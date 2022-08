Comment arrêter de choisir votre peau pour de bon

Pouvez-vous sembler ne jamais garder vos mains sur votre visage lorsque vous remarquez des irrégularités ? Nous vous avons concocté quelques astuces pour vous débarrasser de cette habitude !

Cueillir la peau

Connaissez-vous le terme skin picking ? Cela fait référence à l’envie de vous gratter le visage. Vous faites cela avec des boutons, des points noirs ou des bosses. Parfois, cela peut devenir une habitude, mais il vaut mieux laisser ce comportement tranquille. En grattant beaucoup votre peau, votre peau s’abîme. Cela se produit également, par exemple, lorsque vous essayez d’extraire un bouton qui n’est pas encore prêt. Cela entraîne des blessures ou des cicatrices, rendant votre peau encore plus sensible. Les gens touchent souvent leur peau lorsqu’ils sont stressés, anxieux ou simplement ennuyés. Toucher votre peau vous procure un soulagement psychologique, mais il est de courte durée. Le meilleur remède est donc de rester le plus loin possible de votre peau, mais comment s’y prendre ?

Photo : Mikelya Fournier/Unsplash

Il est important de savoir à quels moments vous cueillez particulièrement. Par exemple, le faites-vous lorsque vous êtes très stressé ou est-ce que l’ennui est le facteur le plus important ? Une fois que vous savez cela, vous pouvez y travailler efficacement. Vous pouvez penser à des activités alternatives que vous pouvez faire lorsque vous vous sentez agité ou simplement ennuyé. Envisagez de presser une balle, de jouer à un jeu ou d’appeler un ami. De cette façon, vous vous assurerez que vous êtes moins susceptible d’être tenté de commencer à vous gratter la peau. Vous pouvez également apporter plus de tranquillité d’esprit grâce à des exercices de yoga ou de méditation. Il peut également aider à couvrir temporairement les boutons ou les bosses, par exemple en appliquant du gel d’aloe vera. La tentation de cueillir un bouton sera réduite.