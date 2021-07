Comment Britney Spears peut-elle mettre fin à son mandat de tutelle? Que se passe-t-il après le dépôt d’une pétition

Des rapports émergent – et disparaissent rapidement – selon lesquels les avocats de Britney Spears ont déposé une requête pour mettre fin à sa tutelle.

Un article de TMZ intitulé « Britney Spears dépose des documents juridiques pour mettre fin à la conservation » semble en avoir dit autant avant d’être rapidement supprimé du site peu de temps après sa publication.

Le titre, qui a été capturé par beaucoup dans des captures d’écran avant d’être redirigé vers une page d’erreur, a allégué que les avocats de Spears avaient soumis des documents en réponse au témoignage de la chanteuse la semaine dernière, dans lesquels elle avait clairement indiqué qu’elle souhaitait se retirer de l’arrangement.

Plus tard dans la journée, Marjorie Hernandez, rédactrice en chef de la justice pour Us Weekly, a affirmé que les documents n’avaient pas été déposés mais que « les documents de résiliation avaient été préparés ».

Si les informations sont vraies, l’offre de Spears pourrait être sur le point de mettre fin à ce qu’elle a qualifié de contrôle « abusif » de 13 ans sur ses soins personnels et ses finances.

Mais cela ne se produira probablement pas sans une longue bataille judiciaire pour prouver sa capacité à vivre sans la tutelle.

Que se passe-t-il après que Britney Spears a demandé la fin de sa tutelle ?

Les conservatoires ne prennent généralement pas fin parce que, de manière générale, les personnes qui en ont besoin ne s’améliorent pas. La tutelle est généralement accordée aux personnes âgées, invalides et dure souvent jusqu’à leur mort.

Cela signifie que Spears et ses avocats auront beaucoup à prouver si la chanteuse veut reprendre le contrôle de sa succession.

Spears devra fournir la preuve que la tutelle est inutile.

Le dépôt d’une pétition pour mettre fin à la tutelle n’est qu’un aspect d’une longue bataille. Une fois ce dossier déposé, une date d’audience sera fixée.

Les avocats de Spears devront fournir des preuves substantielles qui jugent la tutelle inutile.

Cela a été brièvement évoqué lors de l’audience de tutelle de Spears la semaine dernière, alors que la chanteuse a demandé de renoncer à certains des examens de santé nécessaires, alléguant que son père l’avait déjà forcée à demander une évaluation.

Bien qu’il soit possible pour un juge d’examiner la dernière évaluation disponible de Spears, le manque de preuves à jour peut jouer contre la chanteuse en prouvant sa capacité à vivre sans conservateurs.

La famille de Spears peut contester la résiliation.

Un juge aura probablement besoin d’entendre à nouveau Spears, ainsi que des amis, des parents et des personnes impliquées dans la tutelle afin d’évaluer au mieux la situation.

Un enquêteur nommé par le tribunal interrogera probablement Spears et son entourage pour faciliter cela.

Les parties intéressées auraient également la possibilité de déposer leurs objections à la résiliation.

Les personnes autour du chanteur qui ne soutiennent pas les projets de Spears de mettre fin à l’arrangement auront la possibilité de s’exprimer et, éventuellement, de plaider pour que la tutelle reste en place.

La tutelle fonctionne à deux niveaux, une tutelle de la personne et de la succession, ce qui signifie que Spears et les parties opposantes devront prouver si elle est ou non capable de gérer à la fois sa vie personnelle et ses finances.

La tutelle peut ou non prendre fin.

Même si Spears’s ne met pas fin avec succès à la tutelle dans son intégralité, il y a une opportunité pour le chanteur de modifier certains des termes de l’arrangement.

Spears a demandé que son père, Jamie Spears, soit révoqué en tant que conservateur, et cette modification peut être apportée sans mettre fin à la tutelle.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.