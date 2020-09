Comment apprivoiser un renard dans Minecraft (2020)

Les renards sont un animal amusant et unique que l’on peut trouver dans des biomes assez rares de Minecraft. Bien qu’ils ne soient pas extrêmement utiles, vous pourriez aussi bien en ajouter un à votre ménagerie afin de pouvoir avoir tout un lot de différentes variétés d’animaux qui traînent autour de votre base. Ceux-ci feront un ajout délicieux, mais en obtenir un pour suivre vos commandes peut être un peu plus difficile que vous ne le pensez!

Comment apprivoiser les renards

Pour apprivoiser un renard dans Minecraft, vous devez d’abord trouver quelques renards dans un biome de la taïga et les élever. Les renards ne vous feront pas confiance s’ils apparaissent dans la nature, vous devrez les bloquer pour les empêcher de s’enfuir. Une fois que vous avez vos deux renards, donnez à chacun une baie sucrée pour les faire s’accoupler. Le bébé renard qui en est issu sera apprivoisé.

C’est une bonne idée d’apporter une piste et une étiquette de nom lors de vos voyages pour attraper un renard. De cette façon, vous pouvez garder un œil sur le renard qui vous appartient et vous pouvez le ramener plus facilement là où vous voulez qu’il traîne. Vous devez utiliser l’étiquette de nom sur une enclume et avoir un nom prêt à l’emploi. Une fois que vous l’avez étiqueté, vous pouvez marquer le renard dans le jeu une fois qu’il est apparu!

1. Localisez les renards dans un biome de la taïga

Les renards peuvent être trouvés dans les biomes boisés comme la taïga, la taïga des arbres géants et la taïga des neiges ou dans les villages de ces zones. Les renards peuvent dormir dans la forêt pendant la journée ou chercher un endroit ombragé pour se reposer. Ils se rendront parfois dans les villages la nuit où ils peuvent parfois être vus en train de voler les récoltes abandonnées par les villageois. Ils sont beaucoup plus actifs aux heures tardives, il est donc plus facile de les localiser dans la journée.

Si cela ne vous dérange pas d’utiliser les commandes Minecraft, vous pouvez en utiliser une pour vous aider. Il s’appelle « / Locatebiome » et il vous donnera les coordonnées du biome le plus proche du type que vous cherchez à localiser. Donc, dans ce cas, vous mettriez « / Locatebiome minecraft: taiga » et il vous indiquera les coordonnées dont vous aurez besoin pour aller.

2. Mur dans 2 renards ensemble

Vous rencontrerez généralement quelques renards dans un groupe. Parfois, ce groupe sera un bébé et un renard adulte. Cela n’a pas vraiment d’importance, il vous suffit de trouver deux renards. Faufilez-vous vers eux et placez une boîte de 2 hauteurs autour d’eux pour qu’ils ne puissent pas s’échapper. Si l’un d’entre eux est un bébé, attendez qu’il devienne un adulte.

3. Nourrir les renards aux baies sucrées pour se reproduire

Vous aurez besoin de quelques baies sucrées, celles-ci peuvent être situées dans le biome de la taïga au sol dans les buissons. Soyez prudent autour de ces buissons, ils ont des épines et vous feront des dégâts et vous ralentiront si vous essayez de les parcourir! Une fois que vous avez au moins deux baies sucrées, vous pouvez nourrir chaque renard et cela créera un bébé renard! Ce renard va maintenant vous faire confiance et ne pas vous fuir comme les autres renards. Cependant, tant qu’il s’agit d’un bébé, il suivra les renards adultes s’ils s’enfuient! Il peut être utile d’avoir une étiquette de nom avec vous pour nommer le renard nouvellement créé afin de ne pas le confondre avec les autres.

4. Conduisez votre maison Fox

Si vous souhaitez ramener votre renard à votre base ou à votre maison, vous devrez utiliser une laisse. Attachez la laisse à votre renard nouvellement créé et apportez-le à la maison avec vous!

FAQ sur Minecraft Fox

Voici un aperçu de quelques questions courantes que vous pourriez vous poser sur les renards dans Minecraft.

Un renard vous suivra-t-il?

Les renards ne vous suivront pas même lorsqu’ils sont apprivoisés, mais ils ne vous fuiront pas lorsque vous êtes à proximité comme le feront les renards sauvages. Si vous voulez que le renard vous suive, vous devrez utiliser une laisse. Si vous êtes attaqué alors qu’un renard apprivoisé à proximité attaquera votre poursuivant, il est donc fidèle, il ne sera tout simplement pas toujours sous les pieds.

Comment obtenir un renard blanc

Les renards blancs sont une variante de renard unique qui ne peut être trouvée que dans le biome de la taïga des neiges ou dans un village de la taïga des neiges. Ils affichent le même comportement que le type de renard normal et peuvent être apprivoisés de la même manière.

Comment engendrer un renard des neiges

Si vous êtes en mode créatif, vous avez sans aucun doute constaté qu’il n’y a que des œufs de renard disponibles pour fabriquer des renards dans le jeu. Cela générera généralement un renard normal, donc si vous recherchez la variante de la neige, vous devez faire quelque chose de différent! Vous devrez vous rendre dans un biome de la taïga des neiges et y déposer l’œuf pour en obtenir un.

Pouvez-vous faire asseoir un renard?

Vous ne pouvez pas spécifiquement les faire asseoir comme un loup, il est donc assez difficile de les verrouiller à un seul endroit. Vous pouvez à la place utiliser une laisse pour les garder attachés à une clôture si vous ne voulez pas qu’ils partent trop loin. Ils s’assoient occasionnellement en général ou lorsqu’ils sont attachés à la laisse.

Que mangent les renards?

Les renards ne mangeront techniquement que des baies sucrées. C’est la nourriture vers laquelle ils sont attirés, vous devrez donc les localiser dans le biome de la taïga où les renards se reproduisent. Soyez prudent autour d’eux, ils ont des épines et vous abîmeront! Ils vous ralentissent également si vous en traversez une partie, alors assurez-vous de vous en éloigner si vous essayez d’échapper à quelque chose. Les renards attaqueront les poulets s’ils sont à proximité, mais ils ne mangeront pas de viande de poulet si vous essayez de leur donner.

Objets détenus

Les renards ont un faible pourcentage de chances d’apparaître tout en tenant un objet dans leur bouche! Voici un aperçu de tous les éléments possibles que vous pouvez trouver: