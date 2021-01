Comment ces survivants de l’Holocauste se sont reconnectés après une torsion miraculeuse du destin

Ruth Brandspiegel et Sasha Eisenberg ont formé une amitié d’enfance forgée par les difficultés lorsque leurs familles ont fui les nazis et se sont retrouvées dans un camp de personnes déplacées en Autriche en 1945.

Leurs familles ont finalement trouvé des endroits plus sûrs pour commencer une nouvelle vie après avoir quitté le camp en 1949 – Brandspiegel en Amérique et Eisenberg en Israël.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Obtenez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, toute la journée.

Soixante et onze ans plus tard, les vieux amis ont partagé une réunion réconfortante l’année dernière grâce à une torsion du destin impliquant le fils de Brandspiegel.

« Je pense que la meilleure partie est de savoir que les gens ont survécu malgré les épreuves et ont repris des forces », a déclaré Eisenberg à Al Roker à la 3e heure de AUJOURD’HUI mercredi. « Et tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir et (une chance de) construire une nouvelle vie ou renouveler la mémoire. »

Eisenberg, à gauche, et Brandspiegel se sont réunis le 3 octobre dans le New Jersey. Larry Brandspiegel via AP

Les vieux amis ont partagé leur histoire dans le cadre du jour du souvenir de l’Holocauste mercredi. Ce n’est pas non plus la seule réunion incroyable pour Brandspiegel, car la nouvelle de sa découverte d’Eisenberg après sept décennies l’a amenée à entrer en contact avec un autre bon ami d’enfance qu’elle a rencontré dans le camp autrichien.

Brandspiegel a encore des souvenirs vivants de sa famille fuyant la Pologne quand elle avait 2 ans après l’invasion du pays par les nazis en 1939. La famille voyageait la nuit pour éviter d’être repérée.

«Mon oncle avait un gros camion, et il a dit à ma mère: ‘Préparez tout ce dont vous avez besoin pour votre enfant et nous partons parce que les nazis sont juste derrière nous’ », a déclaré Brandspiegel à la troisième heure d’AJOURD’HUI.

Une amitié née au camp de personnes déplacées de Hallein en Autriche dans les années 1940 a été renouvelée l’année dernière le jour le plus sacré du judaïsme, Yom Kippur, lorsque Brandspiegel écoutait sur Zoom un service tenu par la synagogue de son fils à East Brunswick, New Jersey.

Les familles Eisenberg et Brandspiegel se rassemblent autour de la pierre tombale d’Abraham Eisenberg au camp de personnes déplacées de Hallein en Autriche en juin 1948. Gracieuseté de Ruth Brandspiegel via AP

« Étant donné que c’était dans ce virus et que notre synagogue était fermée, le seul que je pouvais écouter est le (service) de mon fils, et le rabbin criait des noms », a déclaré Brandspiegel. «Et je m’éloigne généralement de cette partie, mais pas cette fois. Je ne sais pas pourquoi. C’est le destin. C’est le destin.

«Et j’ai juste écouté tout ça, et tout d’un coup, le rabbin a dit: ‘Sasha Eisenberg.’ »

Non seulement Eisenberg fréquente le East Brunswick Jewish Center où son fils Larry est chantre, mais il ne vit qu’à moins de 60 miles de la maison de Brandspiegel à Philadelphie.

Brandspiegel a demandé à son fils d’appeler Eisenberg et de lui demander s’il se souvenait de Regina Puter, qui était son nom de jeune fille avant qu’elle ne change son prénom en Ruth en Amérique et se marie.

« Et il a dit: » Bien sûr que je le fais « », a déclaré Brandspiegel. « Mon Dieu. Et puis il m’a appelé ainsi que nous deux. Nous pleurions tous les deux au téléphone. Soixante et onze ans. C’était comme si c’était arrivé hier. «

Ils se sont retrouvés en personne le 3 octobre lors d’un rassemblement socialement éloigné au domicile du fils de Brandspiegel.

« Nous ne pouvions pas nous serrer dans nos bras et c’était la pire des choses », a déclaré Brandspiegel. « Nous pleurions et ce fut une journée chargée d’émotion. »

«Il y a un mot en yiddish appelé« bashert », qui signifie que les événements se produisent sans que vous vous rendiez compte que quelqu’un les avait planifiés, et cela s’est simplement produit au profit des deux», a déclaré Eisenberg à la troisième heure d’AJOURD’HUI.

Ce n’était pas la fin de la sérendipité, car à quelques États de l’Ohio, Ira Segalewitz a lu leur réunion improbable. Il avait également été dans le même camp en Autriche, où Brandspiegel était son premier amour.

« J’ai dit: ‘Eh bien, je viens de trouver ma première petite amie, et je sautais et dansais », a déclaré Segalewitz à Al à la 3e heure d’AJOURD’HUI. « Et c’était juste une journée remarquable. »

Segalewitz a demandé à son fils de contacter le fils de Brandspiegel, Larry, ce qui a conduit à une réunion virtuelle sur Zoom avec leurs enfants et petits-enfants.

« Je pensais beaucoup à elle et je me posais des questions, et (nous) ne nous sommes jamais rencontrés », a déclaré Segalewitz. « Les années ont continué à passer. C’est ton premier amour, tu t’en souviens un peu. »

Segalewitz avait encore un souvenir que Brandspiegel lui avait donné pendant leur temps ensemble au camp.

«Elle m’a donné son mouchoir avec son initiale dessus», a-t-il dit. « Et j’avais une boîte spéciale que j’avais construite, et j’y ai mis tous mes trésors, et c’est là que c’était pendant 70 ans. »

Brandspiegel et Segalewitz parlent maintenant au moins une fois par semaine alors qu’elle célèbre son amitié renouvelée avec les deux hommes qu’elle connaissait autrefois en tant que garçons pendant une période de guerre et de bouleversements.

« La meilleure partie est de trouver mes chers amis, et ils deviennent comme une famille », a déclaré Brandspiegel. « C’est incroyable que ces deux amis à moi soient vivants et je peux leur parler. »