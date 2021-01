Comment Batman et Robin Bombing ont aidé George Clooney à devenir meilleur dans son travail

Mal à l’aise se trouve la tête qui porte le capot de Batman. Alors que Christian Bale et Micheal Keaton sont sortis de l’expérience de jouer le Chevalier Noir relativement indemnes, d’autres acteurs, d’Adam West à George Clooney, en passant par Ben Affleck ont ​​eu du mal en raison de leur temps passé à dépeindre le Caped Crusader. Dans une nouvelle interview, Clooney a expliqué que la terrible réception de son film Batman & Robin, bien que blessante, l’avait conduit à une meilleure carrière d’acteur en le forçant à se concentrer sur la réalisation de films avec de bons scripts.

« Je m’étais fait tuer pour avoir joué à Batman & Robin et j’ai compris pour la première fois – parce que très honnêtement, quand j’ai eu Batman & Robin, j’étais juste un acteur obtenant un travail d’acteur et j’étais excité de jouer Batman – ce que j’ai réalisé après cela était que j’allais être tenu responsable du film lui-même, pas seulement de ma performance ou de ce que je faisais. Je savais donc que je devais me concentrer sur de meilleurs scripts, le scénario était la chose la plus importante. Vous ne pouvez pas faire un bon film avec un mauvais scénario, c’est impossible. Vous pouvez faire un mauvais film avec un bon scénario. «

Après le succès de Tim Burton’s Homme chauve-souris, et le succès médiocre de ses suivis, Le retour de Batman et Batman pour toujours, George Clooney est intervenu pour jouer le rôle du chevalier noir dans Batman et Robin. Le film n’a pas souffert d’un manque d’ambition, mettant en vedette la superstar Arnold Schwarzenegger dans le rôle du méchant M. Freeze, Uma Thurman dans Poison Ivy, et présentant les personnages de Batgirl et Robin.

Malheureusement, toutes ces impulsions n’ont pas pu empêcher le film de sombrer au box-office, ce que Clooney a reconnu dans une interview précédente, tout en nous rappelant qu’il n’était pas en mesure à l’époque de faire autre chose que de mettre le costume et de faire. ce que les producteurs lui ont dit de faire.

« Je n’aurais pas pu faire ça différemment. C’est une grosse machine, ce truc. Vous devez vous rappeler à ce moment-là, j’étais juste un acteur qui obtenait un travail d’actrice. Je n’étais pas le gars qui pouvait donner le feu vert à un film … . [Arnold Schwarzenegger and I] jamais même vus. C’est une grosse machine monstre, et j’ai en quelque sorte sauté dessus et j’ai fait ce qu’ils ont dit … La vérité est que j’étais mauvais. Akiva Goldsman – qui a remporté l’Oscar de l’écriture depuis lors – il a écrit le scénario. Et c’est un scénario terrible, vous dira-t-il. Je suis terrible dedans, je vais vous dire. Joel Schumacher, qui vient de décéder, l’a dirigé et il a dit: «Ouais, ça n’a pas fonctionné. Nous avons tous reniflé celui-là. «

Heureusement, Clooney a pu échapper à l’ombre de Batman et Robin, et devenir un acteur et cinéaste oscarisé. Qui sait, avec la nouvelle direction prise par le DCEU avec plusieurs Batmen, nous pourrions peut-être encore voir Clooney enfiler le Batsuit une fois de plus. Cette nouvelle est née à Deadlne.

