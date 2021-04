Comment afficher les onglets récents dans Google Chrome sur un autre appareil

Peu importe l’appareil à partir duquel vous utilisez Google Chrome, vous pouvez donc consulter votre historique et voir les sites Web que vous avez récemment visités.

Si Google Chrome est le navigateur le plus populaire pour Android, c’est pour une raison. D’ailleurs parce qu’il est pré-installé dans la plupart des terminaux, Chrome réussit grâce à ses fonctionnalités multiples et avancées qui, par exemple, vous permettent de voir les onglets récemment ouverts sur les différents appareils sur lesquels vous utilisez votre compte Google.

C’est une fonction particulièrement utile lorsque vous utilisez différents appareils au quotidien: mobile principal, ordinateur, tablette et même un deuxième smartphone. Ainsi, vous pouvez revisiter les pages que vous avez visitées récemment sans avoir à avoir l’appareil à partir duquel vous l’avez fait à côté de vous. Sachons comment afficher les onglets récents de Google Chrome sur un autre appareil.

Afficher les onglets récents de Google Chrome sur un autre appareil

Google Chrome est composé d’un grand nombre de fonctions, bien que la chose la plus normale soit que nous n’utilisons que les plus basiques dans l’utilisation quotidienne du navigateur. L’ouverture d’un nouvel onglet, l’affichage de l’historique ou le partage d’une page Web font partie de ces outils les plus populaires.

Cependant, Google Chrome peut être utilisé plus pleinement si nous nous renseignons sur ses différentes sections. Sans aller plus loin, vous pouvez accéder aux onglets récemment ouverts dans d’autres appareils sur lesquels vous utilisez votre compte Google.

Comment savoir quels appareils utilisent votre compte Google

Si vous utilisez votre mobile et que vous souhaitez voir à nouveau un site Web que vous avez récemment visité depuis votre ordinateur, ou vice versa, il vous suffit de utiliser la fonction « Onglets récents ». Vous pouvez donc y accéder depuis votre mobile Android:

Ouvrez Google Chrome dans le terminal. Clique sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur « Onglets récents ». De cette façon, vous accéderez à la page homonyme, où vous verrez les onglets récemment ouverts sur les différents appareils liés à votre compte.

Le processus pour afficher les onglets Google Chrome récents à partir de votre tablette est similaire à celui suivi sur les mobiles, bien qu’il change si vous souhaitez le faire à partir de votre PC. Alors peux afficher les onglets récents de Chrome sur votre ordinateur:

Ouvrez Google Chrome. Clique sur le bouton horizontal à trois points dans le coin supérieur droit. Placez la souris sur l’option « Historique » et une fenêtre s’affichera dans laquelle vous verrez les onglets récemment ouverts divisés par l’appareil à partir duquel vous les avez visités.

Facile et rapide, c’est ainsi que de vérifier les onglets récents de Google Chrome sur mobile et PC. De cette façon, alors visitez les pages Web que vous avez précédemment ouvertes à nouveau à partir de tout appareil sur lequel vous utilisez le même compte Google.

