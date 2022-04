Comment afficher vos statistiques Spotify quand vous le souhaitez

Partager

Plus besoin d’attendre Spotify Wrapped. Nous vous expliquons comment consulter les statistiques Spotify pour connaître vos artistes et sujets favoris.

Les utilisateurs de Spotify attendent avec impatience la fin de l’année pour découvrir statistiques de votre utilisation de la plateforme de streaming musical au cours des douze derniers mois. C’est à cela que sert Spotify Wrapped, qui révèle ce que artistes, thèmes et genres les plus écoutésainsi que les heures passées à écouter de la musique.

Heureusement, si vous êtes un utilisateur de Spotify, vous avez déjà Vous n’avez pas à attendre la fin de l’année pour voir vos statistiques. Désormais, la version web du service numérique lui-même vous informe sur qui sont les artistes les plus écoutés au cours du moisaussi bien que chansons les plus jouées. Nous ne sommes pas surpris par l’intégration de cette fonction, car auparavant, elle avait déjà atteint l’un des principaux rivaux de Spotify, Tidal.

Comment afficher vos statistiques Spotify

Nous trouvons tous intéressant de savoir qui sont les artistes que nous écoutons le plus ou les chansons que nous avons répétées encore et encore. Si vous utilisez Spotify pour écouter de la musique en ligne, jusqu’à présent il fallait attendre décembre voir toutes ces statistiques. Une autre solution pour accéder à ces données consiste à lier Spotify à des applications comme Last.fm, bien que c’est plus compliqué et ennuyeux.

Grâce à la nouvelle fonctionnalité de Spotify, il n’y a plus besoin d’attendre la fin de l’année ou de se tourner vers d’autres applications pour obtenir des statistiques. Attention, car la plateforme musicale informe déjà sur qui ils sont vos artistes et chansons les plus écoutés chaque moisdes informations auxquelles vous pouvez facilement accéder.

Selon nos tests, cet outil uniquement disponible sur ordinateur, à la fois dans la version Web et dans le programme. Pour voir ces statistiques, vous devez suivre ces étapes :

Entrez le Spotify Web Player ou le programme Spotify que vous avez installé sur votre ordinateur. Cliquez sur votre nom de profildans le coin supérieur droit de l’écran. Dans le menu des options qui s’affiche, cliquez sur « Profil ». Balayez légèrement vers le bas et vous verrez une section intitulée « Les artistes les plus écoutés ce mois-ci ». Si vous descendez un peu plus, vous verrez un autre appel « Chansons les plus écoutées ce mois-ci ». Vous y connaîtrez les statistiques les plus importantes sans attendre Spotify Wrapped.

Pour le moment, d’après notre expérience, cette fonction très utile n’est pas disponible dans l’application Spotify pour Android. Cependant, cela oui ça permet de voir l’histoire avec les chansons qu’on a entendues, quelque chose qui peut aussi vous intéresser. Voici comment vous pouvez procéder :

ouvrir l’application de Spotify sur votre mobile Android. Sur l’écran « Accueil », appuyez sur le bouton d’horloge qui apparaît en haut à droite. Vérifiez quelles ont été les dernières chansons que vous avez entendues, elles apparaissent regroupées par jours.

Il est clair que Spotify continue de se soucier d’ajouter des fonctionnalités qui améliorent l’expérience de ses utilisateurs. nous l’espérons intégrer bientôt les statistiques des artistes et chansons les plus écoutés dans l’application mobilecar sûrement les utilisateurs qui utilisent la plateforme depuis leur smartphone veulent aussi connaître ces données sans avoir recours à un ordinateur.

