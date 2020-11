Comment attraper du poisson avec des armes explosives dans Fortnite

Si vous souhaitez acquérir plus d’expérience pendant Fortnite Chapter 2: Season 4, vous voudrez compléter les défis XP Xtravaganza au cours de la dernière partie de la saison. Certains d’entre eux ont plusieurs parties, et d’autres sont même cachés de votre vue, mais si vous cherchez à dépasser le niveau 100 sur votre Battle Pass, vous voudrez les faire!

Attraper du poisson avec des explosifs

Si vous avez atteint la partie du défi où vous devrez utiliser des armes explosives pour attraper du poisson, vous pouvez facilement le faire avec un bateau! Le meilleur endroit serait d’atterrir près des ruines et de trouver le bateau au quai au nord. Sautez dedans et commencez à chercher des points chauds de pêche. Une fois que vous en avez trouvé une, tirez une roquette dessus et si votre objectif est assez bon, vous la ferez exploser. Cela comptera comme un poisson capturé avec une arme explosive!

Obtenir le bon objectif peut être un peu difficile, car les roquettes ne vont pas exactement là où se trouvent le réticule si vous êtes près de la cible. Vous voudrez être un peu derrière l’emplacement du poisson actif, puis tirer dessus pour qu’il frappe.

Voici un exemple de quelqu’un faisant cela dans le jeu:

Si vous voulez encore plus d’expérience, assurez-vous de jeter un coup d’œil à certains des défis cachés que vous pouvez également relever! Voici un aperçu des défis disponibles, y compris les défis cachés: