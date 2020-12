Comment améliorer les armes dans Yakuza: comme un dragon

Comme beaucoup d’autres RPG, Yakuza comme un dragon a un système de mise à niveau des armes, mais on ne sait pas exactement où ni comment vous pouvez l’utiliser. En effet, vous devez passer au chapitre 5, où la fonctionnalité se déverrouille lorsque vous accédez à l’atelier Romance. Cela dit, dans ce guide, je vais vous expliquer comment mettre à niveau les armes en Yakuza comme un dragon.

Comment améliorer les armes dans l’atelier Romance

Afin de mettre à niveau les armes, vous devez passer au chapitre cinq et terminer la sous-étape intitulée « Nulle part où aller mais en haut ». Cette quête débloquera l’atelier Romance, où vous pourrez améliorer les armes du jeu. Une fois que « Nulle part où aller mais en haut » est terminé, le joueur peut alors améliorer ses armes via un PNJ appelé Sumire en utilisant divers matériaux obtenus en battant des ennemis lors de combats.

Vous aurez également besoin de bugs uniques comme les scorpions, que vous pouvez trouver à des endroits spécifiques du jeu pour améliorer certaines armes. La mise à niveau des armes n’est pas non plus la seule chose qui peut être faite à l’atelier Romance; vous pouvez également y fabriquer certaines des meilleures armures et armes du jeu. La fabrication d’armes et d’armures nécessitera également divers matériaux comme des insectes et des matériaux qui tombent des ennemis.

Parallèlement à cela, vous aurez besoin de beaucoup de yens pour améliorer et fabriquer des armes et des armures à l’atelier Romance, dont quelques-uns coûtent environ 10k à fabriquer. Vous pouvez également investir dans l’atelier pour l’améliorer afin de débloquer encore plus d’armes et d’armures à fabriquer et à améliorer.

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour Yakuza comme un dragon, nous avons une tonne d’excellents guides à son page de jeu.