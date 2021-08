Comment aider les femmes en Afghanistan, où faire un don et pétition

Après la prise du pouvoir par les talibans capitale de l’Afghanistan le dimanche 15 août, ils ont commencé à renforcer le contrôle sur les citoyens, les résidents, les femmes et les enfants afghans.

Les femmes et les filles, en particulier, ont désormais besoin d’aide car leurs droits et leur vie peuvent être en jeu.

Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants tentent de fuir, car près de 30 000 Afghans partent chaque semaine et beaucoup d’autres sont déplacés autour ou dans les pays frontaliers de l’Afghanistan.

Les talibans ont récemment juré qu’ils « respecteraient les droits des femmes » cette fois-ci, selon l’AP. Cependant, les talibans ont une longue histoire de ne pas traiter les femmes avec respect, de leur refuser l’accès à l’éducation et de supprimer les libertés fondamentales.

Comment aider les femmes en Afghanistan – Où faire un don, pétitionner et faire pression.

Selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, depuis mai 2021, 80% des près de 250 000 personnes en Afghanistan qui ont quitté leur foyer étaient des femmes et des enfants. L’ONU a également signalé que le nombre total de femmes et d’enfants tués et blessés en Afghanistan avait augmenté en mai et juin. Pendant ce temps, les États-Unis et d’autres troupes internationales retiraient leurs troupes restantes d’Afghanistan.

Depuis la prise de contrôle des talibans, les États-Unis ont déployé des milliers de soldats pour aider les gens à évacuer, cependant, vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez aider. C’est pourquoi nous avons créé une liste de choses que vous pouvez faire pour aider réellement.

1. Pétition à vos élus.

Afin d’aider à un niveau plus local, vous pouvez écrire une lettre à vos élus pour présenter une pétition et vous exprimer en faveur de l’aide américaine à l’Afghanistan en cette période difficile.

Cette lettre peut les inciter à agir en conséquence. Avant de lancer une pétition auprès de vos élus, assurez-vous de vous renseigner sur le conflit en cours à partir de sources d’information vérifiées afin de pouvoir plaider en faveur d’une action et de rappeler à vos élus à quel point cette situation est grave.

Pour vous aider, des personnes aimables ont créé des modèles de lettres et des scripts téléphoniques, des formulaires pour contacter les politiciens et des listes d’informations de contact utiles pour vos responsables locaux.

2. Inscrivez-vous aux pétitions.

Il existe de nombreuses pétitions auxquelles vous pouvez vous inscrire, pour l’instant, pour aider à garantir les droits des femmes en Afghanistan. Il existe également des pétitions visant à garantir que les réfugiés afghans puissent quitter l’Afghanistan en toute sécurité.

Vous n’êtes pas obligé de donner de l’argent pour ces pétitions, cependant, cela aiderait certainement à lutter pour protéger les droits et la vie des femmes en Afghanistan.

3. Soutenir les organisations de défense des droits des femmes.

Il existe de nombreuses organisations de défense des droits des femmes qui utilisent actuellement leurs voix pour plaider en faveur de la protection des femmes afghanes et utilisent leur plate-forme pour faire passer le mot sur la façon d’aider.

Faites un don à « Femmes pour les femmes International ».

« Women For Women International » est une organisation humanitaire à but non lucratif qui s’efforce de fournir des voies vers l’équité et la sécurité pour les femmes survivantes de la guerre. Ils collectent actuellement des dons de personnes du monde entier pour aider les femmes en Afghanistan à trouver des voyages sûrs et des lieux de rencontre afin de rester en contact.

Ils ont des programmes appelés « Stronger Women, Stronger Nations » qui autonomisent les femmes afghanes depuis 2002.

Faites un don ici pour « fournir une bouée de sauvetage pour les femmes en Afghanistan pendant leur période de besoin ».

Faites un don à « Femmes pour les femmes afghanes ».

« Femmes pour les femmes afghanes » est une organisation de la société civile qui, selon son site Web, «se consacre à la protection et à la promotion des droits des femmes et des filles afghanes privées de leurs droits en Afghanistan et à New York».

En soutenant cette organisation, vous pouvez aider les femmes et les filles afghanes à exercer leurs droits, à assurer une représentation des femmes afghanes en politique, à accroître leurs droits sociaux, à remettre en question les normes qui sous-tendent la violence sexiste et à apporter des changements.

Faites un don à leur fonds d’urgence pour fournir un abri sûr, des ressources et de l’aide à des milliers de femmes, d’enfants, de familles et de leur personnel en Afghanistan.

4. Faire un don à l’aide humanitaire.

Actuellement, l’aide et le soutien humanitaires se font rares en Afghanistan et ils ont besoin de notre aide. Il existe différentes organisations auxquelles vous pouvez faire un don et qui utiliseront vos dons pour protéger les hommes, les femmes et les enfants en danger et leur fournir une aide sous forme d’assistance médicale, de nourriture et d’accès à un abri.

Faire un don au HCR.

Le HCR ou l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés accepte actuellement des dons pour aider les réfugiés fuyant le pays et leur fournir un abri d’urgence, une aide vitale, de la nourriture, des médicaments et de l’eau potable.

Soutenez Médecins Sans Frontières (MSF).

MSF, ou la branche afghane de Médecins Sans Frontières (Médecins sans frontières), continue d’assurer une présence à Herat, Kandahar, Khost, Kunduz et Lashkar Gah, car ils apportent une aide à ceux qui ont besoin d’une assistance médicale.

Les dons à leur organisation n’iront pas exclusivement en Afghanistan et pourront également être utilisés dans d’autres pays, mais leur soutien médical est toujours vital.

5. Soutenir les médias féminins et les femmes reporters en Afghanistan.

Les journalistes afghans et les femmes journalistes qui sont en Afghanistan ont besoin de votre aide et de votre soutien. Actuellement, elles sont confrontées à des menaces massives non seulement pour avoir couvert l’actualité là-bas, mais pour être une femme dans les médias, une industrie que les talibans ciblent et menacent.

Faites un don à Rukhshana Media.

Afin d’aider les femmes journalistes afghanes, vous pouvez soutenir Rukhshana Media, une entreprise dirigée par des femmes qui couvre exclusivement les problèmes qui affectent les femmes afghanes, notamment « le tabou des menstruations, le mariage des enfants, le harcèlement de rue et les difficultés économiques liées à la violence et à la discrimination fondée sur le sexe et ce que signifie vivre en tant que survivante d’un viol ».

6. Montrez votre soutien sur les réseaux sociaux.

Tenez-vous au courant de la situation actuelle en Afghanistan et utilisez vos propres médias sociaux pour partager des informations et des nouvelles crédibles et précises qui sont rapportées pour maintenir la conversation en vie. Ne laissez pas la lutte pour les droits humains et les droits des femmes en Afghanistan être oubliée.

Vous pouvez republier les informations des autres ou trouver et partager des organisations qui se consacrent à aider les femmes et les enfants en Afghanistan. Peu importe ce que vous décidez de faire, l’Afghanistan a besoin de votre aide.

Megan Hatch est un écrivain à YourTango qui couvre la culture pop, l’amour et les relations, et les soins personnels.