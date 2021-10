Comment Brian Laundrie a bénéficié du privilège blanc dans le cas de Gabby Petito

Au cours de la recherche d’un mois du fugitif disparu Brian Laundrie, beaucoup ont exprimé leur frustration devant l’échec des forces de l’ordre à porter des accusations contre lui dans le cadre de la mort de Gabby Petito.

Maintenant qu’il a été confirmé que les restes trouvés dans la réserve de Carlton étaient Laundrie, cette frustration s’est transformée en colère que justice ne soit jamais rendue dans l’homicide de Petito.

Mais l’évasion d’arrestation de Laundrie n’est pas le travail d’un maître criminel, ni simplement un mauvais travail de police, cela fait partie d’une longue histoire d’hommes blancs évitant les sanctions pour les crimes pour lesquels les hommes noirs subissent de grandes conséquences.

Brian Laundrie ne pas être arrêté est un privilège blanc au travail.

Le cas de Petito est différent de beaucoup d’autres. Laundrie a réussi à rentrer du Wyoming dans la camionnette de sa petite amie, sans elle.

Il a ensuite, selon la famille de Petito, refusé de répondre aux questions sur son sort pendant plus d’une semaine.

Même après que Petito ait été officiellement porté disparu, Laundrie n’a fourni aucune information aux enquêteurs jusqu’à ce qu’il disparaisse de son domicile quelques jours plus tard.

Même si le corps de Petito a été retrouvé et qu’il est toujours porté disparu, il n’y a pas eu de mandat d’arrêt contre son homicide, à part un pour avoir utilisé ses cartes bancaires après sa mort.

Quand un Noir a-t-il eu autant de latitude ?

Nous avons vu de nombreuses critiques de l’effet « femme blanche disparue » qui a fait de la disparition de Petito un cas international tandis que les histoires de femmes de couleur disparues et assassinées passent inaperçues.

Mais qu’en est-il des hommes de couleur qui font face à des situations mettant leur vie en danger chaque fois qu’ils rencontrent des policiers, tandis que des hommes comme Laundrie parviennent à éviter toutes les répercussions de leurs crimes présumés.

Si Brian Laundrie était noir, les choses se seraient-elles passées différemment ?

Laundrie a conduit une camionnette qui n’était pas la sienne lors d’un voyage à travers le pays qui a probablement pris des jours, tandis que des hommes comme Daunte Wright sont abattus à quelques kilomètres de leur domicile après avoir été arrêtés pour avoir expiré les immatriculations de leur voiture.

À Moab, dans l’Utah, la police a été appelée pour un incident domestique après qu’un témoin a affirmé que Laundrie avait frappé Petito.

À la fin de l’interaction, la police avait déclaré Petito l’agresseur et a été vu en train de rire avec Laundrie. Laundrie va et vient de la camionnette pour récupérer son téléphone et d’autres objets.

Pendant ce temps, des hommes comme Philando Castile, qui n’a jamais été accusé d’aucun crime, se font tirer dessus à cinq reprises alors qu’ils demandent leur permis et leur enregistrement après avoir été invités à le faire.

Castille est décédé devant sa petite amie et sa fille de quatre ans.

En juxtaposant le traitement de Laundrie avec les nombreux hommes noirs qui ont été arrêtés lors de contrôles routiers, il est difficile de ne pas imaginer qu’il aurait été arrêté à Moab si le privilège blanc n’avait pas joué un rôle.

