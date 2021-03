Comment «  Attack On Titan  » est devenu l’émission la plus regardée d’Amérique au milieu des critiques

Dans sa dernière saison, «Attack on Titan change de camp pour révéler la situation dans son ensemble. L’une des séries animées les plus réussies de la dernière décennie a remplacé ses protagonistes par de tout nouveaux personnages du côté opposé de l’intrigue.

La revue

Même après des retards déchirants entre les saisons et des changements déconcertants dans les studios de production, nous sommes enfin arrivés au début de la fin pour Attack on Titan (qui est diffusé simultanément sur Hulu). Mais, dans sa dernière saison, comment l’anime à succès succède-t-il à une série de révélations bouleversantes sur son environnement et l’origine des titans humanoïdes géants titulaires? En nous poussant de l’autre côté de l’argument, on a l’impression de regarder un film totalement différent.

Attack on Titan pose la même question depuis trois saisons: « Qui est l’ennemi? » «L’autre côté de la mer», le match d’ouverture de la quatrième saison de la série, révèle le but final de la série: le véritable méchant est le sectarisme institutionnalisé, qui perpétue un cycle sans fin d’abus et de souffrance.

Il accomplit cela en nous plongeant dans une autre guerre entre la nation de Marley et le peuple eldien, en se concentrant sur une toute nouvelle distribution de personnages, principalement des Indiens, servant de troupes de l’Empire Marley dans une campagne visant à abattre un fort de l’Alliance du Moyen-Orient jusqu’alors invisible. .

Après la saison 3 d’Attack on Titan a répondu avec succès à la question centrale de la série – que les essaims de Titans errant au-delà des murs de la ville sont en fait des gens transformés en monstres mangeurs d’hommes envoyés par la nation ennemie de Marley pour tenir les habitants de Paradis Island pris au piège et effrayés. – la dernière saison a réinitialisé l’horloge et est passée à un tout nouveau chapitre qui est toujours lié à la question centrale de la série.

Ils ont fait de leur mieux pour être à la hauteur du lavage de cerveau qu’ils avaient reçu de générations de propagande anti-eldienne. À trois épisodes, cette saison fait déjà un excellent travail pour décrire les effets de la haine institutionnalisée par une nation craignant une partie de la capacité de sa population à se transformer en Titans, ainsi que la guerre menée par le nationalisme qui utilise les Eldiens comme outils pour Tenez le reste de la planète sous l’emprise de l’Empire Marley.

Cela ne fait aucune différence que Gabi saute directement dans la ligne de tir pour prouver sa valeur en tant que soldat Marley; les officiers militaires continuent d’utiliser le pouvoir exclusivement eldien sur les lignes de front et prennent un grand plaisir à envoyer des gens à la mort.

Peu importe combien de choses ont changé, ce spectacle est toujours aussi passionnant, terrifiant, bourré d’action et nuancé dans ses thèmes qu’il l’était lors de sa première création. Attack on Titan a lentement augmenté les enjeux, devenant un spectacle beaucoup plus sombre, et cette dernière saison taquine ce qui pourrait être le chapitre le plus passionnant de l’anime à ce jour.

