaînée.

À l’aide de 100 découpes de papier faites maison, la vidéo montre Biles effectuant ses flips signature sur des arrière-plans rouges, blancs et bleus réglés sur « Don’t Stop Me Now » de Queen.

« Elle est tout simplement incroyable », a déclaré Willingham à TMRW. « C’est une célébration d’elle et de l’accomplissement humain en général. »

La vidéo de 18 secondes a pris plus d’une semaine à Willingham.

« C’est très chronophage, mais ça vaut le coup quand on voit tout », a-t-il déclaré. « Vous regardez la vidéo mais c’est aussi une œuvre d’art en mouvement. »

L’effet stop motion de Willingham a été créé en prenant une vidéo et en exportant 100 des images de la vidéo en photos. À partir de là, il a édité chaque photo pour supprimer l’arrière-plan.

« Vous parcourez les vêtements et les découpez pour que ce soit transparent », a-t-il expliqué. « Ensuite, vous l’imprimez, puis je le place dans la machine de découpe. Ensuite, je filme tout, modifie le tout et réorganise toutes les cartes pour qu’elles soient au milieu. »

L’artiste a déclaré à TMRW que chacun des arrière-plans avait une signification particulière et qu’en plus de sa palette de couleurs patriotique, il y avait de l’or mélangé à la caractéristique de Biles.

« J’essaie d’avoir une intention avec tous les arrière-plans, même si cela se passe si vite que vous ne pouvez pas le dire totalement. Chaque photo a été prise quelque part pour une raison », a déclaré Willingham. « Il y en a quelques-uns de la grande roue à Santa Monica, parce que je me disais bien, ‘Cette chose tourne.’ Je suis toujours à la recherche de choses colorées, positives et édifiantes. »

Alors que Willingham a déjà créé des vidéos en stop-motion, dont Kobe et Gigi Bryant et Lil Nas X, et savait que les gens adoraient Biles, il n’était pas préparé à la popularité de sa dernière création.

« Je n’aurais pas pu m’attendre à la quantité de messages et d’amour que je reçois », a-t-il partagé. « C’est écrasant et incroyable. »

Mais ce n’est pas là que ça s’est terminé.

« Simone l’a partagé dans ses histoires et j’ai été tellement stupéfaite », a déclaré Willingham, ajoutant que chaque fois qu’il crée une vidéo, il espère qu’il rendra justice au sujet. « Le simple fait qu’elle l’ait partagé a fait toute mon année. »

Willingham a amassé près de 4 millions de followers sur son compte TikTok et près de 350 000 followers sur Instagram avec ses vidéos impressionnantes mettant en scène des découpes de papier faites maison.

Le créateur a admis qu’il regarderait avec impatience les Jeux olympiques de Tokyo 2021 sur NBC pour « ces moments incroyables » qu’il pourrait peut-être recréer.

« Le monde et Internet peuvent sembler si sombres, mon art est quelque chose qui m’aide à me changer les idées », a-t-il expliqué. « Mettre en avant quelque chose de positif dans le monde pour faire sourire les gens est l’objectif principal de mon art. Quand les gens disent ça, je fais quelque chose de bien.

