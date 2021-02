Comment Billy Brown est-il mort? Détails sur la mort de la star du «  peuple de Bush d’Alaska  »

Peuple de Bush d’Alaska La star Billy Brown, le patriarche de l’émission à succès Discovery, est décédée le dimanche 7 février 2021. Il avait 68 ans.

Dans une publication Instagram partagée par son fils, Bear Brown, il a été révélé que la famille était sous le choc de la mort du patriarche bien-aimé.

« Il était notre meilleur ami – un père, un grand-père et un mari merveilleux et aimant et il nous manquera beaucoup. Il a vécu sa vie selon ses conditions, hors réseau et hors de la terre et nous a appris à vivre comme ça aussi. Nous a l’intention d’honorer son héritage à l’avenir et de poursuivre son rêve », a-t-il écrit sur son compte Instagram privé.

Comment Billy Brown est-il mort?

Découvrez comment le décès soudain de la star de télé-réalité bien-aimée a laissé la famille – et ses fans – navrés.

Il est mort d’une crise.

Dans la publication Instagram de Bear Brown sur sa page privée, il a été révélé que son père était décédé d’une crise.

« Nous sommes navrés d’annoncer que notre bien-aimé patriarche Billy Brown est décédé la nuit dernière après avoir souffert d’une crise », a-t-il déclaré. « Il était notre meilleur ami – un père, un grand-père et un mari merveilleux et aimant et il nous manquera beaucoup. »

Une déclaration a également été publiée sur la page Twitter officielle de l’émission.

Bien que les évaluations de Peuple de Bush d’Alaska ont augmenté et diminué au fil des ans, la famille Brown était toujours un incontournable du réseau – et leur émission peut être vue, dans son intégralité, sur le nouveau service de streaming Discovery Plus.

Il n’est donc pas surprenant que la page Twitter officielle de l’émission ait également publié une déclaration de sympathie au sort de la famille Brown sur Twitter.

« Nous sommes ravis d’apprendre le décès soudain de Billy Brown. Il fait partie de la famille @Discovery depuis des années – un pionnier, un homme adorable et très certainement unique en son genre. Notre cœur est avec sa famille et ceux qui l’ont connu. comme ils font face à cette perte dévastatrice », ont-ils écrit.

La famille Brown n’est pas étrangère au chagrin.

De retour en 2017, Ami Brown – la matriarche de la famille Brown, camarade star de Peuple de Bush d’Alaska, et maintenant la veuve de Billy Brown – a reçu un diagnostic de cancer du poumon.

En réponse à ce diagnostic, la famille a déménagé de leur maison rurale de l’Alaska à un complexe de l’État de Washington afin qu’Ami Brown puisse recevoir ses traitements.

Heureusement, elle s’est complètement rétablie. « Je m’attendais à de bonnes nouvelles – je pouvais juste la sentir! » elle a dit Gens en 2018, lorsqu’elle a obtenu un bilan de santé impeccable.

Billy Brown a également perdu toute sa famille dans un accident d’avion alors qu’il était adolescent.

Selon TMZBilly Brown a connu une tragédie pour la première fois lorsqu’il a perdu toute sa famille – sa mère, son père et sa sœur – dans un accident d’avion alors qu’il n’avait que 16 ans.

L’ancienne terre de la famille en Alaska a été démolie.

Après avoir vécu à Copper River Valley dans la brousse de l’Alaska pendant plus de 30 ans, la famille Brown a dû déménager dans l’État de Washington pour qu’Ami Brown puisse recevoir ses traitements contre le cancer.

Mais selon Variété, l’enceinte de la famille Brown en Alaska a été par la suite pillée, saisie et finalement rasée par le gouvernement de l’Alaska parce qu’elle se trouvait «au mauvais endroit sur des terres publiques».

L’avenir du peuple d’Alaska Bush est incertain.

Selon Divertissement hebdomadaire, le tournage du Peuple de Bush d’Alaska L’exposition a déménagé de Copper River Valley, en Alaska, à l’État de Washington lorsque Ami Brown a commencé son traitement contre le cancer.

La 12e saison de l’émission, qui s’est terminée en octobre 2020, s’est concentrée sur les escapades de la famille Brown dans l’enceinte de l’État de Washington. Mais maintenant que Billy Brown est mort, l’avenir de la série reste incertain.

Nos pensées vont à Billy Brown et à la famille Brown pendant cette période difficile.

