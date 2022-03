Comment calculer la qualité de l’air avec capteurs de la marque Orium ?

Aujourd’hui, alors que nous passons plus de 80 % de notre temps à l’intérieur, que ce soit à notre domicile ou dans des établissements accueillant du public, il est essentiel d’avoir conscience que la pollution de l’air y est encore plus forte qu’à l’extérieur. On retrouve en intérieur une multitude de composés toxiques, de poussières, de déchets organiques, ainsi que des bactéries et des virus. De ce fait, nombreux sont les particuliers et les professionnels qui souhaitent vérifier la qualité de leur air intérieur. L’utilisation de capteurs mesurant la qualité de l’air est l’une des solutions les plus efficaces pour vous débarrasser d’un environnement pollué. La technologie de ces derniers déterminera la quantité de particules dans l’air, il est donc fortement recommandé de choisir un modèle de qualité.

Un capteur de qualité de l’air, qu’est-ce que c’est ?

Un capteur de qualité d’air est un outil qui a pour objectif de détecter des particules polluantes à l’intérieur tel que le monoxyde de carbone ou les hydrocarbures imbrûlés afin de calculer le niveau de CO₂ ambiant. Le capteur d’air se présente sous la forme d’un appareil intégré à un autre appareil de mesure qui prend en compte le niveau de particules fines présentes dans la pièce. Selon la mesure réalisée par ce dernier, celui-ci vous informe en temps réel de la qualité de l’air. Toutefois, si le niveau des composants organiques dans l’air est trop important, il peut arriver que le capteur ne puisse tout prendre en compte.

Dans la lutte contre la pollution intérieure, le capteur de qualité de l’air reste un véritable allié. Cependant, se lancer dans l’objectif d’obtenir un environnement plus sain, mesurer la qualité de l’air n’est qu’un premier pas contre la pollution intérieure. Afin d’agir plus efficacement, il faut penser à aérer plus régulièrement et ventiler efficacement les pièces surtout lorsqu’il s’agit d’écoles ou d’établissements accueillant du public. De plus, vous pouvez opter pour des solutions complémentaires comme les plantes d’intérieur qui permettent d’éliminer plus rapidement la pollution d’intérieur.

Comment les capteurs mesurent-ils la qualité de l’air ?

Afin de mesurer efficacement la qualité de l’air intérieur, le capteur fonctionne en continu et permet ainsi de vérifier à des fréquences différentes, les niveaux de pollution à l’intérieur tout au long de la journée. En effet, ces niveaux sont généralement liés au monoxyde et dioxyde de carbone, particules fines, la température de la pièce, etc. Ils permettent ainsi de mesurer efficacement à l’intérieur, à l’endroit précis où se situe le capteur. Qui plus est, les capteurs analysent des données relatives à la qualité de l’air qui varient selon le modèle.

En fonction des résultats observés, à vous d’une part d’adapter le capteur à vos besoins. Que ce soit pour votre domicile en tant que particulier ou en tant qu’entreprise pour des locaux, vous retrouverez une variété de modèles de capteurs sur le site Orium afin de mettre en place des solutions adaptées pour réduire le niveau de pollution mesuré.

Optez pour les capteurs de la marque Orium pour une qualité optimale

Si vous souhaitez faire installer des capteurs de qualité de l’air de vos intérieurs, domicile comme lieu de travail, nous vous conseillons la marque Orium pour votre installation. L’enseigne propose de nombreux appareils dédiés au calcul de la qualité de l’air et permet ainsi, un meilleur confort de votre environnement. Parmi les différentes gammes proposées par cette dernière, on retrouve les mesureurs d’air Quaelis qui s’inscrivent dans les meilleurs produits du marché. Quaelis est une marque d’Orium, qui propose aux particuliers comme aux professionnels, des mesureurs de qualité de l’air recommandés par le gouvernement. De ce fait, les mesureurs de qualité de l’air Quaelis sont conformes au protocole sanitaire et au décret N°2015 et adaptés au protocole sanitaire en vigueur. Avec une situation sanitaire fragilisée, il est essentiel de prendre en compte les multiples bactéries qui circulent dans l’air, d’autant plus dans les pièces fermées.

Ces capteurs NDIR de la marque Quaelis mesurent différents polluants tels que le CO₂ (dioxyde de carbone), le COV (Composés Organiques Volatils), l’humidité, la température ainsi que les diverses particules fines présentent dans l’air. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous pourrez ainsi retrouver une large gamme de capteurs de qualité d’air pour vos intérieurs.