Comment Billie Lourd a ressenti la lecture des mémoires de Carrie Fisher sur sa liaison avec Harrison Ford

Carrie Fisher a partagé des détails intimes sur elle-même tout au long de sa vie et de sa carrière. L’une des plus grosses bombes de Fisher est survenue un mois avant sa mort. En novembre 2016, elle a publié un mémoire appelé La princesse Diarist. Le livre se compose d’entrées de journal détaillant la liaison de Fisher avec elle Guerres des étoiles co-star, Harrison Ford.

Avant de publier ses mémoires, Fisher a partagé des parties du livre avec sa fille, Billie Lourd.

Carrie Fisher et Billie Lourd | Jason Merritt / Getty Images

Carrie Fisher a nourri des sentiments intenses à propos de Harrison Ford au cours de leur liaison

La liaison entre Fisher et Ford a commencé le Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir. Quand ils se sont rencontrés, Fisher avait 19 ans et venait de sortir de son premier rôle au cinéma. Ford avait 14 ans de plus qu’elle et avait également une femme et deux enfants à la maison. Cependant, les deux acteurs ont finalement commencé à se voir en dehors du travail, à l’insu de la distribution ou de l’équipe.

«Je n’ai pas été élevé de cette façon», a déclaré Fisher à Today à propos de l’affaire. « Mais quand vous êtes sur place – c’est quelque chose que j’ai découvert – tout est permis. »

CONNEXES: Harrison Ford a déclaré que le mémoire de Carrie Fisher sur leur affaire était « étrange »

Les rencontres sexuelles entre Fisher et Ford ont duré les trois mois entiers qu’ils ont filmés à Londres. Une fois le tournage terminé, Ford est retourné chez sa femme et les co-stars ont maintenu une relation professionnelle. Alors qu’elle décrivait la romance comme «une aventure de trois mois d’une nuit», Fisher avait secrètement des sentiments intenses pour Ford. Dans son journal, Fisher fantasmait sur Ford laissant sa femme pour être avec elle. Elle a dit que Ford ne savait pas à quel point elle l’aimait des décennies après la fin de l’affaire.

«Je ne pense pas, jusqu’à présent, [Ford] connaissait l’intensité de mes sentiments », a déclaré Fisher au Guardian. «Même dans le journal, je n’aime pas l’admettre parce que c’est un échec. Non, ce n’est pas un échec – c’est un amour non réciproque.

La fille de Carrie Fisher, Billie Lourd, a dit ceci à propos de ses mémoires sur Harrison Ford

Pendant 40 ans, Fisher et Ford n’ont jamais parlé de leur brève histoire d’amour. Ils sont restés cordiaux et ont continué à travailler ensemble sur plusieurs Guerres des étoiles films. Pendant le tournage Star Wars: Le réveil de la force en 2015, Fisher a retrouvé ses anciens journaux sur l’affaire. Elle a décidé de transformer le journal en mémoire et a estimé que suffisamment de temps s’était écoulé pour qu’elle le fasse.

CONNEXES: Comment Carrie Fisher et Harrison Ford se « hanteraient-ils tous les jours »

Fisher a dit qu’elle avait lu La princesse Diarist avec son unique enfant, Billie Lourd. Alors qu’ils parcouraient les mémoires de son livre audio, Fisher se souvient que Lourd était étonnée par la vulnérabilité de sa mère pendant cette période.

«Elle pensait que c’était tellement émouvant; elle ne m’avait jamais vu comme ça », a déclaré Fisher. « Personne n’a. C’est la chose la plus personnelle que j’ai écrite.

Carrie Fisher a dédié « The Princess Diarist » à Billie Lourd

Tout au long de sa vie, Fisher a jailli d’être la mère de Lourd. Selon E! News, Fisher considérait Lourd comme sa «création la plus extraordinaire». Le frère de Fisher, Todd, a partagé dans ses mémoires qu’avoir un enfant permettait à l’acteur de vivre plus longtemps pour le bien de sa fille.

CONNEXES: Carrie Fisher a partagé comment sa liaison avec Harrison Ford a affecté leur chimie sur « Star Wars »

Fisher a souvent fait l’éloge de Lourd dans ses livres. En 2008, l’auteur a publié Boire à souhait et a partagé à quel point elle était fière de sa fille.

«À mon jackpot ADN – ma fille, Billie», a-t-elle écrit. «Pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous serez. Je veux être comme toi quand je serai grand.

Quand Fisher a publié La princesse Diarist, elle a continué à reconnaître Lourd au début du livre.

«Pour Billie – pour avoir réussi mieux que je ne pourrais le mériter ou l’imaginer», a écrit Fisher. «Mais s’il vous plaît, prenez une femme de ménage. Vegas sera toujours là.