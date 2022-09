Comment ça a été fait Il est de retour, le film qui a fait revivre Hitler en Allemagne

Allemagne

Oliver Masucci est devenu célèbre avec ce rôle, bien avant d’être Ulrich Nielsen dans la célèbre série Netflix, Sombre.

©IMDBIl est de retour.

Bien longtemps avant de jouer dans l’une des meilleures séries jamais produites en Netflix, Olivier Masucci Il a dû travailler très dur pour pouvoir avoir une opportunité dans le monde du théâtre. Dans Allemagne Il faisait partie de pièces de théâtre et avait quelques rôles mineurs, jusqu’à ce que finalement un scénario tombe sur son bureau qui allait changer sa vie pour toujours. Quelqu’un lui a envoyé le scénario du film Il est de retourdans lequel il lui était proposé d’interpréter rien de plus et rien de moins que Adolf Hitler.

Ainsi est né l’un des films les plus importants de l’histoire allemande, qui cherchait à mettre en lumière le fanatisme qui régnait encore (latent et pas tellement) dans les rues allemandes, où des milliers de partisans de l’extrême droite déploraient le résultat de la Seconde Guerre Mondiale. Pour beaucoup de citoyens de ce pays, Adolf Hitler Il était encore une référence. Pour cela, David Wendt Il était chargé de mener les fils conducteurs de cette production arrivée au cinéma en 2015.

De la main de Netflix, ce film est devenu un phénomène mondial et a atteint les coins qu’il n’avait pas atteints. Il y avait ceux qui croyaient que tout était armé et qu’il n’y avait aucun moyen que les Allemands qui apparaissaient dans les images réagissent de cette façon. Cependant, Olivier Masucci reconnu que tout ce qui a été vu dans Il est de retour c’était 100% réel. C’est lors d’un entretien avec Regarde qui j’ai trouvé où il a expliqué comment ce projet a été réalisé.

L’acteur de 53 ans a confié qu’il lui avait fallu beaucoup de temps pour se maquiller pour pouvoir jouer cette version qui parodiait Adolf Hitler et donc entre les interviews qu’ils avaient prévues sur le plateau avec de vrais politiciens, Masucci dû aller aux toilettes et même manger dans des restaurants déguisés en Adolf Hitler. Pour cette raison, il a convaincu les membres de la production de laisser les gens s’approcher de lui, afin de les provoquer et d’obtenir les réponses les plus inhabituelles de certains fans d’extrême droite. D’après ce qu’il a dit, il y a eu des réponses qui lui ont même donné envie de vomir ou de frapper ses interlocuteurs, à cause de ce qu’ils ont dit.

+Le film que Masucci a comparé à Il est de retour

Au cours de l’interview susmentionnée, Olivier Masucci Il a également révélé le film qui a servi d’inspiration pour la capture de ce projet sur grand écran. Il s’agit de Borâtle film de Sasha Baron Cohen où l’acteur incarnait un journaliste du Kazakhstan qui prétendait être venu aux États-Unis pour s’informer sur leur culture mais qui était chargé de montrer la noirceur derrière cette société. En 2020, Amazon Prime Vidéo a été chargé de sortir sa deuxième partie. Les deux films ont reçu une nomination pour oscar pour son scénario.

