Comment apprivoiser un ours polaire dans Minecraft

Minecraft est un monde dangereux rempli de toute matière de fantômes et de goules qui hantent les nuits froides. Il est également assez dangereux de faire face à la plupart des foules au début du jeu, mais heureusement, il existe un moyen d’obtenir une protection solide pour les animaux en apprivoisant un ours polaire. Les ours polaires sont une foule unique qui peut également être chevauchée et attaquer des foules hostiles semblables à un golem. Cela dit, si vous continuez à lire, nous vous expliquerons comment et où vous pouvez apprivoiser un ours polaire dans Minecraft.

Tout ce que vous devez savoir pour apprivoiser un ours polaire dans Minecraft

En bref, pour apprivoiser un ours polaire dans Minecraft, vous devrez en localiser un dans un biome enneigé et vous aurez besoin de poisson. La première partie est peut-être la plus difficile, car les ours polaires peuvent rarement se reproduire et, lorsqu’ils frayent, ils se reproduisent en groupes de quatre.

En règle générale, le groupe comprendra des ours polaires adultes, mais ils garderont parfois un ourson; vous voudrez vous attaquer au bébé ours polaire car les adultes vous attaqueront si vous vous en approchez et si vous vous en approchez.

Pour cette raison, vous devrez en chercher un seul; quand vous en trouvez un, marchez-y et donnez-lui du poisson en utilisant les commandes suivantes listées ci-dessous jusqu’à ce que les cœurs apparaissent.

PS4 : Utilisez L2 pour nourrir l’ours polaire.

PC: Faites un clic droit pour nourrir le poisson ours polaire.

Commutateur: Appuyez sur ZL pour apprivoiser le poisson ours polaire.

Xbox: Appuyez sur LT pour nourrir l’ours polaire.

Vous aurez besoin de nourrir l’ours polaire avec beaucoup de poissons, et il vous en faudra un peu pour l’apprivoiser; Parce que nous vous recommandons d’apporter beaucoup de poisson. Mais si vous ne savez pas où trouver du poisson, vous pouvez le faire en jetant une canne à pêche dans un plan d’eau. Lorsque vous obtenez une quantité importante de poissons, vous pouvez apprivoiser un ours polaire en le nourrissant comme nous venons de le décrire.

Pour en savoir plus sur Minecraft, PGG vous a couvert. Nous avons en fait un hub entier dédié au jeu; ici, vous trouverez des tonnes de guides et de nouvelles! Je recommanderais de vérifier nos guides de santé et de station de brassage.