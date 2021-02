Comment aider les personnes touchées par la crise météorologique au Texas

Jenna Bush Hager a envoyé son amour dans son État d’origine, le Texas, et a partagé des moyens d’aider les personnes dans le besoin jeudi alors que des millions de personnes font face aux pannes de courant et aux effets catastrophiques de la pire tempête hivernale de l’État depuis des décennies.

« Nous voulons simplement envoyer nos pensées au Texas », a déclaré Jenna AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna. « Les deux derniers jours ont été vraiment, vraiment difficiles. »

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Obtenez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, toute la journée.

Des millions de personnes dans l’État ont été sans électricité pendant des jours à des températures à un chiffre, de nombreuses personnes publiant des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux montrant des tuyaux qui éclatent, des intérieurs glacés et des meubles brûlés pour se chauffer. Plus de 12 millions de résidents ont également vu leur service d’eau touché, et de nombreux réseaux d’aqueduc émettent des avis aux résidents de faire bouillir leur eau.

« Je pense que les gens sont faciles à faire des blagues comme, » Texas, ils ne peuvent pas faire face à 2 pouces de neige ou autre « , a déclaré Jenna. «Ils ne sont pas préparés pour un temps pareil. Les maisons n’ont pas été construites, les tuyaux n’ont pas été construits (pour ce temps).

« Je sais que cela semble idiot, mais les gens n’ont pas de vêtements chauds comme nous le faisons ici, et il fait 14 degrés. Il fait plus chaud, c’est sur une tendance au réchauffement, Dieu merci, mais c’est vraiment, vraiment mauvais. »

« Quand vous regardez ces images, les gens n’ont pas les choses de base dont ils ont besoin », a déclaré Hoda Kotb.

Jenna, qui a grandi à Dallas et Austin et est diplômée de l’Université du Texas, a partagé certaines ressources sur Instagram jeudi pour ceux qui cherchent à aider les personnes dans le besoin au Texas.

Elle a partagé les comptes Venmo pour trois fonds d’entraide (@austinmutualaid, @feedthepeopledallas et @mutualaidhou) et a suggéré des dons de nourriture, de vêtements et d’eau à l’Armée du Salut au Texas. Jenna a également publié le hashtag #LoveThyNequart, qui est utilisé pour aider la Austin Area Urban League à aider les personnes ayant des abris et des chambres d’hôtel.

Aussi, toute personne au Texas qui a besoin de trouver un centre de réchauffement peut appeler (512) 305-4233.

« Il y a tellement de façons dont nous pouvons aider », a déclaré Jenna. «J’ai été tellement inspiré, et ce n’était pas non plus une surprise pour moi, par des voisins qui surveillent leurs voisins plus âgés, par des gens qui ont accueilli des personnes avec des nouveau-nés parce qu’ils ont l’électricité et non. «

Austinites, voici ce qu’il faut faire si vous avez du pouvoir⚡️ (1/3) 🌡 Baissez les thermostats à 68 ° ou moins

🔌 Éteignez les lumières et débranchez les appareils électroniques inutilisés

🧺 Ne faites pas fonctionner de gros électroménagers sauf si nécessaire

🔥 Utilisez le moins de gaz naturel possible

😷 Aidez ou hébergez un ami ou un voisin dans le besoin pic.twitter.com/FJ7pplUFKP – Département du code Austin (@Austin_Code) 17 février 2021

Voici d’autres façons dont les gens peuvent faire un don pour aider les habitants du Texas.