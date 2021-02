Comment apprivoiser un sanglier à Valheim

Un fait moins connu sur les sangliers est que vous pouvez les apprivoiser Valheim; voici comment procéder et ce dont vous aurez besoin.

Comment apprivoiser les sangliers à Valheim

Pour apprivoiser un sanglier à Valheim, vous devrez fabriquer un enclos avec une porte, puis y attirer des sangliers et fermer la porte. Après cela, vous devrez continuer à les nourrir avec des champignons ou des carottes. Finalement, un meeter apprivoisé se formera et ils deviendront complètement apprivoisés.

Vous pouvez fabriquer un stylo et une porte en bois avec un marteau; Commencez par faire un clic droit sur le marteau, puis allez dans l’onglet bâtiment. Dans l’onglet construction, vous pourrez construire une porte en construisant une porte en bois pour 12 bois et un enclos avec des clôtures qui coûtent un bois chacune.

Une fois l’enclos construit, vous devrez trouver votre sanglier; vous devrez vous rendre dans le biome des prés car les sangliers se reproduisent plus souvent. Lorsque vous trouvez vos sangliers, foncez dessus et faites-les peur et attirez-les vers votre base et votre enclos; Il pourrait être utile qu’un ami attende pour claquer la porte lorsque les sangliers courent après vous dans l’enclos.

Lorsque vous aurez les sangliers à l’intérieur de l’enclos, le plus difficile de les apprivoiser sera terminé et vous devrez alors continuer à les nourrir de champignons ou de carottes. Nous suggérons simplement de couper les champignons car ils sont plus faciles à obtenir que les carottes; vous pouvez obtenir des champignons dans le biome de la forêt noire et des prairies si vous ne le saviez pas déjà.

Vous pouvez également nourrir des baies de sangliers, et si vous construisez votre enclos autour d’un buisson de baies, vos sangliers en mangeront réellement! En remarque, évitez de placer des incendies près des sangliers, ils ont peur du feu et placer du feu près d’eux ruinera vos chances de les apprivoiser.

Cela dit, si vous continuez, nourrissez continuellement vos sangliers autour de 10 à 15 champignons ou baies, vous finirez par apprivoiser les sangliers que vous avez capturés, que vous pourrez ensuite reproduire pour faire encore plus de cochons!

Comment élever des verrats à Valheim

Pour élever des verrats à Valheim, il suffit de les nourrir et de les rendre heureux, une fois qu’ils ont le statut heureux, ils iront chez le sanglier le plus proche qui est également heureux et en feront un plus petit; Vous pouvez dire quand les verrats se reproduisent lorsque de petits coeurs roses apparaissent au-dessus d’eux. Après un certain temps, un sanglier plus petit apparaîtra et vous aurez réussi à élever plus de sangliers dans Valheim.

