Comment Boogie Nights a tué l’ambiance de vacances des comédies romantiques du réveillon du Nouvel An

Les films de Noël, comme la musique de Noël, sont difficiles à éviter lorsque le mois de décembre arrive. Les services de streaming proposent des « Holiday Classics Collections » sur leur page d’accueil. Les chaînes de télévision par câble diffusent des marathons de films de Noël. Des publicités parodient des scènes emblématiques comme la langue de Flick gelée sur le mât de drapeau dans Une histoire de Noël (1983) et Andrew Lincoln tenant des cartes aide-mémoire sur le pas de porte enneigé de Richard Curtis L’amour en fait (2003).





L’omniprésence des films de Noël a même conduit à des débats en ligne hilarants sur la question de savoir si des films comme Mourir dur (1988) est considéré comme un film de Noël. Ces débats ont fait boule de neige ces dernières années, ainsi que de nombreuses autres impasses culturelles créées par les médias sociaux. Il semble que même une fête qui célèbre la mise de côté des petites différences puisse encore nous séparer en ligne. (Mourir dur est un film de Noël, soit dit en passant. Si vous ne l’aimez pas, n’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous).

Noël est le cadre de vacances préféré d’Hollywood. Mais quand les studios veulent attiser un peu plus de romantisme, ils jettent souvent leur dévolu sur les vacances quelques jours après Noël. Après tout, il n’y a rien de plus romantique que les feux d’artifice, le temps froid « se réunir », l’aperçu d’un nouveau départ, les toasts au champagne et ce compte à rebours avant un baiser de minuit le soir du Nouvel An.





Les comédies romantiques se déroulant le soir du Nouvel An sont une tradition hollywoodienne

Sam Mendes Empire de Lumière (2022) est le dernier film hollywoodien à mettre en évidence le réveillon du Nouvel An. Alors que les événements du film se déroulent sur plusieurs mois, l’affiche présente des captures d’écran d’une scène dans laquelle Olivia Coleman et Michael Ward se tiennent sur un toit avec vue sur la côte anglaise alors que des feux d’artifice de vacances clignotent au-dessus de leurs têtes. Cette scène marque le début de ce qui se transforme en une histoire d’amour quelque peu inhabituelle à l’écran.

Dans Paquet de joie (1956), les personnages principaux joués par la mère et le père réels de Carrie Fisher, Debbie Reynolds et Eddie Fisher, tombent amoureux le soir du Nouvel An. Le réalisateur Gary Marshall a poursuivi son succès universel mais étoilé et financièrement réussi La Saint-Valentin (2010) avec réveillon de Nouvel an (2011), une comédie romantique que les critiques détestaient encore plus.

La comédie romantique classique Quand Harry rencontre Sally (1989), réalisé par Rob Reiner et écrit par Nora Ephron, présente l’une des séquences les plus emblématiques du Nouvel An. Après une relation intermittente avec sa part de hauts et de bas, Sally (jouée par Meg Ryan) est sur le point de quitter une fête du Nouvel An en 1988 quand Harry (joué par Billy Crystal) entre et déclare son amour pour elle avant leur baiser de minuit. Ephron croyait clairement au pouvoir cinématographique des vacances pour évoquer la romance, car elle a également présenté les vacances dans l’apogée d’un autre classique de la comédie romantique qu’elle a écrit et réalisé elle-même, Insomnie à Seattle (1993).

Cependant, il y a un autre scénariste-réalisateur qui a renversé les associations romantiques avec les vacances plutôt que de perpétuer son héritage comme Nora Ephron. Paul Thomas Anderson a montré au public le côté obscur du réveillon du Nouvel An – et pas seulement dans cette scène de salle de bal effrayante de Fil fantôme (2017) – avec la tristement célèbre scène du réveillon du Nouvel An de son classique controversé Soirées boogie (1997).

Boogie Nights a été accueilli avec éloges et controverse

Soirées boogie suit l’ascension et la chute du jeune busboy Dirk Diggler qui, après avoir fait irruption dans l’industrie de la pornographie dans la vallée de San Fernando des années 1970 avec son « talent masculin » exceptionnel, se retrouve adopté dans une tribu dysfonctionnelle et englouti par une vie de sexe, de drogue, et discothèque. Le réglage de Soirées boogie (moins l’industrie du porno) est celle sur laquelle Anderson est revenu aussi récemment qu’en 2021 avec sa comédie romantique semi-autobiographique et sérieusement sous-estimée Pizza Réglisse. Grandir dans « The Valley » dans les années 1970 a laissé sa marque sur le réalisateur et, à son tour, Anderson a laissé cette marque sur l’histoire du cinéma.

Compte tenu de son sujet pornographique, Soirées boogie a rencontré une certaine controverse lors de sa sortie. Mais il a été applaudi par la critique à plusieurs égards, notamment le scénario original d’Anderson, sa mise en scène et la distribution de l’ensemble. Le casting de Soirées boogie serait un jour considéré comme l’un des plus grands ensembles jamais réunis, avec des acteurs prometteurs comme Mark Wahlberg, Julianne Moore, Don Cheadle, John C. Reilly, Heather Graham, Nicole Parker, Philip Seymour Hoffman, William H. Macy, et Burt Reynolds dans un retour en carrière.

Burt Reynolds et Mark Wahlberg se sont éloignés des soirées boogie

Malgré les éloges qu’ils ont reçus, certains membres clés de la distribution ont tenté de se distancer du film comme des rats d’un navire qui coule. Bien qu’il reçoive une nomination à l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans Soirées boogie en tant que producteur porno Jack Horner, Burt Reynolds détestait tellement le film qu’il a ensuite renvoyé son agent.

Même Mark Wahlberg, qui a joué le rôle de Dirk Diggler après que Leonardo DiCaprio ait refusé le rôle pour jouer dans Titanic, a exprimé ses regrets d’avoir fait partie du film. DiCaprio et Wahlberg venaient de jouer ensemble en tant qu’héroïnomanes urbains dans Les journaux de basket (1995) pour New Line Cinema quand Anderson rassemblait le financement pour Soirées boogie, également chez New Line. En 2017, lors d’un discours lors d’un événement religieux au pavillon UIC à Chicago, Wahlberg a déclaré:

« J’espère toujours que Dieu est un fan de cinéma et qu’il pardonne aussi, parce que j’ai fait de mauvais choix dans mon passé. ‘Boogie Nights’ est là-haut en haut de la liste.

Reynolds et Walhberg sont deux des personnages les plus importants du film. Mais de nombreux acteurs de soutien restent fiers de Soirées boogie et ont de bons souvenirs de leurs expériences de réalisation du film, dont William H. Macy n’est pas le moindre.

Boogie Nights et William H. Macy ont donné au cinéma son réveillon du Nouvel An le plus horrible

La première moitié de Soirées boogie présente l’ascension de Dirk Diggler. Ce sont les jours de la salade où les bons moments ont roulé pour tout le monde dans l’orbite de Horner. Eh bien, presque tout le monde. C’est tout au long de cette moitié du film que le personnage de William H. Macy, assistant réalisateur « Little Bill » Thompson, est à plusieurs reprises cocu et humilié par sa femme infidèle devant ses amis et collègues. Lors d’une soirée fatidique du Nouvel An chez Horner le 31 décembre 1979, alors que le gang sonne dans les années 1980, Little Bill surprend sa femme en train de le tromper pour la dernière fois. Il craque, assassinant sa femme et son amant avant de se suicider.

La scène est à couper le souffle, non seulement en raison de la performance de Macy, mais aussi du style audacieux utilisé derrière la caméra. Anderson a tourné la scène de la mort de Little Bill en un seul plan prolongé, ce que l’on appelle souvent une « longue prise » ou un « oner », où la caméra suit le personnage de William H. Macy alors qu’il se promène à la fête du Nouvel An, découvre l’infidélité de sa femme , sort vers sa voiture pour prendre son arme, revient et commet le double meurtre-suicide.

William H. Macy se souvient avec émotion de ses soirées boogie

En octobre 2022, Macy s’est entretenu avec Derek Lawrence de Vulture et s’est souvenu de ses expériences sur le tournage de Soirées boogie il y a 25 ans. Parlant de l’Oner du film, Macy a déclaré:

Je parie qu’il y avait une centaine de figurants dans cette maison – et ce n’était pas une si grande maison – donc tout le monde devait être très prudent pour ne pas s’écarter de mon chemin, me faire me frayer un chemin à travers la foule, mais fondre dos de manière transparente afin qu’il n’apparaisse pas à la caméra qu’ils devaient s’ouvrir. je retrouve ma femme [expletive-ing] ce type, et puis je ressort par la porte d’entrée, vers ma voiture, je sors une arme de la boîte à gants, puis j’ai verrouillé la voiture, ce qui m’a fait [Anderson] rire. C’était une chose spontanée; il a adoré ça et l’a laissé. Pour être franc, la première fois que nous l’avons fait, j’ai enjambé ce pouf et j’ai pété. [Laughs.] J’allais juste continuer parce que c’est un coup dur, mais j’ai commencé à rire. [Anderson] J’ai dit : » Que s’est-il passé ? » et j’ai dit : » Tu n’as pas entendu ça ? » L’ingénieur du son a dit : « Je l’ai entendu ! » La deuxième fois, le coup de feu est parti trop vite. Et puis la troisième prise, tout a bien fonctionné. En tant qu’acteur, je pensais, Après avoir abattu ma femme et son amant, quel est le moment où je regarde la fête ? Parce qu’ils ont déjà entendu les coups de feu et qu’ils me regardaient tous, j’ai décidé que le moment était une excuse pour avoir gâché la fête. Ils sont de bonne humeur, et maintenant il y a un double homicide et tout le monde va devoir rentrer chez lui. C’était des excuses, dont je suis très fier, car c’était un excellent choix. Quoi qu’il en soit, ce troisième, j’ai appuyé sur la gâchette et le pistolet gore a explosé et je suis tombé hors du cadre. Ils étaient immédiatement sur moi, retirant le sac, se préparant pour une autre prise, nettoyant le mur. Et je regardais [Anderson] et les producteurs autour du moniteur, et j’ai entendu le bang et tous ont reculé en disant: « Oh mon Dieu, écoutez-le, écoutez-le. » Et ils l’ont rejoué, et quand nous sommes arrivés au bang, la même réaction. Je pensais, Eh bien, nous avons eu cette photo. Et en fait, [Anderson] dit: « Ça ne va pas aller mieux que ça, passons à autre chose. »

de Paul Thomas Anderson Soirées boogie rend hommage à Martin Scorsese Affranchis

Le fait qu’Anderson n’ait eu besoin que de trois prises pour obtenir un plan aussi complexe est impressionnant pour un réalisateur qui n’avait que 27 ans à l’époque. Et c’est d’autant plus impressionnant que le plan porte toujours tout le choc et l’horreur qu’Anderson avait l’intention étant donné que Soirées boogie est chargé avec d’autres coups de chariot étendus. En fait, un de ces plans ouvre le film. Anderson a admis dans le commentaire du DVD du film qu’il avait récupéré ces longs plans de chariot de Martin Scorsese, qui les avait largement présentés dans Affranchis (1990), un film avec sa propre grande scène de Noël.

Soirées boogie‘ dette envers Affranchis va plus loin que simplement emprunter des mouvements de caméra, car les deux films retracent l’ascension et la chute d’un jeune homme séduit par un groupe tabou en marge de la société. La dépendance à la cocaïne et l’autodestruction attendent Henry Hill de feu Ray Liotta et Dirk Diggler de Mark Wahlberg au bout du chemin. Avec Affranchis et Soirées boogieScorsese et Anderson ont évité le scénario standard en trois actes d’Hollywood, optant plutôt pour deux actes en fonction de leurs récits d’ascension (acte I) et de chute (acte II).

Nous pouvons remercier Anderson, et Scorsese dans une certaine mesure, pour son inventivité sur la page et derrière la caméra qui nous a donné la scène du Nouvel An la plus horrifiante qu’Hollywood ait jamais financée. Bien que la scène effrayante de la salle de bal du Nouvel An d’Anderson à Fil fantôme est finaliste.