Comment Bruce Willis a-t-il proposé à Demi Moore?

Bruce Willis et Demi Moore ont eu une romance éclair qui a commencé dans les années 1980. Les acteurs ont ensuite eu trois filles ensemble pendant leur mariage: Rumer, Scout et Tallulah. Moore et Willis ont décidé de divorcer en 2000 après 12 ans de mariage.

Avant la dissolution de leur romance, Willis et Moore ont décidé de se fiancer quatre mois après leur rencontre. Moore a détaillé comment Willis lui a proposé dans ses mémoires de 2019, À l’envers par Daily Mail.

Demi Moore et Bruce Willis | La collection de photos LIFE

Bruce Willis a rencontré Demi Moore après avoir mis fin à ses fiançailles avec Emilio Estevez

Moore utilisé À l’envers pour discuter des relations qu’elle a nouées en tant que jeune acteur hollywoodien. Dans ses mémoires, Moore a rappelé sa romance avec l’acteur Emilio Estevez. Le couple s’est rencontré en 1985 lors du tournage Feu de Saint-Elme. Six mois plus tard, ils se sont fiancés. Bien que Moore ait dit qu’Estevez était «gentil» et «attentif», le duo n’a jamais réussi à descendre dans l’allée. Moore a mis fin à ses fiançailles avec Estevez après avoir découvert qu’il l’avait trompée et aurait mis son ex-petite amie enceinte.

Demi Moore et Bruce | La collection de photos LIFE

CONNEXES: Demi Moore dit qu’elle s’est “ changée ” lors de ses mariages avec Bruce Willis et Ashton Kutcher

Bien qu’ils n’aient pas duré, Moore et Estevez sont restés des amis proches. Ils ont accompagné plusieurs événements ensemble au fur et à mesure des dates de l’autre, comme une première pour Surveillance en 1987. Moore a dit qu’Estevez lui a fait remarquer qu’elle avait attiré l’attention de Willis. Dans son livre, Moore se souvient qu’Estevez lui a dit que Willis la regardait comme «un costume bon marché sous la pluie», ce qui était inattendu pour elle.

«Je n’avais jamais rencontré de traitement comme celui-ci auparavant», a-t-elle admis dans son article de Moore. «Bruce était si galant – à sa manière bruyante, un vrai gentleman. Quand j’ai dit qu’il était temps pour moi de rentrer chez moi, il m’a proposé de m’accompagner jusqu’à ma voiture. Il en avait tellement envie – Comme un petit garçon qui ne voulait pas rater le camion de glaces. Quand il a demandé mon numéro, j’ai senti une vague d’écolière flotter.

Bruce Willis a proposé de se marier à Demi Moore pendant des vacances à Las Vegas

Quatre mois après leur première rencontre, la relation de Willis et Moore s’est rapidement intensifiée. Le couple est devenu inséparable, et Moore a décrit leur romance comme un «tourbillon, un engouement tronqué» dans son livre.

CONNEXES: Demi Moore dit qu’introduire un “ tiers ” en elle et le mariage d’Ashton Kutcher était sa façon de demander le divorce

Leur amour l’un pour l’autre s’est rapidement transformé en proposition et en mariage. Alors qu’ils fréquentaient l’hôtel Golden Nugget à Las Vegas, Moore a écrit que Willis l’avait regardée pendant leur séjour et leur avait suggéré de se marier.

«Nous allions aux tables de jeu lorsque Bruce a dit:« Je pense que nous devrions nous marier », a déclaré Moore. «Nous en plaisantions sur le vol là-bas, mais soudain, il ne semblait pas plaisanter.

Willis et Moore se sont mariés le même jour avec seulement une poignée de personnes dans le public. Ils ont eu un mariage officiel un mois plus tard au studio Warner Bros. Pendant le mariage, Little Richard, un pasteur ordonné, a épousé le couple.

Demi Moore a déclaré qu’elle et Bruce Willis “ ne se connaissaient pas vraiment ” après leur mariage

Après leur mariage, Moore et Willis ont commencé à agrandir leur famille. Moore est tombée enceinte de Rumer neuf mois seulement après le mariage du couple à Vegas. Tout au long de leur mariage, Moore a donné naissance à Scout et Tallulah tout en gérant sa carrière. Moore a déclaré que le rythme rapide de son mariage avec Willis les avait finalement affectés tous les deux.

CONNEXES: Bruce Willis était à un rendez-vous avec une autre femme lorsqu’il a approché Demi Moore pour la première fois

«Nous avons eu un tourbillon, un engouement tronqué qui s’est transformé en une famille à part entière, le tout dans notre toute première année», se souvient Moore dans ses mémoires. «Quand la réalité s’est installée, je ne sais pas si nous nous connaissions vraiment.»