Comment Anna Delvey a-t-elle de l’argent maintenant? Détails sur Anna Sorokin maintenant

Depuis qu’elle a été reconnue coupable de vol qualifié et de toute une série d’autres accusations liées à son activité frauduleuse, Anna Delvey a traversé beaucoup de choses, mais elle n’a pas laissé cela tuer son instinct d’escroc.

Delvey, également connue sous son vrai nom Anna Sorokin, « Inventing Anna », la série limitée produite par Shonda Rhimes pour Netflix qui raconte comment une jeune femme née en Russie a planifié son chemin à travers une scène sociale internationale, avec Julia Garner dépeignant son.

Après avoir été accusée au pénal pour son escroquerie, la « fausse héritière » préférée de tous s’est vu imposer un prix élevé lorsqu’elle a été condamnée à verser près de 199 000 dollars de dédommagement à ses victimes.

Alors, vous vous demandez peut-être comment la tristement célèbre Anna Sorokin avait de l’argent pour payer ses crimes ?

Comment Anna Delvey a-t-elle de l’argent ?

Entre son paiement Netflix et plusieurs autres entreprises commerciales, Delvey a trouvé un moyen d’aller de l’avant financièrement malgré son passé.

Netflix l’a payée pour « Inventer Anna ».

La fraudeuse prétendument réformée a été embauchée comme consultante rémunérée pour l’émission Netflix « Inventing Anna », qui est basée sur sa vie et un article du New York Magazine sur ses crimes.

Delvey dit qu’elle a utilisé ses honoraires de 320 000 € pour mettre son passé derrière elle une fois pour toutes.

« J’ai payé 198 000 € – quelque chose pour la restitution, que j’ai payée dans son intégralité et immédiatement, et le reste pour mes frais juridiques », a-t-elle déclaré au New York Times.

La collection NFT « Réinventer Anna ».

Inspirée par l’intrigue qui a suivi le drame de Netflix, Delvey a publié « Reinventing Anna », une collection d’œuvres d’art NFT qui racontent son histoire.

« Je vois cette première goutte comme une opportunité de se connecter directement avec mon public et de prendre en charge le récit qui était largement hors de mon contrôle jusqu’à présent », écrit Delvey sur le site Web de la collection.

« Je suis très heureux de rejoindre la communauté NFT et de contribuer au changement dans la façon dont les artistes/créateurs interagissent avec leurs fans. C’est formidable de faire partie de quelque chose de nouveau et d’innovant – une grande partie de ma propre histoire consiste à enfreindre les règles et à remettre en question le statu quo. Dans ce nouveau chapitre de mon parcours, j’espère utiliser ma voix pour une cause positive (et légale).

Delvey a frappé 10 NFT avec des avantages, y compris un « accès exclusif » à elle par téléphone, a-t-elle expliqué à NBC News.

Parmi ceux-ci, trois « NFT ultra platine » permettront aux acheteurs de la rencontrer et de recevoir d’elle un colis d' »objets personnels ».

Ses prochaines docu-séries.

En février 2022, Deadline a révélé que Delvey travaillait actuellement avec Bunim / Murray Productions (de « Surviving R. Kelly » et « The Real World ») pour produire une docu-série qui reprend là où « Inventing Anna » s’était arrêtée.

L’objectif n’est pas seulement de mettre à jour les téléspectateurs sur la vie de Delvey et de fournir plus d’informations sur son histoire, mais de lui donner plus d’agence pour la raconter elle-même.

Le directeur du développement de Bunim/Murray Productions, Michael Driscoll, dirige le projet et a partagé sa vision dans une déclaration à Deadline.

« L’histoire d’Anna est très vivante et continue de se dérouler au moment où nous parlons. Nous développons ce projet avec elle depuis des mois maintenant – et avons passé d’innombrables heures en appels téléphoniques et vidéo avec elle », indique le communiqué.

« C’est un personnage compliqué et fascinant, et nous sommes impatients de raconter le prochain chapitre de son histoire en constante évolution. »

Son exposition d’art.

En mai 2022, Variety a rapporté que le marchand d’art de Delvey avait orchestré une exposition d’art solo d’une nuit seulement au Public Hotel de New York. La collection « Allegedly » comprenait 20 pièces créées par Delvey alors qu’il était détenu dans un centre de détention ICE dans le nord de l’État de New York.

« Je voulais capturer certains des moments des dernières années, à la fois inédits et emblématiques, en utilisant les outils limités dont je dispose », a expliqué Delvey dans un message préenregistré joué par le DJ pour les invités du un événement.

« Certaines des pièces sont simples, d’autres sont plus abstraites et auront une signification et une apparence uniques pour l’observateur. »

Elle a conclu son message en disant : « Vous avez déjà entendu tant de voix, mais c’est le début de mon histoire, mon récit de mon point de vue. J’espère que vous apprécierez le spectacle.

L’histoire d’Anna Delvey a attiré un culte.

Malgré ses crimes, les fans de Delvey soutiennent largement ses efforts pour gagner de l’argent

Histoires liées de YourTango :

Delvey est née en Russie en janvier 1991, puis a déménagé avec sa famille en Allemagne à l’adolescence, selon Cosmopolitan.

Plus tard, elle s’est retrouvée à Paris, où elle a commencé à construire la personnalité mondaine qui allait finalement changer sa vie.

De Paris, Delvey s’est rendue à New York, s’intégrant dans une scène sociale aisée mais réussissant toujours à éviter de payer pour son style de vie luxueux, selon The Cut, l’un des premiers points de vente à raconter son histoire.

Ce style de vie s’est arrêté brutalement en octobre 2017, lorsque Delvey a été arrêtée par le département de police de Los Angeles dans le cadre d’une opération d’infiltration planifiée par le bureau du procureur du district de Manhattan, avec l’aide de son ancienne amie Rachel DeLoache Williams.

Williams a commencé à coopérer avec les autorités après que Delvey lui ait collé la facture d’un voyage à Marrakech qui a coûté plus de 60 000 €.

Après son arrestation, son procès et sa condamnation, Delvey a été incarcérée à Riker’s Island, New York – où elle a purgé quatre ans de prison avant d’être libérée pour bonne conduite.

Elle est actuellement détenue par l’ICE dans le sud de la Californie et fait appel de son expulsion prévue.

Angela Andaloro est une écrivaine qui explore avec passion tout ce qui touche au divertissement, à la parentalité et au vrai crime. Suivez-la sur Twitter ici.