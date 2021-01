Shane a l’une des personnalités les plus profondes de Stardew Valley. Vous le trouverez souvent en train de boire au Stardrop Saloon, et beaucoup de conversations avec lui peuvent être déprimantes et inquiétantes. Vous pouvez changer cela!

Comment aimer Shane à Stardew Valley: meilleurs cadeaux et calendrier

Il y a beaucoup de spéculations selon lesquelles Shane lutte contre la dépression. Plus vous vous rapprochez de lui et plus vous débloquez d’événements de personnage, plus il deviendra confortable et heureux! Si vous êtes séduit par Shane, ce guide vous aidera également à le convaincre!

Emplacement principal: Marnie’s Farm sur le côté est de la forêt de Cindersap

Anniversaire: Printemps 20

Cadeaux

Shane n’a pas beaucoup de cadeaux qu’il aime, mais comme tout personnage, le moyen le plus rapide d’augmenter le nombre de cœurs sur son compteur d’amitié. Vous trouverez ci-dessous tous les cadeaux préférés de Shane. Assurez-vous de lui en donner un le jour de son anniversaire!

Toutes les amours universelles

Bière

Piment

Poppers au poivre

Pizza

Programme

Shane a un horaire assez solide et ne le dissuade pas trop souvent. Si vous avez besoin de le trouver, vérifiez simplement la date dans le jeu et regardez ci-dessous pour voir où il sera!

Printemps

Du lundi au vendredi (centre communautaire non restauré) 7h10 – Quitte la maison pour aller travailler chez JojaMart. 17h00 – Quitte JojaMart et se rend au Stardrop Saloon. 23h10 – Quitte le Saloon Stardrop et rentre chez lui.

Pluie (centre communautaire non restauré) 7h10 – Quitte la maison pour aller travailler chez JojaMart. 17h00 – Quitte JojaMart et se rend au Stardrop Saloon. 23h10 – Quitte le Saloon Stardrop et rentre chez lui.

samedi 09h00 – Debout dans la cuisine du Marnie’s Ranch. 12h00 – Va au magasin général de Pierre. 17h00 – Boire au Stardrop Saloon. 11:00 heures de l’après midi – Rentre à la maison et va se coucher.

Dimanche (Centre communautaire non restauré) Toute la journée – Debout dans la cuisine du Marnie’s Ranch.

Lundi – vendredi (Centre communautaire restauré) 09h00 – Debout dans la cuisine du Marnie’s Ranch. 11h00 – Dans sa chambre à Marnie’s Ranch. 12h00 – Debout près de la cheminée du Marnie’s Ranch. 2:00 pm – Boire au Stardrop Saloon. 11:00 heures de l’après midi – Rentre à la maison et va se coucher.



Été

Du lundi au vendredi (centre communautaire non restauré) 7h10 – Quitte la maison pour aller travailler chez JojaMart. 17h00 – Quitte JojaMart et se rend au Stardrop Saloon. 23h10 – Quitte le Saloon Stardrop et rentre chez lui.

samedi 09h00 – Debout dans la cuisine du Marnie’s Ranch. 12h00 – Va au magasin général de Pierre. 17h00 – Boire au Stardrop Saloon. 11:00 heures de l’après midi – Rentre à la maison et va se coucher.

dimanche 12h30 pm – Dans la cuisine du Marnie’s Ranch. 6h00 pm – Boire au Stardrop Saloon. 12h00 un m – Rentre à la maison et va se coucher.

Lundi – vendredi (Centre communautaire restauré) 09h00 – Debout dans la cuisine du Marnie’s Ranch. 11h00 – Dans sa chambre à Marnie’s Ranch. 12h00 – Debout près de la cheminée du Marnie’s Ranch. 2:00 pm – Boire au Stardrop Saloon. 11:00 heures de l’après midi – Rentre à la maison et va se coucher.



L’automne

Du lundi au vendredi (centre communautaire non restauré) 7h10 – Quitte la maison pour aller travailler chez JojaMart. 17h00 – Quitte JojaMart et se rend au Stardrop Saloon. 23h10 – Quitte le Saloon Stardrop et rentre chez lui.

samedi 09h00 – Debout dans la cuisine du Marnie’s Ranch. 12h00 – Va au magasin général de Pierre. 17h00 – Boire au Stardrop Saloon. 11:00 heures de l’après midi – Rentre à la maison et va se coucher.

dimanche 09h00 – Debout dans la cuisine du Marnie’s Ranch. 12h00 – Va au lit.

Lundi – vendredi (Centre communautaire restauré) 09h00 – Debout dans la cuisine du Marnie’s Ranch. 11h00 – Dans sa chambre à Marnie’s Ranch. 12h00 – Debout près de la cheminée du Marnie’s Ranch. 2:00 pm – Boire au Stardrop Saloon. 11:00 heures de l’après midi – Rentre à la maison et va se coucher.



L’hiver

Du lundi au vendredi (centre communautaire non restauré) 7h10 – Quitte la maison pour aller travailler chez JojaMart. 17h00 – Quitte JojaMart et se rend au Stardrop Saloon. 23h10 – Quitte le Saloon Stardrop et rentre chez lui.

samedi 09h00 – Debout dans la cuisine du Marnie’s Ranch. 12h00 – Va au magasin général de Pierre. 17h00 – Boire au Stardrop Saloon. 11:00 heures de l’après midi – Rentre à la maison et va se coucher.

dimanche 09h00 – Debout dans la cuisine du Marnie’s Ranch. 02h00 – Toujours debout dans la cuisine de Marnie.

Lundi – vendredi (Centre communautaire restauré) 09h00 – Debout dans la cuisine du Marnie’s Ranch. 11h00 – Dans sa chambre à Marnie’s Ranch. 12h00 – Debout près de la cheminée du Marnie’s Ranch. 2:00 pm – Boire au Stardrop Saloon. 11:00 heures de l’après midi – Rentre à la maison et va se coucher.



Mariage

Lundi 06h00 – À la maison 10h30 – Au ranch de Marnie 11 h 50 – Debout sous le grand arbre dans la forêt de Cindersap 17h00 – Commence à rentrer à la maison. 19h30 – Arrive à la maison. 22h00 – Va au lit.

Vendredi 06h00 – À la maison 8h30 un m – Va à la rivière à Pelican Town. 10:00 du matin – Debout au bord de la rivière 13h00 – Va au magasin général de Pierre 17h00 – Boire au salon Stardrop 22h00 – Il rentre à la maison et se couche.



Événements d’amitié

Les événements d’amitié sont un bon moyen de gagner ou de perdre de l’affection. Vous trouverez ci-dessous les options dont vous disposez et ce que vous devez éviter.

Six coeurs Quand il te demande pourquoi il ne devrait pas simplement rouler de la falaise Parce qu’il y a tellement de choses à vivre! (Aucun effet) Jas a besoin de toi. Tu es comme un père pour elle. (Aucun effet) Ce serait un péché. (Aucun effet) La décision vous appartient. Sache juste que je suis là pour toi. (Aucun effet) Le lendemain, il s’excusera. Vous pouvez répondre avec l’un de ces Je suis content d’avoir été là pour aider. (Amitié +10) Vous aviez besoin d’un réveil sérieux. (-10 Amitié) Je suis juste content que tu sois toujours là. (Amitié +10)

Quatre coeurs Quand elle demande si c’était égoïste de quitter la ville pour devenir artiste Non, il fallait le faire. (Aucun effet) Non, et ton ex a l’air d’un idiot. (Aucun effet) Non, mais vous auriez mieux fait de rester en ville. (-20 amitié) Ouais, un peu. (-20 amitié) Ouais, mais il est naturel de se soucier de soi en premier. (-20 amitié)



C’est ça! Avec toutes ces informations, vous êtes prêt à gagner les affections de Shane. Façon d’être de son bon côté!

Hé, n’oubliez pas Leah! Vous pouvez également gagner ses affections avec ce guide!