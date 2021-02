Comment avoir un jardin vertical sur le mur intérieur

Le bureau à domicile a fait beaucoup investir dans des plantes pour la maison, dans une tentative de se rapprocher de la nature. En plus d’améliorer la qualité de l’air, de réduire le stress, d’aider à la concentration et à égayer l’espace, le contact avec la végétation peut également servir de barrière acoustique contre les bruits à basse fréquence, en particulier lorsqu’il est positionné comme un jardin vertical.

La technique peut être appliquée à n’importe quel mur de la maison, y compris les petits espaces. En fait, c’est exactement l’emplacement choisi qui déterminera le meilleur système à utiliser. Pour les environnements fermés, sans exposition au soleil et avec climatisation, par exemple, des jardins permanents, faits de plantes artificielles, ou préservés, fabriqués avec des feuilles naturelles déshydratées et pigmentées sont recommandés.

Les deux systèmes ne nécessitent aucun entretien et sont faciles à installer, avec des plaques prêtes à l’emploi qui doivent être fixées au mur avec des clous. Lors de l’installation, assurez-vous que toutes les feuilles sont grandes ouvertes pour un look plus réaliste.

Préparation

Tout d’abord, notez l’emplacement de la maison qui sera affectée au jardin. De la lumière du soleil et de la ventilation, choisissez les types de plantes à acheter. Pour les espaces directement exposés au soleil, l’agronome João Manuel Feijó, d’Ecotelhado, recommande les asperges, le lambari violet et le dollar. Quant à l’ombre, boa, peperomia et fougères.

« Il est également intéressant de connaître le cycle de vie de la plante pour ne pas penser qu’il y a quelque chose qui ne va pas, mais pour comprendre qu’elle est en sommeil pendant l’hiver et recommencera à pousser au printemps, par exemple », explique João.

Les balcons et balcons sont les endroits idéaux en raison de la facilité d’écoulement de l’eau. Dans cet esprit, l’architecte Mona Singal, de la Rua 141, a créé un système pour son projet de 180 m² à Moema, São Paulo, en partenariat avec le bureau d’aménagement paysager Seiva. «Nous avons fait des gouttières sur le dessus du pont afin de drainer l’eau dans le drain de la terrasse. Avec la végétation, il est bien caché », explique Mona, qui a choisi de mettre en évidence les caractéristiques de l’espace pour les clients.

«Le couple de résidents avait un balcon très sous-utilisé, mais ils ne voulaient pas intégrer les environnements. Pour cette raison, l’idée était de valoriser les caractéristiques de l’espace extérieur, avec la terrasse, le jardin vertical et les bancs qui accompagnent la courbure du bâtiment », explique-t-elle.

Après avoir choisi l’emplacement, il est nécessaire de choisir le type de système: couvertures ou garde-corps. Pour les deux, il est recommandé d’imperméabiliser le mur, surtout s’il existe un système d’irrigation automatisé. «Les plantes resteront proches les unes des autres, donc parfois vous pouvez arroser le pot et oublier l’autre, ou ajouter plus d’eau que nécessaire. Celles qui souffrent le plus sont les plantes qui sont au-dessus de votre regard, qui nécessitent une échelle pour être entretenues », prévient la paysagiste Nãna Guimarães.

Un jardin vertical peut avoir plus d’une centaine de pots, selon la taille du mur. Pour vous donner une idée, dans un mètre carré, neuf pots sont généralement utilisés. Ainsi, le système automatisé peut faciliter l’arrosage et maintenir les plantes en bon état lors d’un voyage par exemple. Pour un arrosage manuel, préférez les heures du matin. «Les plantes s’endorment également. Arrosée le matin, elle a toute la journée pour utiliser cette eau, s’évaporer et dormir avec des racines sèches », explique Nãna.

Assemblée

L’installation est similaire dans les deux systèmes, il suffit d’acheter le type de support que vous préférez – couverture, treillis en bois ou panneau de fer – et installez-le sur le mur à l’aide de vis et d’une perceuse. Sur Internet, les prix varient entre 50 R € et 200 R €. Pour les deux dernières options, il est également nécessaire d’acheter des pots en plastique pour soutenir les plantes, qui coûtent en moyenne 3 R € chacun. Le nombre de bateaux utilisés doit être défini par les résidents. Assurez-vous qu’ils ont des trous dans le fond pour que l’eau s’écoule.

Dans les systèmes en bois, fixez les pots avec des clous. Dans le cas des barres de fer, cela peut être fait à l’aide d’arrimage ou de crochets en nylon. Pour cela, il est nécessaire, dans la plupart des cas, de percer des trous dans les côtés droit et gauche de l’arrière de la cuve pour permettre le passage du support. Un secret de la beauté des jardins verticaux est le camouflage de leurs éléments, alors choisissez-les tous dans la même couleur ou peignez-les.

Avec la base prête, il est temps de décorer. Avant de placer les pots, cependant, préparez-les avec une couche d’argile expansée, une couverture de drainage et une autre avec un sol fertilisé. Laissez deux doigts entre le bord et la surface. Commencez par les placer de haut en bas, en zigzag pour que les feuilles d’une espèce «cachent» le pot de l’autre. Il est indiqué qu’il y a un espacement de 10 cm entre eux.

Dans la dernière rangée, laissez les pots 20 à 30 centimètres au-dessus du sol. «Les bonnes plantes pour cette rangée sont les fougères, le polypodium, les philodendrons et le ciste. Les plantes qui sont moins sensibles et ont des feuilles plus larges », explique Nãna.

L’entretien est essentiel, car les feuilles poussent avec le temps et peuvent projeter des ombres sur celles ci-dessous. «Le beau jardin est celui qui est entretenu tous les mois», résume le paysagiste en citant la taille, le fumier et la fertilisation.