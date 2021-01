Comment avoir un compte vérifié sur TikTok

Sur les plateformes de partage et les réseaux sociaux, ayez un compte vérifié cela signifie faire savoir aux utilisateurs que derrière le compte qu’ils suivent se trouve en fait la personne déclarée et non un imposteur. La certification est délivrée par les responsables de la plateforme, et au fil du temps, en plus d’un système de sécurité contre la fraude et les fausses nouvelles, elle est devenue une sorte de symbole de statut pour les influenceurs. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous souhaitez être reconnu, obtenez-le ce n’est pas facile même pas TIC Tac.

Le processus commence à partir de TikTok

En fait, la plate-forme chinoise de partage de vidéos ne délivre pas la certification d’un compte avec les façons habituelles dont cela se produit ailleurs, comme sur Instagram et Twitter. Sur ces dernières – comme sur de nombreuses autres plates-formes – le processus de certification peut en fait être lancé par une demande qui part des utilisateurs; les modérateurs peuvent alors rejeter les demandes ou prendre le temps biblique pour effectuer leurs vérifications, mais à tout le moins ils offrent un canal de communication avec ceux qui souhaitent faire créditer leur identité personnelle. Sur TikTok, cela ne se produit pas: le processus de contrôle de compte qui conduit à avoir un profil vérifié en fait, cela commence par les modérateurs eux-mêmes, et reste impénétrable pour ceux qui en souffrent jusqu’au moment où le profil passe finalement l’examen.

Les critères de vérification du compte sur TikTok

Pour obtenir un compte vérifié, vous devez donc d’abord avoir un bon nombre de followers, même si cela ne suffit pas en soi pour attirer l’attention des modérateurs de la plateforme en charge des certifications. Pour vous qualifier en tant que créateur de valeur sur TikTok, vous devez répondre à plusieurs paramètres liés à la qualité des vidéos individuelles et à la rapidité et à la cohérence avec lesquelles les nouvelles tendances sont suivies: les critères exacts à respecter n’ont pas été divulgués, mais continuent à gagner des followers à un rythme constant, s’engagent dans les défis les plus récents, suivent les progrès de hashtags, participer à des conversations avec vos abonnés et participer à des débats sur d’autres profils vérifiés peuvent servir cet objectif.

Même le activités en dehors de TikTok ils peuvent aider les modérateurs sociaux à prendre une décision sur un profil: un profil vérifié sur d’autres réseaux sociaux connectés à votre TikTok peut aider, ainsi que toutes les activités hors ligne couvertes sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂