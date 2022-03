Comment améliorer la précision de la localisation sur Android

in

Nous vous expliquons quelques astuces simples qui vous aideront à améliorer la précision de la localisation sur Android.

Depuis que les premiers modèles de smartphones sont arrivés sur le marché, l’une des caractéristiques de ces appareils intelligents que nous utilisons le plus est les capteurs GPS intégrés, car ils nous permettent de trouver un endroit où nous voulons aller et connaître la distance jusqu’à cet endroit et le temps qu’il nous faudra pour y arriver.

En ce sens, les récepteurs GPS de nos mobiles Android collectent les signaux des satellites qui orbitent autour de la Terre pour trouver notre position exacte, ce qui nous permet non seulement de recevoir des directions pour se rendre à un endroit mais aussi obtenir des résultats pertinents lorsque nous effectuons une recherche sur Google ou même recevoir des alertes de catastrophes naturelles dans notre région comme les tempêtes ou les tremblements de terre.

Etant donné l’importance de cette fonctionnalité dans notre terminal mobile, nous avons trouvé intéressant de vous donner quelques petites astuces qui vous aideront à améliorer la précision de la localisation sur Android.

Activez votre emplacement

La première action que vous devez effectuer, si vous ne l’avez pas déjà fait, pour améliorer la précision de la localisation sur votre mobile Android est activer l’emplacement dans la configuration du même.

Pour ce faire, il vous suffit de effectuer les étapes suivantes:

Accéder au Réglages depuis votre borne

depuis votre borne Cliquez sur l’option Lieu

Activez-le en cliquant sur le bouton correspondant

Vous pouvez également activer la localisation directement depuis les paramètres rapides du panneau de notification, en cliquant sur l’option Emplacement pour que cette option soit activée.

Activer la précision de localisation de Google

En plus d’activer la localisation sur votre mobile Android, si vous voulez qu’il puisse déterminer votre position avec précision, vous devez également activer la précision de localisation de Google.

Pour activer la précision de localisation de google Vous n’avez qu’à effectuer les actions suivantes :

Accéder au menu Paramètres de votre smartphone

Cliquez sur la section Localisation

Cliquez sur l’option Précision de localisation Google

Une fois dans cette section, activez-la en cliquant sur l’interrupteur qui apparaît sur cet écran

Calibrez votre position sur Google Maps

Une autre mesure que vous pouvez prendre pour améliorer la précision de la localisation sur votre Android est calibrez votre emplacement sur l’application de carte du grand G, Google Maps.

Pour calibrer votre position sur Google Maps il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Ouvrez l’application Google Maps

Cliquez sur le point bleu indiquant votre position actuelle

indiquant votre position actuelle Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît ci-dessous, cliquez sur l’option Étalonner

Prenez votre téléphone et déplacez-le en prenant la forme d’un chiffre 8 jusqu’à ce que la précision de la boussole passe à Élevée et cliquez sur Fait

Une fois ceci fait, la boussole de votre appareil aura été correctement calibrée et cela améliorera la précision de la localisation sur votre mobile.

Activer la localisation précise dans certaines applications spécifiques

Toutes les applications ne nécessitent pas d’accéder à votre emplacement précis et pour la sécurité, c’est mieux attribuez-le uniquement aux applications qui en ont besoin pour fonctionner correctement comme Google Maps.

Donc pour activer la localisation précise dans une application spécifique il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Accéder au menu de Réglages de votre smartphone

de votre smartphone Cliquez sur l’option Applications

Utilisez le champ de recherche pour localisez l’application dans laquelle vous souhaitez activer la localisation précise par exemple Google Maps

par exemple Google Maps Une fois dans le menu de l’application, accédez à la section Lieu

Cliquez sur l’option autorisations

Assurez-vous que cette application peut accéder à votre position en cliquant sur l’une des options activées pour celle-ci : Toujours demander, Autoriser uniquement si l’application est en cours d’utilisation ou Toujours autoriser

Activez l’option Utiliser un emplacement précis en cliquant sur l’interrupteur qui apparaît à droite

Activer la recherche Wi-Fi et Bluetooth

Vous pouvez également améliorer la précision de la localisation en utilisant des applications sur votre smartphone pour rechercher des points d’accès Wi-Fi et des appareils Bluetooth à proximité de votre position.

Donc pour activez le Wi-Fi et le Bluetooth recherchez votre terminal Vous n’avez qu’à effectuer les actions suivantes :

Accéder au menu Paramètres de votre mobile

Cliquez sur la rubrique Lieu

Cliquez sur le bouton Recherche Wi-Fi et Bluetooth

Activez l’option Recherche Wi-Fi et recherche bluetooth en cliquant sur le switch à droite de chacune des options

Enregistrez votre historique de localisation

Enfin, vous pouvez également améliorer la précision de la localisation sur Android activer l’historique de localisation Google dans votre terminal, car, de cette manière, Google enregistrera les coordonnées de votre emplacement chaque fois qu’un changement sera détecté. Cela aidera votre smartphone à localiser un emplacement en fonction de votre historique de localisation et, en plus, il vous fournira des informations en temps réel sur l’état du trafic.

Pour activer l’historique de localisation de Google sur votre mobile, il vous suffit d’effectuer les étapes suivantes :

Accéder au menu Paramètres de votre mobile

Cliquez sur l’option Lieu

Entrez dans la rubrique Historique de localisation Google

Si vous avez plusieurs comptes Google, sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez activer l’historique des positions

Cliquez sur le bouton Activer deux fois

deux fois Un message apparaîtra confirmant que l’historique de localisation Google a été activé avec succès

Cliquer sur Compris

Rubriques connexes: Android

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂