Comment Barry Keoghan a obtenu le rôle du Joker dans Batman

C’est dans cette situation particulière que Barry Keoghan a obtenu le personnage inquiétant du Joker dans le film The Batman. Toutes les informations!

homme chauve-souris cela signifiait un grand épisode dans la mythologie du personnage et ses entrées au cinéma. Le film réalisé par Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson en tant que héros, il a fait un excellent travail pour donner vie à une ville sombre et corrompue de Gotham où le chevalier noir doit affronter un cruel tueur en série qui laisse la police sans réponse : The Riddler !

Le film compte parmi ses protagonistes des personnages classiques du monde de Batman tels qu’Alfred, The Riddler, The Penguin, le commissaire Gordon et Catwoman. De plus, dans une séquence du film, le Joker apparaît pendant un bref instant qui est enfermé à Arkham Asylum en attendant son opportunité de déclencher le chaos dans la suite de homme chauve-souris.

Barry Keoghan Il a fait un excellent travail pour donner vie à l’ennemi juré de Batman dans le film de Matt Reeves. Une fois la bande sortie Warner Bros. a partagé via ses canaux de communication une scène prolongée entre le Chevalier noir et le Joker où le héros tente d’obtenir des réponses sur The Riddler en parlant au Clown Prince of Crime.

Une vidéo qui signifiait un rôle dérangeant

Le jeune acteur a filmé sa propre audition pour le rôle du Riddler dans homme chauve-souris sans être sollicité par les producteurs. À cette époque, la version du méchant que Keoghan personnifiait avait beaucoup du personnage d’Alex DeLarge de Orange mécanique. Puis l’interprète s’est rapproché de Dylan Clark, producteur de homme chauve-souris qui lui a annoncé que The Riddler avait déjà un acteur assigné. Barry lui a aussi demandé de voir sa cassette…

Quelques mois plus tard, l’agent Barry Keoghan a contacté l’acteur et lui a dit que les producteurs de homme chauve-souris Il avait été choisi pour incarner le Joker dans le film de Matt Reeves, mais il devait garder les plus grands secrets et réserves quant au rôle qu’il allait jouer dans la prochaine aventure du Chevalier Noir sur grand écran. Cette nouveauté a sûrement dû surprendre l’acteur qui s’est battu pour faire partie de cette production.

Barry Keoghan Je n’étais pas étranger aux films de super-héros parce que quelque temps avant ce film, j’avais fait partie de Éternels dans le Univers cinématographique Marvel où il personnifiait Druig sous les ordres d’un réalisateur visionnaire comme Chloé Zhao qui a finalement eu une réponse mitigée avec la bande. Cependant, Keoghan était considéré comme l’un des meilleurs éléments de ce film !

