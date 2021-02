Comment ajouter ou supprimer des filtres de zoom pour éviter une ‘cat-astrophe’

« Avocat de chat » Rod Ponton a ravi le monde quand il est apparu accidentellement dans une audience virtuelle avec un filtre Zoom le montrant comme un chaton parlant mardi.

Un clip du moment est devenu viral, et alors que beaucoup semblaient aimer plaisanter sur la vidéo, il est juste de dire que la plupart d’entre nous ne veulent pas être coincés avec un filtre sur nos visages lors d’une réunion importante. Heureusement, Zoom a publié des instructions faciles à suivre sur la façon de supprimer un filtre de votre vidéo.

Le service de visioconférence a expliqué sur son site Web que l’entreprise apprécie «que les filtres vidéo puissent rendre les réunions amusantes», mais comprend que «lorsque les réunions deviennent sérieuses, les filtres pour chats peuvent les transformer en cat-astrophe».

« Il est très probable que votre enfant, meilleur ami ou autre significatif ait été la dernière personne à utiliser votre ordinateur portable et ils ont activé un filtre mignon et câlin de Zoom ou d’un tiers, tel que SnapCamera ou Live! Avatar Cam, » a continué la déclaration. Alors que Ponton a dit AUJOURD’HUI qu’il ne « savait pas comment le filtre est arrivé là-bas », il avait dit qu’il utilisait l’ordinateur de sa secrétaire et a mentionné qu’elle avait une jeune fille, qui a peut-être laissé le filtre allumé.

Selon les instructions partagées par Zoom, il suffit de quelques étapes rapides pour ajouter ou supprimer un filtre.

Tout d’abord, rejoignez la réunion Zoom avec votre vidéo activée. Cliquez sur la flèche vers le haut à côté de l’icône d’arrêt de la vidéo, qui se trouve dans la barre en bas de l’écran.

Cliquez sur la flèche pour ouvrir un menu court avec plusieurs paramètres de caméra. Bien que les instructions de zoom ne spécifient pas quel paramètre de caméra supprimera le filtre, le site suggère de sélectionner « un paramètre de caméra différent, ou essayez de sélectionner chaque caméra répertoriée jusqu’à ce que vous reveniez à la normale ».

Le site Web de Zoom a partagé des instructions sur les menus à ouvrir pour ajouter ou supprimer un filtre.

(Si ces instructions semblent intimidantes, ne vous inquiétez pas: il n’a fallu que 20 secondes à Ponton et à son assistant pour désactiver le filtre pour chaton.)

Si vous souhaitez ajouter un filtre ou un arrière-plan virtuel amusant, cliquez simplement sur les options «choisir un arrière-plan virtuel» ou «choisir un filtre virtuel».

Cependant, si vous recherchez le même filtre adorable que Ponton a utilisé, vous risquez d’être déçu: le doux chaton n’est pas une option de zoom. Selon la BBC, il fait en fait partie d’un «logiciel vieux de plusieurs décennies» qui était préinstallé sur certains ordinateurs portables Dell. Il était également disponible via un programme connu sous le nom de «logiciel Live Cam Avatar».