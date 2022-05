Comment ajouter de la musique à une photo étape par étape

in

Pimentez vos photos préférées en y ajoutant de la musique.

Ajoutez de la musique à vos photos favoris et créer une animation ou une vidéo avec eux vous permet de donner une nouvelle vie à ces images que vous aimez tant et que vous souhaitez conserver ou partager avec vos amis ou votre famille.

Il est déjà très courant de mettre des photos avec de la musique dans WhatsApp States ou Instagram Stories.

Aujourd’hui, nous allons vous parler de certaines applications et sites Web qui disposent des outils nécessaires pour que vous puissiez réaliser de belles créations en combinant photo et musique pour les partager sur n’importe quel réseau social ou les enregistrer en tant que mémoire. Nous vous expliquerons également étape par étape afin que tout soit beaucoup plus facile pour vous.

Sites Web pour mettre de la musique sur vos photos

Comment mettre de la musique sur vos photos depuis le mobile

Le fait de pouvoir créer ses propres vidéos et d’y mettre une musique de fond depuis un site web vous donne l’avantage de ne pas avoir à installer d’application, vous n’avez qu’à glisser ou uploader les images que vous souhaitez utiliser et rien de plus.

Kapwing

Convertissez facilement votre Photos dans une belle vidéo avec Musique arrière-plan et effets visuels, ci-dessous le pas à pas.

1 – Téléchargez ou faites glisser l’image ou les images que vous souhaitez. Vous pouvez également coller une URL à partir du Web de l’image ou des images.

2 – Ensuite, vous pouvez modifier la taille de l’image ou la recadrer si vous le souhaitez. Dans cette étape, vous pouvez également définir la durée de la vidéo, y ajouter de la musique et définir une couleur d’arrière-plan. Si vous avez téléchargé plusieurs images, organisez la commande afin que la présentation soit parfaite.

3 – Une fois tous les réglages effectués, cliquez simplement sur le bouton Exporter et la vidéo sera produite au format MP4.

L’utilisation de ce site est entièrement gratuite et aucun téléchargement n’est requis. Les images sont stockées dans le cloud afin que vous puissiez y accéder depuis n’importe quel appareil.

Clideus

Ce site internet permet ajouter de la musique et d’autres effets aux images que vous avez stocké sur votre PC ou mobile.

Son utilisation est très simple et parce qu’il est en ligne, vous ne devez rien télécharger.

1 – Cliquez sur le bouton Télécharger des fichiers et téléchargez depuis n’importe quel appareil les photos que vous souhaitez utiliser.

2 – Une fois les images chargées, arrangez-les dans l’ordre que vous voulez, ajoutez l’audio et vous pourrez découper et ajuster la vidéo à votre guise ou même ajouter des effets de transition.

3 – Cliquez ensuite sur le bouton Exporteraprès quelques secondes, vous verrez le résultat à l’écran et vous pourrez le jouer pour voir s’il s’est avéré comme prévu.

4 – Enfin, vous pouvez enregistrer le résultat sur votre appareil ou dans Google Drive ou Dropbox.

Clideo est entièrement gratuit et propose également des services payants si vous souhaitez obtenir plus de fonctionnalités ou plus de stockage.

Google Photos

L’application classique préinstallée sur la plupart des téléphones Android est Google Photos. Avec lui, vous pouvez créer vos propres films thématiques et ajouter de la musique et d’autres effets à vos photos.

1 – Ouvrez l’application sur votre mobile ou connectez-vous si vous ne l’avez pas encore fait.

2 – Dans le coin inférieur droit de l’écran vous trouverez plusieurs options, vous devez cliquer sur Bibliothèque.

3 – Une fois la bibliothèque ouverte, vous trouverez quelques options, vous devez choisir Utilitaires.

4 – Quand tu es à l’intérieur Utilitairesbalayez vers le haut pour voir les options qui apparaissent plus bas dans le menu, vous atteindrez la section Créerdans cette section cliquez sur Film.

5 – Vous trouverez plusieurs thèmes pour les films, dans ce cas vous devez sélectionner Nouveau film et choisissez le Photos et les vidéos que vous souhaitez inclure.

6 – Une fois que vous avez fini de tout sélectionner, vous devez appuyer sur le bouton sauvegarder.

7 – Arrêtez ajouter le son vous devez sélectionner le film que vous venez de créer et cliquer sur le bouton Modifier.

8 – Vous pouvez laisser la musique appliquée par Google Photos ou en sélectionner une autre en appuyant sur le bouton Musique.

9 – Pour terminer appuyez sur sauvegarder et c’est tout, vous aurez votre photos avec musique.

Créer une vue

Cette application est disponible pour Android, iOS et peut être utilisée en ligne à partir du navigateur.

Pour commencer à l’utiliser depuis votre mobile, suivez ces étapes.

1 – Choisissez le format du dessin (horizontal ou vertical)

2 – Sélectionnez un ou plusieurs Photos.

3 – Ensuite, vous pouvez ajouter du texte et de la musique.

4 – Vous pouvez maintenant choisir de télécharger votre design dans différents formats.

5 – Après quelques secondes, votre création sera prête et vous pourrez voir comment cela s’est passé.

6 – Enfin, vous pouvez adapter la vidéo obtenue pour l’utiliser sur les réseaux sociaux ou la partager au format vidéo full HD.

InShot

Cette application est gratuite et très facile à utiliser, vous pouvez créer d’excellentes présentations et vidéos sur Android et iOS.

1 – Ouvrez l’application et choisissez parmi les options pour créer Vidéo, Photo ou Collage.

2 – Une fois les images choisies, vous pouvez retoucher la couleur, ajouter des filtres, une couleur de fond, etc.

3 – Ensuite, vous pouvez ajouter de la musique à vos photos en utilisant l’un de ceux recommandés par l’application ou en sélectionnant un fichier son que vous avez stocké sur votre mobile. Vous pouvez également utiliser l’audio d’autres vidéos pour les appliquer.

4 – Ajouter des effets sonores, voix off et autres.

5 – Appuyez sur le bouton Sauver une fois que vous avez fini de tout façonner.

6 – Si vous le souhaitez, vous pouvez partager votre vidéo sur les réseaux sociaux, par mail ou sur WhatsApp.

