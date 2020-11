Comment Bobby Brown Jr. est-il mort? Détails sur la mort de l’adolescent de 28 ans

Triste nouvelle pour le monde du divertissement.

Bobby Brown Jr., fils du chanteur légendaire Bobby Brown, a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles le 18 novembre.

Le chanteur R&B montant de 28 ans suivait les traces musicales de son célèbre père, et amis et fans du monde entier sont attristés par la nouvelle de son décès.

Avec la nouvelle de son décès soudain et prématuré, tout le monde se pose la même question à propos de Brown:

Comment Bobby Brown Jr. est-il mort?

Lisez la suite pour ce que nous savons jusqu’à présent sur sa mort.

Des sources proches de la famille Brown ont révélé que Bobby Brown Jr. avait été retrouvé mort à son domicile.

Le mercredi 18 novembre, Brown Jr. aurait été déclaré mort sur les lieux de sa propre maison. Il n’avait que 28 ans.

La même source aurait déclaré que la police pensait qu’il n’y avait pas de délit.

Les amis et les fans du monde entier ne peuvent pas croire les nouvelles.

Les amis et les fans de Brown Jr. ont afflué sur son compte Instagram après avoir entendu la nouvelle, avec de nombreuses histoires de partage de Brown Jr. et offrant des mots gentils à lui et à ses proches.

« Frère, dis-moi que ce n’est pas un vrai homme », a écrit un ami Elvis Brown sous sa dernière photo Instagram, tandis que l’artiste Grant Kemp a écrit: « **** bro, j’étais juste à ta crèche, repose en puissance [prayer hands, heart].

Les fans sur Twitter ont également été stupéfaits d’entendre la triste nouvelle.

«J’ai le cœur brisé sur celui-ci [broken heart]. Envoi de mes prières et condoléances à Bobby Brown et à sa famille. Prions pour sa force car nous savons tous qu’il en a besoin en ce moment », a écrit un fan. «Bobby Brown Jr. avait un cadeau spécial. Reposez-vous bien et au paradis.

Un autre a dit: «Omg. Je connais personnellement Bobby Brown Jr., je l’ai rencontré quand je vivais à Los Angeles et il a couru avec le même public avec lequel j’étais ami. Il m’a envoyé un message sur FB il y a deux mois me demandant comment j’allais … C’est dingue! Je suis à perte… »

La nouvelle de la mort de Brown Jr.est une autre perte insondable de Bobby Brown Sr. et de la famille Brown.

Whitney Houston, était mariée à Bobby Brown Sr. de 1992 à 2007, est décédée en 2012 après s’être accidentellement noyée dans une baignoire. Un coroner a également statué que la cocaïne et les maladies cardiaques avaient joué un rôle dans sa mort.

Le couple a eu une fille ensemble – Bobbi Kristina Brown, la demi-soeur de Brown Jr. – qui est décédée trois ans plus tard d’une manière étrangement similaire.

Elle a été retrouvée insensible dans une baignoire chez elle et après six mois de soins palliatifs, elle est décédée en juillet 2015.

Son petit ami de l’époque, Nick Gordon, a été jugé responsable de sa mort. Il est décédé d’une overdose accidentelle d’héroïne le jour du Nouvel An en 2020.

«Je ne peux pas imaginer perdre deux enfants et une âme sœur. RIP Bobby Brown JR. Tout est positif pour Bobby Brown », a écrit un fan sur Twitter.

Bobby Brown Sr. n’a pas encore publié de déclaration officielle sur la mort de son fils.

Brown Jr. laisse dans le deuil son père et ses cinq frères et sœurs, La’Princia Brown, Landon Brown, Cassius Brown, Hendrix Estelle Sheba Brown et Bodhi Jameson Rein Brown.

Nos plus sincères condoléances à la famille Brown pendant cette période difficile, et que Bobby Brown Jr. repose en paix.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.