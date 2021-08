Comment activer Star+ et Disney+ gratuitement au Mexique et en Argentine avec Mercado Libre

Le service de diffusion en continu Étoile + est arrivé en Amérique latine ce mardi avec un vaste catalogue de contenu qui, nous en sommes sûrs, vous offrira des heures de divertissement. Comme toute autre plate-forme, elle a son coût, que vous pouvez combiner avec Disney+, mais Il existe une option accordée par Mercado Libre au Mexique et en Argentine pour accéder entièrement gratuitement. C’est comme ça qu’il faut faire !

Ce nouveau produit de la société est présenté comme une extension de la bibliothèque de Disney+, où en ce moment vous pouvez trouver tous Disney, l’univers cinématographique Marvel, Star Wars, Pixar et National Geographic. Après l’acquisition de Fox, à partir d’aujourd’hui, vous pourrez voir toutes les marques ABC, 20th Television, FX, Freeform, Hulu, 20th Century Studios, Searchlight, Touchstone et Hollywood Pictures.

La nouveauté la plus importante et la plus intéressante est que les utilisateurs auront la possibilité de voir toutes les événements sportifs en direct grâce à l’arrivée d’ESPN. Quant au football, nous profiterons de la Ligue 1 de France, où l’on verra le PSG de Lionel Messi, ainsi que le UEFA Champions League, CONMEBOL Libertadores, UEFA Europa League, La Liga en Espagne, Premier League en Angleterre, Serie A en Italie, Bundesliga en Allemagne et Eredivisie des Pays-Bas. Le reste de l’offre sportive apporte Tournois NBA, ATP/WTA, Formule 1, MotoGP, NFL, MLB, compétitions de rugby beaucoup plus.







+ Comment activer le Combo + gratuitement au Mexique et en Argentine

Sur le site Web Mercado Libre, vous trouverez le nouveau lien de l’entreprise avec The Walt Disney Company pour accéder au streaming Étoile +. Dans ce cas, Vous pouvez obtenir le Combo Plus entièrement gratuit, qui contient également Disney +, tant que vous remplissez certaines conditions, principalement vous devez être de niveau 6 dans le système de points du marché.. Le moyen d’y parvenir est d’accumuler des points ou acheter l’abonnement, qui sera un prix inférieur à 249 € en Mexique et les 995 € en Argentine, qui sont les valeurs spécifiées sans aucun type de promotion.

De cette manière, Étant de niveau 6 dans Mercado Libre, vous aurez un accès gratuit au Combo Plus avec Star + et Disney +. Dans le cas où vous êtes dans les niveaux 1 à 5, vous bénéficierez d’avantages, qui seront plus importants en fonction du nombre de points dont vous disposez actuellement. Ci-dessous, nous vous montrerons quel serait le coût au Mexique et en Argentine pour obtenir les deux plates-formes avec ML :

Mexique

Niveau 1 : 225 €/mois

Niveau 2 : 199 €

Niveau 3 : 175 €

Niveau 4: 125 €

Niveau 5 : 125 €

Niveau 6 : abonnement gratuit

Argentine

Niveau 1 : 898,50 € / mois

Niveau 2 : 802,55 €

Niveau 3 : 754,74 €

Niveau 4 : 658,90 €

Niveau 5 : 599 €

Niveau 6 : abonnement gratuit