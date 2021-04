Comment bloquer les spoilers LOL – Le rire est sorti sur les réseaux sociaux

Les derniers épisodes de LOL – Who rit is out sont disponibles à partir d’aujourd’hui, l’émission Amazon Prime Video qui, ces dernières semaines, a attiré l’attention d’un grand nombre d’Italiens. Comme pour toutes les séries et programmes disponibles sur les plateformes de streaming, cependant, même cette émission avec 10 comédiens italiens en tant que protagonistes doit faire face à la divulgacher. Compte tenu de la publication «en bloc» des derniers épisodes, en effet, ceux qui les ont déjà vus et les commentent sur les réseaux sociaux risquent de gâcher le nom du gagnant à ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de les regarder. Et ainsi, involontairement, vous risquez de lire le post d’un contact dans lequel les dernières lignes de la série sont commentées. Mais ces spoilers peuvent être évités en installant simplement une petite extension Google Chrome.

Comment éviter les spoilers LOL

Il s’appelle Fixateur social et vous permet de bloquer les spoilers sur Facebook via, en fait, une extension de navigateur Google: c’est un add-on entièrement gratuit qui, à l’instar des plugins pour éviter les publicités, bloquera l’affichage de la plupart des publications publiées sur le social réseaux contenant des informations sur les épisodes de LOL et tout autre programme télévisé ou événement sportif de notre choix.

Installer Social Fixer pour bloquer les spoilers sur Facebook est très simple. Tout d’abord il faut évidemment le télécharger et l’installer via la boutique numérique du navigateur Google (accessible en cliquant ICI), puis continuer avec un assistant d’activation très rapide, qui nécessitera l’insertion de mot-clé à l’intérieur du plugin. Une fois installé, il ne vous reste plus qu’à ouvrir les paramètres de l’extension (en cliquant sur le symbole du puzzle en haut à droite puis en sélectionnant « Social Fixer » et « Options ») et sélectionnez ici l’option « Filtres ».

Une fois la page ouverte, cliquez sur «Créer un nouveau filtre» et entrez dans la section «Si» les mots associés à l’émission de télévision, tels que le nom, le sous-titre et éventuellement tous les noms des participants. Une fois terminé, ne touchez à aucune des autres options et cliquez sur «Filtre d’édition terminé». À ce stade, le filtre sera actif et passera àassombrissement automatique de tous les messages sur Facebook et contenant des liens vers la transmission. Les contenus bloqués seront toujours indiqués dans le fil des réseaux sociaux mais, pour être visualisés, ils doivent être débloqués en un clic. Bref, en quelques secondes on peut éviter de se retrouver devant des spoilers agaçants, en attendant de profiter de l’épisode de la série italienne.

