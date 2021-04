Comment ça marche In Italia Spaces, le Twitter Clubhouse

Le succès du réseau social Pavillon a séduit de nombreuses grandes entreprises technologiques désireuses de reproduire la formule de la startup américaine, à tel point que les plus réactifs sont déjà prêts avec une alternative. Le plus en avant de ce point de vue est sûrement Twitter, qui a lancé il y a quelques semaines aux États-Unis un service complémentaire à son réseau social et a appelé Les espaces: grâce à la fonctionnalité, accessible directement depuis l’application principale de la plateforme, il est possible de créer de l’audio direct accessible à tous les utilisateurs; jusqu’à présent, cependant, la possibilité de créer des espaces (comme on les appelle sur Twitter) avait été accordée à un petit nombre d’utilisateurs dans le pays d’origine. Ces jours-ci, les choses changent et le création d’espaces il se rend disponible même aux premiers utilisateurs à domicile.

Comment créer un espace sur Twitter

Les espaces peuvent être créés à partir du même menu qui vous permet de publier un nouveau tweet. Celui qui crée un espace est principalement responsable de donne lui un nom. Twitter rappelle que les espaces sont des lieux publics et que tout le monde peut les rejoindre, mais à part cela, il renvoie des informations supplémentaires à une page spécifique de son guide en ligne. La deuxième étape de la création d’un espace est la définition des soi-disant «participants actifs», dans un nombre maximum de 10; ce sont ceux qui dans le Clubhouse sont les orateurs, ou ceux qui sont présents qui ont le droit de parler par rapport aux autres utilisateurs qui ne sont présents qu’en tant que spectateurs. Une fois ces paramètres définis, l’espace est créé et est accessible à tous.

Les fonctions des espaces

Les salles créées sont affichées sur les smartphones des adeptes des auteurs et de ceux qui y participent, mais elles peuvent également être annoncées. Ceux qui les créent ont un lien unique qui, s’il est suivi, mène directement dans la pièce; le lien peut également être utilisé par ceux qui l’ont déjà reçu pour une rediffusion ultérieure. Quiconque crée ou modère une salle dispose également de commandes qui vous permettent de rechercher des utilisateurs spécifiques parmi les auditeurs, par exemple pour les amener sur scène avec le droit de parole, ou en les invitant de l’extérieur.

Par rapport à Clubhouse, dans les espaces Twitter, il existe des fonctions qui rendent la plate-forme plus intéressante et inclusive. Le premier est la possibilité pour les auteurs et modérateurs de partager des tweets dans les espaces: les tweets restent accessibles à tous les téléspectateurs et peuvent contenir des liens vers d’autres pages ou éléments multimédias, afin de permettre à toutes les personnes présentes d’approfondir les conversations avec du matériel supplémentaire, interne ou externe au réseau social. Le second est le création de sous-titres, automatiquement généré et conçu pour rendre les pièces plus accessibles même aux personnes ayant des problèmes d’audition.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂