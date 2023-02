Comment Brandon Perea a fondamentalement changé le scénario de Nope

Jordan Peele Non était peut-être tout au sujet du spectacle, mais le vrai voleur de scène est Brandon Pereac’est Angel Torres.





Un technicien en électronique épuisé et usé qui apporte un soulagement comique indispensable à l’horreur de la science-fiction, Angel est la clé pour aider OJ (Daniel Kaluuya) et Em (Keke Palmer) à s’attaquer au phénomène extraterrestre qu’ils ont nommé Jean Jacket— mais l’acteur dit qu’Angel était initialement un personnage très différent.

S’adressant à Variety, Perea a partagé que Peele avait écrit Angel comme un employé heureux et amical de Fry, mais a décidé de prendre le personnage dans une direction différente pour son audition lorsque le rôle joyeux ne correspondait pas à l’expérience personnelle de Perea avec les vendeurs.

« Personne n’est vraiment content de travailler dans un magasin de technologie. C’était un vrai endroit pour moi », a déclaré le OA a déclaré l’acteur, racontant comment lui et ses frères fréquentaient souvent la chaîne de vente au détail d’électronique en grandissant, et a admis qu’il s’était beaucoup inspiré de la carrière technologique de ses frères et sœurs.

« Mon code de triche pour ce rôle était mes frères : l’un est un technicien informatique pour Dell qui va dans les entreprises et résout les problèmes. J’entends toutes ces histoires comme : » Ces gens essaient de donner l’impression qu’ils savent de quoi ils parlent et c’est si ennuyant.’ Mon autre frère dirigeait une imprimerie et quand j’étais dans le magasin, il me regardait quand les clients disaient quelque chose d’agaçant. »





L’audition de Perea a obligé Peele à réécrire Nope Scénario

Bien que le personnage que Perea a amené à son audition était très différent du personnage de la page, Peele a été immédiatement impressionné, à tel point que le réalisateur était prêt à réécrire de grandes parties du scénario.

Peele a invité Perea à une session d’improvisation via Zoom après avoir visionné son audition initiale, disant à l’acteur : « Le personnage que vous avez amené était très différent de ce pour quoi j’ai écrit et je devrais réécrire tout mon scénario. »

Alors que Perea était convaincu que cela signifiait qu’il n’obtiendrait pas le rôle, Peele avait d’autres plans, ajoutant: « C’est ce que je vais faire. Vous avez le rôle » – et le reste appartient à l’histoire.

L’acteur ne sait pas quelle est la prochaine étape pour lui, mais il dit Non sera un projet difficile à surmonter.

« Je me mets la pression en essayant de choisir la bonne chose. Je lis et je prends des réunions, mais je n’ai aucune idée de ce qu’est la prochaine bonne chose. Je pense que façonner une carrière signifie être ouvert – je ‘ Je n’ai pas peur d’un petit film indépendant ou d’un petit rôle dans un film plus gros, tant que c’est bon. »

« Mais j’ai été vraiment gâté en travaillant avec Jordan Peele sur celui-ci. »

Lisez l’interview complète de Perea avec Variety ici.