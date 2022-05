Comment ajouter des emojis à WhatsApp : guide étape par étape

Partager

Un emoji ne fait jamais de mal et si on peut en avoir quelques-uns en plus, pourquoi pas ?

Bien que WhatsApp ait des centaines d’emojis, nous savons qu’ils ne suffiront jamais, et tout comme nous vous avons apporté plus de 6 000 autocollants à télécharger, c’est maintenant au tour des emojis indispensables et appréciés. Celles-ci icônes amusantes qui nous permettent de nous exprimer de manière beaucoup plus rapide et efficacecar avec un seul emoji, nous pouvons dire comment nous nous sentons, ce que nous avons mangé, de quel pays nous venons, et plus encore, sans avoir à taper un mot ou un paragraphe complet.

Et c’est que depuis que nous avons commencé à utiliser des signes de ponctuation et des lettres pour faire un visage sur ces anciens mobiles, on pouvait déjà prédire qu’à un moment donné ceux qui portent maintenant le nom d’emojis allaient exister. Donc, si vous faites partie de ceux qui utilisent les emojis dans presque toutes les situations, continuez à lire cet article, car nous allons l’expliquer en détail. comment ajouter facilement de nouveaux emojis à votre WhatsApp.

Y aura-t-il de nouveaux emojis à l’avenir ?

Avant de commencer à vous expliquer comment vous pouvez avoir de nouveaux emojis dans votre WhatsApp, vous devez savoir que il y a une normequi vous permet d’utiliser un emoji dans un système d’exploitation ou un smartphone différent et qu’il exprime toujours la même signification, ce qui, d’ailleurs, si vous êtes intéressé, nous avons un article avec la signification de tous les emojis WhatsApp et un de plus avec les emoji les plus utilisés dans chaque pays.

Cette norme est réglementée par le site Web Unicode.org, où vous pouvez voir tous les emojis qui existent actuellement et tous ceux qu’il a été proposé d’inclure à l’avenir. Il est donc facile de déduire que de nouveaux emojis continueront d’arriver dans les différentes applications, y compris WhatsApp, mais si vous ne pouvez pas attendre, nous avons ici plusieurs options.

Utilisez l’application bêta de WhatsApp

Au cas où vous ne le sauriez pas, WhatsApp, comme de nombreuses autres applications, a la possibilité d’installer une version bêta de son application dans laquelle les nouvelles fonctionnalités et mises à jour apparaissent avant d’être publiées dans l’application officielle, et parmi ces nouvelles fonctionnalités figurent les nouvelles emojis qui arriveront sur votre plateforme. Cependant, vous devez savoir que comme il s’agit d’une version bêta, certaines mises à jour peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Si vous souhaitez faire partie du programme bêta de WhatsApp, nous vous laissons ici étape par étape.

Créez vos propres emojis à partir du clavier Google

Si vous utilisez Gboard, le clavier de Google, vous avez la possibilité de créer vos propres emojis avec la fonction emoji cuisine, qui permet de faire des centaines de combinaisons entre les emojis existants. Voici 83 combinaisons pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec emoji cuisine.

Applications tierces

Enfin, nous aurons toujours la possibilité d’installer une application tierce pour améliorer notre expérience utilisateur, dans ce cas de nombreuses options sont disponibles, comme memoji, une application qui permet de générer des emojis à partir de votre visage, ou swiftkey, un clavier avec des options emojis d’animaux intéressants et drôles. Le seul détail de l’utilisation d’une application externe à WhatsApp est que il peut vous inonder de publicité ou même voler vos informations (ce que vous écrivez) pour le vendre à des tiers.

