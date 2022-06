Comment augmenter le score de combat dans Diablo Immortal ? (conseils)

qui le cote de combat dans Diablo Immortel veulent augmenter trouveront rapidement que le niveau de leur propre personnage n’a aucune influence ici. Encore comment augmenter la cote de combat de toute façon, à quoi ça sert et quelles astuces puis-je utiliser pour le pousser particulièrement haut ? Nous répondons à ces questions pour vous dans ce Guide.

Diablo Immortal : Qu’est-ce que le Battle Rating ?

La cote de combat donne la force de ton caractère et est comparable à celui Note d’engrenage dans Arc perdu ou la niveau d’énergie dans destin 2. Elle est dans certains contenus comme le portails de défi ou la chemin du sang important, mais particulièrement pertinent pour raidscelui Note de 420 présumer.

Ces conditions indiquent quel est le poids du contenu respectif sera. Si votre note est supérieure à cela, vous souffrez moins de dégâts tandis qu’elle-même meilleur plat boîte. Mais si c’est en dessous, c’est à toi ennemis plus forts et peut gérer beaucoup plus. Il est donc important d’augmenter constamment sa propre valeur, mais comment cela fonctionne-t-il concrètement ?

© Blizzard/45secondes.fr.com

Diablo Immortal: comment augmenter votre cote de combat

Dans ce RPG d’action de Tempête De Neige l’évaluation de votre force est terminée attaché à votre équipement, donc votre armure et vos armes. Meilleurs sont ceux-ci plus votre note est élevée. Total là cinq façons simplespour augmenter votre propre force, comme dit, mais le niveau de votre personnage n’a aucune influence dessus.

Échanger : Trouvez et équipez des équipements rares et meilleurs

: Trouvez et équipez des équipements rares et meilleurs mise à niveau : Améliore vos pièces d’armure équipées

: Améliore vos pièces d’armure équipées gemmes : Construisez des gemmes dans vos sockets dans Equipment

: Construisez des gemmes dans vos sockets dans Equipment Améliorez les gemmes : Améliorez le niveau desdites gemmes

: Améliorez le niveau desdites gemmes Reliquaire de l’enfer: Améliorez le reliquaire de l’enfer

Alors vous voyez, le moyen le plus simple est toujours obtenir de nouveaux, meilleurs équipements et celle déjà existante améliorer. Cette mise à niveau se fait naturellement chez le forgeron à la place et ne vous inquiétez pas : grâce à cela système de transfert vous ne gaspillez aucun matériau, puisque vous Améliorations de l’ancien équipement peut simplement être transféré vers le nouveau.

Si vous souhaitez également augmenter votre propre niveau de force, vous devez gemmes légendairesle mais sous grande critique se tenir debout alors qu’ils se déplacent le plus rapidement acheter avec de l’argent réel laisser. Dans la phase finale, vous avez également la possibilité de le reliquaire de l’enfer améliorer par elle boss de raid vaincu. Cela vous en donnera un Bonus de statistiquesce qui augmente également le score de combat.