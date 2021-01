Avec cette astuce, vous pourrez accéder au menu secret d’Android Auto et disposer de plusieurs options intéressantes.

La technologie s’est développée à pas de géant, maintenant avec l’arrivée de nouveaux smartphones sur le marché, c’est possible synchronisez vos appareils et faites-les fonctionner ensemble (smartwatch, maison et même votre propre voiture).

Comme nous l’avons vu avec Apple CarPlay, Android dispose également d’un moyen simple de connectez votre mobile via Android Auto, et gardez ainsi les fonctions et applications actives sans quitter le volant des yeux.

Pour ceux qui ne le savent pas, Android Auto est un système développé par Google qui permet aux smartphones de se connecter efficacement aux navigateurs de voiture compatibles et peut même faire fonctionner votre panneau de contrôle.

Grâce à ce système, il existe aujourd’hui de nombreuses applications que vous pouvez utiliser, notamment: des cartes et des radars, la radio et des podcasts, de la musique, regarder des vidéos et, bien sûr, des applications de messagerie instantanée. Mais saviez-vous que Android Auto compter avec un menu secret auquel vous pouvez accéder et obtenir de nouvelles fonctionnalités?

Celles-ci Les paramètres sont typiques du système d’exploitation Android, et dans des cas précédents nous avons pu activer les options de développement, et connaître les avantages qu’elle présente, notamment pour effectuer des modifications avancées, configurer certains comportements et dépanner. Il est maintenant temps pour vous d’apprendre comment activer les options de développement dans Android Auto et en tirer le meilleur parti.

Étapes pour activer le mode développeur dans Android Auto

Avant d’entrer dans le menu secret, il est important que vous sachiez qu’un faux mouvement peut altérer le bon fonctionnement du système, alors soyez prudent. Si de la même manière que vous le souhaitez activer les options de développement dans Android Auto, suivez chacune des étapes que vous verrez ci-dessous.

Téléchargez et installez la dernière version d’Android Auto sur votre appareil mobile. Si vous l’avez déjà installé, vérifiez qu’il s’agit de la dernière version, notamment pour maintenir l’application à jour et avec les dernières normes de sécurité.

Ouvrez l’appli Android Auto .

. Appuyez sur le menu trois bandes horizontales situé dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Appuyez sur l’option « Paramètres de configuration » .

. À la fin de la section « Information » vous verrez la version de l’application. Dans cette section, appuyez à plusieurs reprises (au moins 10 tapotements d’affilée) jusqu’à ce que activer le mode développeur. Peu de temps après, une notification apparaîtra vous demandant si vous souhaitez activer les paramètres du développeur, appuyez sur « Accepter »

Cette étape ouvrira un nouveau menu, appuyez sur « Paramètres du planificateur » pour accéder au menu avec des fonctions extrêmement intéressantes et le tour est joué.

Quelles sont les options du mode développeur?

Mode d’application.

Jour Nuit.

Partagez la capture d’écran maintenant.

Ajoutez une projection sans fil.

Enregistrez la vidéo.

Dump capture d’écran.

Enregistrez l’audio.

Enregistrez l’entrée du microphone.

Guide de la fréquence d’échantillonnage audio

Effacez toutes les données.

Forcer le journal de débogage.

Collectez des données GPS.

Désactivez la surveillance ANR.

Demandez le focus vidéo au démarrage.

Activez le vidage de la latence audio.

Résolution vidéo.

Sources inconnues.

Activez la superposition de débogage.

Gardez à l’esprit que certaines options, bien qu’elles semblent disponibles, ne sont pas encore activées, donc lorsque vous y accédez, cela peut ne pas fonctionner comme prévu.

Cependant, il y en a d’autres que vous pouvez activer, tels que: forcer la résolution vidéo pour voir la trajectoire à un niveau plus élevé, pouvoir choisir entre une recherche automatique ou une résolution 480, 720 et 1080p ou simplement modifier le mode nuit être contrôlé ou non par la voiture ou le mobile.

Une autre option que vous pouvez activer en mode développeur de Android Auto sera le « Sources inconnues », ce qui ouvre les portes pour installer n’importe quelle application apk et vous pouvez même supprimer toutes les données.

