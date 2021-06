Montez les basses et les 808 : UK Drill s’est creusé une place sur Spotify et dans l’ensemble de l’industrie musicale mondiale. La part d’écoute du sous-genre piège a augmenté de 351% sur Spotify depuis 2017 en Europe, en Australie et en Afrique, et en particulier dans les villes et les pays où les auditeurs peuvent s’identifier aux thèmes non filtrés du genre, au son en plein essor et aux paroles directes. Au fur et à mesure qu’il se propage, il prend racine dans différentes langues et lieux, ce qui le rend encore plus accessible.

Bien que le sous-genre piège ait augmenté au Royaume-Uni depuis plusieurs années – une augmentation stupéfiante de la part d’écoute de 442% depuis 2017-2021 l’a porté à un nouveau niveau, avec des fonctionnalités importantes sur les listes de lecture Spotify, un single à succès mondial et présence accrue aux BRIT Awards annuels au Royaume-Uni.

« Body » est alors devenu la toute première piste d’exercices britannique à figurer sur le réseau mondial de Spotify. Les meilleurs tubes du jour playlist. Cette chanson, qui émanait des listes de lecture de rap et de hip-hop britanniques de Spotify, a ensuite commencé à parcourir le monde en tant que remix transcontinental. Son parcours est un reflet fort de l’histoire du forage dans l’ensemble de l’industrie.

Une place sur les playlists

Drill a longtemps été une fonctionnalité sur les listes de lecture hip-hop britanniques comme Qui sommes-nous et Rap Royaume-Uni, qui ont été deux des trois meilleures listes de lecture du pays depuis leur lancement. De nouvelles listes de lecture, comme Juste abandonné, gagnent également en importance semaine après semaine, et les plus gros épisodes de la Qui nous sommes TALKS_ Les podcasts continuent d’être ceux mettant en vedette des artistes de forage et de rap. Rap UK est même devenu la plus grande playlist d’exportation de hip-hop britannique de la région.

« Le streaming permet au public de décider exactement ce qu’il veut écouter et quand. Nous voyons cela se refléter dans la consommation sur la plate-forme », déclare Safiya Lambie-Chevalier, Responsable des partenariats artistes et labels chez Spotify pour le Royaume-Uni et l’Irlande. « Cela a également permis la naissance de nouvelles scènes de forage à travers le monde, de l’Australie au Ghana. Des listes de lecture comme Ville à Ville sont d’excellents exemples d’exercices mondiaux et de l’appétit du public pour le genre au niveau international. »

Prise de contrôle « corps »

« Corps », à l’origine par Russ Des millions et Tion Wayne, est sorti en mars 2021, accompagné d’un défi de danse. Le mois suivant, le duo sort «Corps (Remix)” mettant en vedette un certain nombre d’artistes britanniques et américains, dont un nouvel artiste de Brighton nommé ArrDee, artiste de forage américain Fivio Étranger, Bugzy Malone, E1 (3×3), ZT (3×3), Buni, et Darkoo. La piste a rapidement pris le relais, atteignant près de 600 000 flux par jour au Royaume-Uni et 200 000 par jour aux États-Unis et en Australie. Il a sauté de sa place sur Rap Royaume-Uni, qui nous sommes et Coups chauds Royaume-Uni à la playlist hip-hop australienne A1, où elle s’est imposée comme la plus grande chanson du Royaume-Uni, de l’Irlande, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, la première chanson de drill à le faire.

Puis, du jour au lendemain, la chanson a été ajoutée à Les meilleurs tubes du jour, qui a contribué au succès du morceau : il a maintenant été diffusé plus de 58 millions de fois, en plus d’avoir été diffusé plus d’un million de fois en une seule journée. Il a également recueilli plusieurs autres remixes, mettant en vedette des artistes du monde entier, contribuant à accroître la croissance internationale et à se faire connaître dans le top 10 en Suède, au Danemark, en Suisse, aux Pays-Bas et en Norvège.

« Le rap britannique domine le courant dominant depuis un certain temps maintenant, mais ‘Body’ atteignant simultanément le sommet des charts au Royaume-Uni et en Australie est incroyablement important pour l’exercice », explique Safiya. « Cela montre non seulement l’importance du Royaume-Uni en tant que marché clé, mais aussi le potentiel d’exportation et international du rap britannique. »

BRIT 2021 et au-delà

Alors que « Body » est devenu le premier morceau de drill à atteindre la première place, le rap britannique est fréquemment en tête des charts au Royaume-Uni depuis de nombreuses années. Les nominations aux BRITs cette année reflétaient donc l’appétit pour le rap britannique dans la culture musicale populaire, mettant en vedette les plus grands et les plus récents noms du rap nominés dans toutes les catégories.

« Il est important que des institutions comme les BRIT reconnaissent le talent hip-hop qu’ils ont ici et le reflètent dans les récompenses », déclare Joël Borquaye, de l’équipe éditoriale de Spotify au Royaume-Uni et en Irlande. « Chez Spotify, nous avons travaillé en étroite collaboration avec un certain nombre d’artistes nominés au cours de l’année écoulée. Cela comprenait des artistes émergents comme S1mba, dont le soutien a commencé très tôt dans notre playlist Who We Be, et Jeune T & Bugsey, qui ont été nos premiers artistes RADAR au Royaume-Uni, ainsi que des campagnes d’albums avec Tête-à-tête Une, AJ Tracey, et J Hus, dont ce dernier a remporté le prix convoité de l’artiste solo masculin de l’année.

Depuis que nous avons lancé les charts Spotify UK, la popularité du rap est évidente sur Spotify. Aujourd’hui, l’industrie musicale britannique a rattrapé son retard et le monde est le prochain.

« Le rap a toujours été rapide et agile, et cela a été plus évident au cours de la dernière année avec la capacité de sorties que nous avons vues sur Spotify », explique Safiya. « Les habitudes de consommation ont également évolué, et ce ne sont pas seulement les données qui nous le montrent, c’est la culture. Regardez la façon dont la musique se propage sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de soutien dans la communauté de la musique et des artistes et il y a une énorme base de jeunes fans engagés qui regardent cela et veulent en faire partie et créer leur propre contenu pour être impliqué dans la conversation. Les artistes savent désormais où se trouve leur public et la musique peut voyager plus facilement que jamais. »