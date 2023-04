Comment Ana de Armas a-t-elle appris l’anglais ? elle te dit

célébrités

Ana de Armas est cubaine et a raconté comment elle a appris à parler anglais lorsqu’elle est arrivée aux États-Unis à l’âge de 26 ans. Il a choisi une méthode très amusante !

©GettyAna de Armas

Ana de Armas Il est aujourd’hui l’une des grandes figures de l’industrie cinématographique hollywoodienne. La jeune actrice a brillé dans Blond, le film biographique de Marilyn Monroe pour lequel elle a été nominée pour un Oscar qu’elle n’a finalement pas obtenu, bien que personne ne lui enlève la reconnaissance d’avoir été sur cette liste. Aujourd’hui, elle est l’une des artistes les plus sollicitées pour mener des projets !

Dans ce contexte, Ana de Armas a été appelé pour le programme Saturday Night Live où il a joué dans le monologue classique de cette émission américaine emblématique. « Merci merci. J’ai eu une année incroyable et je suis si heureux d’être ici pour animer l’émission ce soir. Je parle anglais, mais je ne le parlais pas quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis né à Cuba.l’actrice a commencé par raconter son expérience aux États-Unis dans ces premiers moments où le succès était encore loin.

Comment Ana de Armas a-t-elle appris à parler anglais ?

L’interprète a révélé comment elle s’est familiarisée avec la langue du pays du nord : « Je suis arrivé ici à 26 ans et j’ai appris l’anglais comme tous ceux qui viennent dans ce pays : en regardant Friends »sûrement un point de plus en faveur de l’inoubliable sitcom où six amis new-yorkais traversent les défis du monde de l’âge adulte en termes d’amour, d’amitié et de travail.

il était temps pour Ana de Armas L’un des personnages de ce programme tant apprécié par le public du monde entier sera mis en lumière : « Qui aurait pensé que le meilleur professeur d’anglais serait Chandler Bing ? Je veux dire, regarde-moi maintenant, est-ce que mon anglais pourrait être meilleur ? »a déclaré cette femme pleine de fierté qui continuera sûrement de briller à Hollywood où elle est même devenue fille de liaisontitre réservé à quelques noms propres.

« Ça a été une année magique. Non seulement j’ai été nominé pour un Oscar, mais dans trois semaines, je deviendrai officiellement citoyen américain. Quelque chose qui me rend très fier car, quand je suis venu vivre ici, tout le monde a été très gentil de me recevoir »fait remarquer Ana de Armas de son avenir aux États-Unis où elle se sent vraiment à l’aise et suit un excellent parcours professionnel.

