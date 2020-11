Comment Bokhee pourrait attacher toutes les extrémités libres de l’émission

L’anatomie de Grey est l’une des émissions télévisées les plus anciennes avec 16 saisons à son actif. Shonda Rhimes, L’anatomie de Grey créateur et showrunner a déclaré que la fin de l’émission dépendait d’Ellen Pompeo. D’après les événements récents (Meredith contractant COVID-19), la fin de l’émission pourrait être proche.

Alors que tout le monde s’attend à ce que Meredith Gray soit celle qui dévoile tous les secrets au Grey Sloan Memorial Hospital, certains fans ont une approche différente. Les fans pensent que l’infirmière Bokhee pourrait potentiellement rattacher toutes les extrémités de l’émission, et l’argument a du sens.

Grey’s Anatomy suit un groupe de médecins du Grey Sloan Memorial Hospital

CHYLER LEIGH, JESSE WILLIAMS, KEVIN MCKIDD, KIM RAVER, SARA RAMIREZ, SANDRA OH | Danny Feld / Walt Disney Television via Getty Images

CONNEXES: « Grey’s Anatomy »: les gens aiment tellement Richard qu’ils oublient toutes les choses terribles qu’il a faites

L’anatomie de Grey se concentre sur les résidents en médecine de l’hôpital fictif Grey Sloan Memorial. Lorsque le spectacle a commencé, les résidents étaient internes au Seattle Grace Hospital. Au fur et à mesure que la série progressait, les téléspectateurs ont pu voir les personnages mûrir à la fois personnellement et professionnellement.

L’accent principal de l’émission est généralement placé sur Meredith. Le parcours de Meredith est montré en détail, depuis son enfance jusqu’aux événements qui l’ont amenée à Seattle Grace, maintenant appelé Grey Sloan Memorial Hospital.

Elle est la fille du chirurgien respecté Ellis Gray. Meredith et sa mère n’ont pas eu la meilleure relation en grandissant. Les événements de son enfance sont en partie la raison pour laquelle elle est devenue médecin. La vie de Meredith est décrite comme quelque peu tragique car son amour et son mari, Derek Shepherd, est décédé dans un accident de voiture.

La voix off de Meredith intervient au début de chaque saison, racontant et donnant le ton de cette saison. La voix off est implicite d’être les pensées de Meredith sur l’hôpital et ceux qui l’entourent, telles qu’elles sont écrites dans son journal.

L’émission se concentre également parfois sur des personnages secondaires tels que des infirmières et d’autres membres du personnel de l’hôpital Grey Sloan Memorial Hospital. L’un des personnages secondaires les plus importants est l’infirmière Bokhee.

Qui est Bokhee dans «Grey’s Anatomy»?

Bokhee est une infirmière à l’hôpital Grey Sloan Memorial qui est habituellement vue dans la salle d’opération. Elle est décrite comme une infirmière de gommage calme et à la voix douce qui ne parle que si on lui parle. Dans la plupart de ses apparitions dans l’émission, Bokhee suit les conversations des médecins mais ne dit jamais un mot.

Elle n’a cependant pas peur de s’exprimer lorsque la situation le juge opportun. Cela a été démontré lorsqu’elle a suggéré que Jimmy Evans reçoive un pontage en chirurgie. Bien que peu d’informations soient fournies sur Bokhee, il est parfois suggéré qu’elle est à l’hôpital depuis un certain temps. Cela a été démontré lorsque Richard Webber a demandé si elle avait toujours sa musique préférée.

Elle entretient également une relation solide avec certains des chirurgiens en chef du Grey Sloan Memorial Hospital. Il a été démontré qu’elle aidait les chirurgiens tels que Preston Burke et Cristina Yang lorsque la situation l’exigeait.

Bokhee est joué par Kathy C An, qui est une infirmière en gommage dans la vraie vie. An a eu des camées dans plusieurs autres émissions, comme la série 2001 Six pieds et moins. Elle est également apparue à chaque saison de L’anatomie de Grey.

Les fans pensent que Bokhee a toutes les réponses

En tant qu’infirmière en gommage, Bokhee a, sans aucun doute, tout entendu et tout vu. Elle a subi presque toutes les interventions chirurgicales effectuées à l’hôpital. Elle faisait partie des infirmières aidant pendant que les chirurgiens opéraient Derek après son accident.

Les fans de l’émission sur Reddit semblent penser que l’infirmière de gommage pourrait résoudre toutes les extrémités de l’émission. Un fan a même suggéré que les monologues de Meredith de chaque saison étaient des entrées de journal de Meredith, que Bokhee lisait depuis le début.

Bien que de nombreux fans aimeraient avoir un épisode de la série dédié à Bokhee, d’autres craignent que cela ne la mette au risque d’être tuée. Beaucoup ont donné des exemples de la façon dont les écrivains avaient tué d’autres personnages tels que George (TR Knight) ou Izzie (Katherine Heigl).