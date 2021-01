Comment Bridgerton a échoué les survivants de viol

Au milieu des bandeaux en plumes et des robes de bal pastel, il est facile de manquer comment Bridgerton n’a pas résolu un problème de consentement flagrant.

La première collaboration de Shondaland avec Netflix est peut-être un succès commercial phénoménal, mais certains des moments les plus sombres de la série peuvent laisser les victimes de violence sexuelle se sentir déformées et minées.

Bridgerton, qui est basé sur la série de livres du même nom de Julia Quinn, explore la haute société britannique dans le Londres de l’époque de la Régence. C’est torride, spirituel et ludique. Gossip Girl rencontre Sex And The City avec un peu de fierté et de préjugés mélangés.

Après avoir fait ses débuts sur Netflix le 25 décembre, Bridgerton est rapidement devenue l’une des séries originales les plus populaires sur la plate-forme de streaming et il est facile de comprendre pourquoi.

L’émission coche beaucoup de cases en ce qui concerne la diversité et l’exploration du désir sexuel féminin, mais a complètement raté la cible en ce qui concerne le consentement masculin.

Une scène du roman original de Quinn qui a été qualifiée de viol par des lecteurs de romance pendant des décennies a été placée au centre de l’intrigue de la série Netflix sans réparer l’un des plus grands échecs littéraires des années 2000.

La scène de sexe non consensuelle est tirée de Quinn Le duc et moi et apparaît dans le sixième épisode de l’émission – autour de 57 minutes si vous devez l’éviter.

Daphné, jouée par Phoebe Dynevor, et Simon, incarné par Rege-Jean Brown, sont mariés – alerte spoiler – et ont, jusqu’à cette scène, connu de nombreuses bousculades scandaleuses autour de Hastings House.

Daphné en sait très peu sur le sexe et ignore que son mari a secrètement juré de ne jamais engendrer d’enfants et a adopté la bonne vieille méthode de contraception par retrait. Simon a simplement dit à sa femme qu’il ne pouvait pas avoir d’enfants. Déterminé à savoir si Simon est capable de terminer l’acte, Daphné change de position pendant que le couple a des relations sexuelles afin qu’il ne puisse pas se retirer.

Le résultat est une scène de viol à la fois brève et inquiétante. Simon a les yeux écarquillés et a l’air terrifié. Il crie à Daphné d’arrêter. Elle ne le fait pas.

Si les rôles étaient inversés et qu’une femme était chevauchée de force par un homme alors qu’elle lui demandait d’arrêter, l’indignation serait énorme. Et pourtant, une scène qui est douloureusement familière à de nombreux hommes victimes d’abus sexuels est utilisée comme un complot divertissant.

L’émission rend un autre mauvais service en omettant d’enquêter sur la réaction émotionnelle de Simon à l’événement. Au lieu de cela, le prochain épisode se concentre sur la trahison et la fureur de Daphné que Simon était capable d’éjaculer; il ne voulait tout simplement pas.

Ce qui devrait être la douleur et le bouleversement de Simon devient celui de Daphné alors que nous passons le reste de la scène à la regarder se plaindre à son mari d’une prétendue trahison.

Elle fait même un discours assez convaincant sur la différence entre Simon disant qu’il «ne peut pas» avoir d’enfants et dire qu’il «ne le fera pas».

Cela aurait pu être une exploration intéressante de l’importance du consentement éclairé si nous n’avions pas simplement vu Daphné priver Simon de tout semblant d’accord sur le sexe et la paternité.

Les épisodes qui suivent voient Daphné demander à Simon de gagner son pardon et de renoncer à son vœu de ne pas avoir d’enfants. C’est un rappel brutal du type de manipulation et de reproches aux victimes d’abus sexuels subis par les survivants.

Bridgerton a été classé comme pur évasion, une chance d’oublier les problèmes du monde et de se divertir. Mais il n’y a aucune excuse pour minimiser les agressions sexuelles à des fins de divertissement.

Si une émission doit s’attaquer à de gros problèmes, il vaut mieux être prêt à les traiter à fond.

Étant donné que les romans de Quinn font l’objet de critiques depuis leur sortie en 2000 à cause de cette scène même, Bridgerton a raté une occasion cruciale de rendre enfin à Simon la justice qu’il méritait.

Dans le livre, Simon est ivre au-delà du point de pouvoir donner son consentement lorsque Daphné l’agresse. Dans l’émission, ils l’ont rendu sobre et conscient.

Cette légère modification implique que les créateurs de l’émission étaient conscients que la scène devait être réparée. Et pourtant, ils n’ont toujours pas abordé la mesure dans laquelle Simon avait été violé.

En fait, rendre Simon conscient et conscient ne fait qu’alimenter certaines des idées fausses sur les victimes de viol de sexe masculin et le viol conjugal en général en laissant entendre qu’il aurait pu repousser Daphné s’il le voulait vraiment ou que son obéissance forcée était en quelque sorte un signe de consentement.

La scène est un grand exercice d’éclairage au gaz conçu pour faire oublier aux personnages et aux téléspectateurs un assaut évident.

Au lieu d’interroger ou d’affronter la question de la violence sexuelle, Bridgerton nous amène à nous demander si ce que nous avons vu pourrait ou non être qualifié de viol.

Daphné ajoute certainement à cela en nous convaincant qu’elle a été lésée d’une manière ou d’une autre et que nous sommes rapidement ramenés dans l’histoire d’amour du couple.

Simon, d’un autre côté, va tout à fait bien et l’opportunité d’explorer la vulnérabilité masculine et les conséquences de la maltraitance est refusée.

Cela est d’autant plus pénible que la victime dans ce cas est un homme de couleur. Les hommes noirs sont souvent présentés à tort comme violents et sexuellement agressifs et sont laissés à souffrir en silence de peur d’être faits boucs émissaires pour les crimes d’autrui.

Que l’émission montre Daphné, une femme blanche, agressant son mari noir et criant ensuite qu’il l’a trompée est un effacement complet des abus sexuels masculins noirs.

Au cours des 20 années écoulées depuis que Quinn a écrit son roman, la question du consentement a été suffisamment discutée pour Bridgerton les écrivains savent mieux que d’écrire la scène de cette manière.

Et bien que l’émission se déroule bien avant les conversations modernes sur les abus sexuels, tout ce qui est conçu pour le public du 21e siècle devrait soigneusement considérer les dommages potentiels qu’il perpétue en affichant des notions dépassées de consentement.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.