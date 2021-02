Si vous voulez que certains de vos amis Facebook ne voient pas vos histoires, il vous suffit de le leur cacher. Le faire est très simple, nous expliquons comment.

Les stories sont arrivées sur Facebook en 2017 pour permettre à ses utilisateurs de partager des moments de leur vie quotidienne avec leurs amis pendant 24 heures. La réalité est que cette section n’a pas eu le même succès qu’Instagram Stories, mais elle a atteint le intérêt suffisant des utilisateurs aime rester présent dans le réseau social.

Comme on dit, il sert à partager temporairement des images avec vos contacts. Cependant, il est possible que tous vos amis Facebook ne soient pas si proches de vous et que vous préfériez que certains ne voient pas ce contenu temporaire. Ne vous inquiétez pas, car pour cela il y a la possibilité de cacher vos histoires Facebook à des utilisateurs spécifiques.

Ensuite, nous expliquons comment vous pouvez mettre des limites aux potins sur Facebook cacher vos histoires à des personnes spécifiques.

Comment activer le mode sombre dans l’application Facebook

Comment cacher vos histoires Facebook à des personnes spécifiques

Vous pouvez avoir beaucoup d’amis ajoutés à votre compte Facebook, mais pas beaucoup de vrais amis. Parfois, vous souhaitez mettre en ligne un peu de confidentialité dans vos histoires et y renoncer afin que celles-ci utilisateurs avec lesquels vous n’avez pas autant confiance ne le vois pas.

À partir de maintenant, vous ne devriez plus vous limiter lorsqu’il s’agit de partager du contenu, il vous suffit de le cacher aux personnes auxquelles vous ne voulez pas avoir accès. Facebook a une fonctionnalité qui vous permet de sélectionner quels utilisateurs ne peuvent pas voir vos histoires.

Les 9 meilleures applications pour créer des histoires Instagram spectaculaires

Avant de vous apprendre à utiliser cet outil, nous devons mentionner que les utilisateurs que vous avez bloqués sur Facebook ils ne pourront pas non plus voir vos histoires. Cela dit, c’est le procédure à suivre Pour masquer vos histoires Facebook à des personnes spécifiques via l’application Android:

Ouvrez l’application Facebook et cliquez dessus bouton trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit. Balayez vers le bas et cliquez sur la section « Paramètres et confidentialité ». Cliquer sur « Réglage ». Balayez vers le bas et cliquez « Paramètres d’historique ». Dans le menu de configuration des histoires, sélectionnez « Confidentialité de l’histoire ». Cliquer sur « Masquer l’histoire à ». Sélectionnez quel utilisateur ne pourra pas voir vos histoires en cliquant sur la case qui apparaît à droite de leur nom.

Une autre option pour limiter le nombre de personnes qui voient vos histoires ou non consiste à revenir à la section « Confidentialité de l’histoire » et à accéder à la Section « Personnalisée ». Dans ce cas, vous devez sélectionner vos amis Facebook qui ils pourront accéder à ces publications temporaire dans votre profil.

Ce sont les deux fonctions que vous pouvez utiliser pour configurer la confidentialité de vos histoires Facebook. De cette façon, seuls ceux que vous décidez pourront voir ce contenu, et vous n’aurez pas à vous inquiéter lors du téléchargement images sur la plateforme sociale.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂