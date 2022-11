Voulez-vous bloquer quelqu’un sur Telegram ? C’est tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Télégramme est une application de messagerie instantanée très complète avec une grande variété de fonctions utilisateury compris la possibilité de bloquer quelqu’un que vous avez dans votre liste de discussion.

Cette fonctionnalité est très utile, notamment si vous souhaitez empêcher des personnes inconnues ou ennuyeuses de vous envoyer des messages. Maintenant, si vous ne savez pas comment le faire, dans cet article, nous allons vous montrer comment bloquer quelqu’un sur telegram.

Bloquer WhatsApp : que se passe-t-il lorsque vous le faites et astuces pour « sauter le blocage »

Vous pouvez donc bloquer quelqu’un sur Telegram

Une des choses qui font Télégramme dans l’une des applications les plus populaires est sa simplicité, et bloquer un contact Ce n’est pas quelque chose qui vous prendra des heures, au contraire, c’est très rapide et vous pouvez le faire depuis le version mobile et ordinateur.

Depuis Android et iOS

Démarrer l’application Télégramme et cliquez sur le chat utilisateur que vous souhaitez bloquer.

et cliquez sur le chat utilisateur que vous souhaitez bloquer. Cliquez sur la carte de profil de cet utilisateur.

Cette action affichera des informations pertinentes sur le contact, cliquez sur les trois points situés en haut à droite.

Ensuite, vous verrez différentes options, cliquez sur « Bloquer » .

. Pour confirmer l’action, cliquez à nouveau « Bloquer ».

En suivant ces étapes, vous aurez réussi à bloquer un contact dans Télégramme Depuis le téléphone. Si vous voulez le déverrouiller, cliquez simplement sur l’option « Déverouiller » et prêt.

Depuis l’ordinateur

Heureusement c’est aussi possible bloquer quelqu’un sur Telegram depuis votre ordinateursurtout si la personne ne figure pas dans votre liste de contacts.

Bloquer les utilisateurs inconnus

C’est sans aucun doute le moyen le plus simple de bloquer cet utilisateur ennuyeux d’une manière rapide et efficace. Voici les étapes à suivre :

Commencer Télégramme depuis votre PC.

depuis votre PC. Localisez le chat de l’utilisateur que vous souhaitez bloquer.

Faites un clic droit sur le nom et cliquez sur l’option « Bloquer un utilisateur ».

Bloquer des utilisateurs de votre liste de contacts

Commencer Télégramme depuis votre PC.

depuis votre PC. Ouvrez le chat utilisateur que vous souhaitez bloquer.

Cliquez sur le nom d’utilisateur. Maintenant, il y a deux façons de le faire, allez à la fin des options et cliquez sur « Bloquer un utilisateur » ou cliquez sur les trois points verticaux affichés sur le côté droit et recherchez l’option « Bloquer un utilisateur ».

L’application vous demandera si vous êtes sûr bloquer les messages et les appels des utilisateursvalidez en cliquant sur « Bloquer » et prêt.

Comme vous le verrez, ce sont les moyens qui existent bloquer quelqu’un sur telegram depuis votre appareil mobile ou depuis l’ordinateur. Dans ce cas, la personne pourra continuer à envoyer des informations, mais absolument rien ne vous parviendra.

De plus, si vous ne supprimez pas le chat, vous pourrez lire et afficher des liens, des fichiers, des images et des vidéos qu’ils aient partagé Comme si cela ne suffisait pas, vous pourrez également savoir si vous avez été bloqué sur Telegram avec cette méthode.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂