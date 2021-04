Étape par étape, nous voyons comment utiliser l’une des meilleures fonctionnalités d’accessibilité disponibles dans le navigateur

C’est compliqué 100% dominent une application, car il y a toujours des fonctions que nous ne connaissons pas ou dont nous ne savons pas tirer pleinement parti. Cela nous arrive avec Google Chrome, un navigateur Web dont nous avons déjà longuement parlé mais dont nous continuons à découvrir de nouveaux outils. C’est ainsi que nous le ferons dans cet article, dans lequel nous saurons comment activer les sous-titres en temps réel dans Google Chrome.

C’est vrai, le navigateur Google a un fonction d’accessibilité conçu pour les malentendants montrant le sous-titres de vidéos et audios reproduit au sein de la plateforme.

Bien qu’il se concentre sur l’utilisation par ces utilisateurs, toute personne disposant de Google Chrome peut profiter de cet outil pour savoir ce qui se passe dans une vidéo ou un audio. sans avoir à l’écouter ou, par exemple, pour apprendre l’anglais. Quelle que soit la raison, l’utilisation de sous-titres dans Google Chrome est extrêmement utile, il est donc préférable d’apprendre à les utiliser sur Android et sur PC.

Comment activer les sous-titres Google Chrome sur Android

Les sous-titres de Google Chrome agissent en temps réel pour vous montrer transcription immédiate de la vidéo ou de l’audio que vous jouez dans le navigateur, quel que soit le site Web en question.

En plus de les activer, vous avez la possibilité de choisissez la langue dans lequel les sous-titres apparaîtront et l’apparence d’entre eux: par défaut, blanc sur noir, jaune sur noir, jaune sur bleu… Vous pouvez même personnaliser le style en sélectionnant les couleurs les plus adaptées à votre vue.

Il n’y a pas grand-chose d’autre à savoir sur le fonctionnement de ces sous-titres, alors apprenons comment les activer dans Google Chrome sur Android:

Ouvrez Google Chrome et cliquez sur le bouton avec trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options, appuyez sur « Réglage ». Balayez vers le bas et sélectionnez « Accessibilité », dans la section « Configuration avancée ». au menu « Accessibilité », sélectionnez «Sous-titres». Faites glisser le bouton vers la droite « Utiliser des sous-titres » pour les activer. Configurez ensuite les options standard pour sélectionner la langue, la taille de police et le style de légende.

Après avoir activé cet outil d’accessibilité utile, les sous-titres apparaîtront automatiquement dans Google Chrome lors de la lecture de vidéos et d’audios afin que vous puissiez connaître leur transcription. De plus, cette fonction est aussi l’occasion de ajouter des sous-titres anglais aux vidéos qui n’en ont pas, sur YouTube par exemple.

Comment activer les sous-titres Google sur PC

Bien sûr, des sous-titres en temps réel sont également disponibles sur la version de bureau de Google Chrome, celui que vous utilisez quotidiennement sur votre ordinateur. L’utilitaire est le même que celui dont nous avons parlé dans Android, bien que les étapes à suivre pour les installer varient légèrement. Ce sont:

Ouvrez Google Chrome sur votre ordinateur et cliquez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu d’options qui apparaît, cliquez sur « Réglage ». Dans le menu de gauche, cliquez sur « Paramètres avancés » pour que de nouvelles options apparaissent. Choisir « Accessibilité », parmi ces nouvelles options déployées. Dans la section « Accessibilité », active la fonction «Sous-titres automatiques». Comme indiqué ci-dessous, les sous-titres sont créés automatiquement pour le contenu vidéo et audio en anglais. Avant d’utiliser cet outil, vous devrez attendre quelques secondes pendant télécharger des fichiers de reconnaissance vocale nécessaire à son fonctionnement. Cliquer sur « Préférences de sous-titres » pour configurer la couleur, la transparence, le style, la taille et les effets des sous-titres qui apparaîtront dans Google Chrome à partir des paramètres de l’ordinateur, c’est-à-dire l’esthétique du même.

Ensuite, il ne vous restera plus qu’à vous rendre sur des plateformes comme YouTube pour vérifier que les sous-titres en temps réel dans Google Chrome remplissent parfaitement leur fonction. Ceux-ci apparaîtront dans une fenêtre que vous pouvez se déplacer sur l’écran à volonté pour le mettre au bon endroit. Aussi, si vous cliquez sur la petite flèche qui apparaît en bas de la boîte, vous pourrez agrandir la taille de celui-ci.

On peut dire qu’après avoir essayé cette fonction pendant quelques heures, elle est déjà devenue l’un de nos favoris de Google Chrome. Pour cette raison, nous vous encourageons à activer les sous-titres du navigateur en temps réel pour profiter dès maintenant de son utilité.

