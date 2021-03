Comment apprivoiser un sanglier dans Fortnite

Avec l’arrivée de Fury, le monde de Fortnite il est devenu un lieu sauvage dominé par la nature. Reprenant le composant de survie qui caractérise certains jeux vidéo à succès tels que Valheim, maintenant dans la bataille royale de Jeux épiques il est nécessaire d’interagir avec les animaux, utile pour pouvoir créer des armes et des objets de survie. Voici donc que sur l’île des loups Fortnite, les grenouilles et autres créatures sauvages font leur apparition. L’un des plus convoités de nos jours est le sanglier, en tant que protagoniste des défis de cette semaine. Voici quelques conseils pour savoir où le trouver et comment l’apprivoiser.

Il n’y a pas de zone spécifique de la carte où trouver des sangliers. Cependant, il y en a plusieurs où il existe de bonnes opportunités pour les rencontrer. Le portail américain IGN recommande de rechercher entre Boney Burbs, Weeping, Pleasant Park et Sweaty Sands. Aussi Cultures colossales figure parmi les zones indiquées. Une fois que vous avez atteint ce dernier, vous devez regarder à l’intérieur des zones boisées, telles que les bois et les forêts.

Une fois que vous avez rencontré un sanglier, il est préférable d’éviter une approche directe car il peut réagir en s’enfuyant ou en attaquant. Que faire alors? Très simplement, vous devez positionner légumes et fruits préalablement récoltés, comme le maïs, le chou, les pommes, etc., et les placer en tas près des animaux. Il est conseillé de mettre plusieurs unités de nourriture, environ 2-3 selon Forbes, car cela augmente la zone d’action. Fruits et légumes à la terre, un ou plusieurs sangliers approcheront séduits par les odeurs de la nourriture et se retiendront pour manger. Dès que les corps des animaux s’illuminent, c’est le bon moment pour les apprivoiser. Pas à la maison, la commande appropriée apparaîtra. À ce moment-là, le sanglier commencera à courir, espérant se libérer de l’embuscade, mais restant dans le cercle d’action toutes ses tentatives seront vaines. Ce n’est que lorsqu’il est submergé que le sanglier prendra le parti du joueur ou du joueur, devenant un allié valable. En fait, il suivra l’utilisateur dans l’exploration, offrant un support dans l’attaque.

