Comment battre Giovanni dans Pokemon Go: tous les compteurs Giovanni

Pokemon Go soufflé (Blastoised?) dans notre culture d’une grande manière. Un jour, les gens en ont entendu parler, le lendemain, cela faisait partie de nos vies. Ils ont ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités depuis sa première sortie. Maintenant, nous « sommes confrontés à des boss difficiles qui se dressent sur notre chemin (grâce à la réalité augmentée, bien sûr). Ce guide expliquera comment affronter l’un de ces boss: Giovanni!

Comment battre Giovanni dans Pokémon Go: Tous les compteurs Giovanni

La meilleure façon d’abattre Giovanni est de savoir quels Pokémon il utilise et leurs forces, faiblesses et stratégies. Chez 45secondes.fr, nous avons la liste, et vous constaterez que l’utilisation de ce guide vous ouvrira la voie pour gagner (espérons-le) la bataille contre le chef de Team Rocker!

Notes rapides

Giovanni utilise toujours les deux mêmes Pokémon en premier et en dernier dans sa gamme. Ces Pokémon sont respectivement Persan et Shadow Mewtwo. Cependant, il utilise l’un des trois Pokémon secondes de sa gamme. Entre Persian et Shadow Mewtwo, il utilisera l’un des éléments suivants: Kangaskhan, Nidoking ou Garchomp.

Les compteurs que nous incluons ne sont pas synonymes de faiblesses. Parfois, ces compteurs seront mentionnés pour des choses autres que la faiblesse de l'adversaire. D'autres exemples peuvent inclure leurs mouvements ou le fait qu'ils sont naturellement résistants à leur adversaire.

Compteurs

persan

Taper: Normal

Normal Faible contre: Combat

Combat Résistant contre: Fantôme

Fantôme Meilleurs compteurs Conkeldurr Attaque rapide: Contrer Attaque de charge: Punch dynamique Lucario Attaque rapide: Contrer Attaque de charge: Sphère d’aura Machamp Attaque rapide: Contrer Attaque de charge: Cross Chop, Rock Slide Melmetal Attaque rapide: Choc tonnerre Attaque de charge: Thunderbolt, super puissance Rhyperior Attaque rapide: Boue Slap Attaque de charge: Bord de pierre, super puissance



Kangaskhan

Taper: Normal

Normal Faible contre: Combat

Combat Résistant contre: Fantôme

Fantôme Meilleurs compteurs Dragonite Attaque rapide: Souffle du dragon Attaque de charge: Outrage Giratina Attaque rapide: Griffe de dragon Attaque de charge: Souffle du dragon Gyrados Attaque rapide: Souffle du dragon Attaque de charge: Croquer Landorus Attaque rapide: Boue tir Attaque de charge: Explosion de concentration Togekiss Attaque rapide: Charme Attaque de charge: Ancienne puissance



Nidoking

Taper: Poison, sol

Poison, sol Faible contre: Sol, Glace, Psychique, Eau

Sol, Glace, Psychique, Eau Résistant contre: Électrique, Poison, Bug, Fée, Combat, Roche

Électrique, Poison, Bug, Fée, Combat, Roche Meilleurs compteurs Dialga Attaque rapide: Souffle du dragon Attaque de charge: Tête de fer Empoléon Attaque rapide: Cascade Attaque de charge: Canon hydraulique Excadrill Attaque rapide: Boue Slap Attaque de charge: Éboulement Jirachi Attaque rapide: Confusion Attaque de charge: Désir funeste Kyogre Attaque rapide: Cascade Attaque de charge: Le surf



Garchomp

Taper: Dragon, Terre

Dragon, Terre Faible contre: Dragon, Fée, Glace

Dragon, Fée, Glace Résistant contre: Électrique, Feu, Poison, Roche

Électrique, Feu, Poison, Roche Meilleurs compteurs Articuno Attaque rapide: Éclat de glace Attaque de charge: Vent glacial Dragonite Attaque rapide: Souffle du dragon Attaque de charge: Griffe de dragon Gardevoir Attaque rapide: Charme Attaque de charge: Psychique Granbull Attaque rapide: Charme Attaque de charge: Jouer Rugueux Togekiss Attaque rapide: Charme Attaque de charge: Ancienne puissance



Mewtwo

Taper: Psychique

Psychique Faible contre: Bug, sombre, fantôme

Bug, sombre, fantôme Résistant contre: Combattre, psychique

Combattre, psychique Meilleurs compteurs Darkrai Attaque rapide: Feinte Attaque Attaque de charge: Boule d’ombre Hydreigon Attaque rapide: Mordre Attaque de charge: Dragon Pulse Muk (Alola) Attaque rapide: Mordre Attaque de charge: Spray acide Salamence Attaque rapide: Mordre Attaque de charge: Outrage Tyranitar Attaque rapide: Mordre Attaque de charge: Déflagration



Une fois que vous avez trouvé Giovanni (ce qui n’est pas une tâche facile!), Vous serez désormais équipé pour gérer son Pokémon au combat! Revenez sur cette page pour des mises à jour occasionnelles lors de la mise à jour de Pokemon Go!

